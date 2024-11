La victoire de Donald Trump est aussi celle d'Elon Musk

Aux Etats-Unis, Donald Trump a donc nettement battu Kamala Harris, remportant même le vote populaire, en plus de celui des grands électeurs. Ce qu’il n’avait pas pu réaliser en 2016 face à Hillary Clinton qui l’avait précédé de près de trois millions de votes.

Le parti républicain de Donald Trump reprend aussi le Sénat et va peut-être aussi emporter la majorité à la Chambre des représentants. Un ensemble de bons scores que Donald Trump doit aussi à Elon Musk, le patron de Tesla et de la plateforme X.

"Nous avons une nouvelle star, Elon… Elon Musk est un type spécial, un super génie." L'éloge que Donald Trump a fait du milliardaire de la tech, Elon Musk, le soir de l'élection, a duré près de quatre minutes.

Ce dernier le lui a bien rendu. Dans l’un de ses multiples messages sur la présidentielle américaine sur la plateforme X, dont il est le propriétaire, Elon Musk déclare que le 47e président des Etats-Unis a obtenu un "mandat extrêmement clair de la part des citoyens en faveur d'un changement significatif".

La loterie à un million de dollars par jour

Même sur lui-même, Donald Trump n'a plus rien dit au moment de son plus grand triomphe. Pourquoi ?

Il y a tout d'abord les 119 millions de dollars américains qu’Elon Musk a dépensés pour la publicité de Donald Trump. Il y a aussi la loterie très controversée initiée par le patron de Tesla, devenu un fanatique supporter de Trump depuis juillet dernier.

Elon Musk a régulièrement mené sur X une campagne médiatique contre Kamala Harris Image : Kevin Lamarque/REUTERS

Pour le politologue Jan Rathe, expert en extrémisme de droite et en idéologies conspirationnistes, on ne doit pas sous-estimer l’impact qu’a pu avoir la plateforme X sur la victoire du conservateur Donald Trump.

"Elon Musk a donné le permis de la visibilité à des positions d'extrême droite sur X, et ce de deux manières. D'une part, en partageant lui-même de tels contenus. D'autre part, en permettant à des acteurs d'extrême droite de créer à nouveau des comptes sur sa plateforme et d'atteindre à nouveau une grande portée."

Une analyse de l'ONG Center for Countering Digital Hate (CCDH), qui lutte contre la haine en ligne, suggère qu’Elon Musk pourrait avoir manipulé la campagne électorale en faveur de Donald Trump avec sa plateforme X, anciennement Twitter.

Les affirmations fausses ou trompeuses d’Elon Musk sur les élections américaines ont été consultées près de 1,2 milliard de fois sur X, selon Imran Ahmed, fondateur du CCDH.

Quel rôle pour Elon Musk ?

Pour Jeanette Hofmann, de l’Institut de recherche pour les sciences sociales, basé à Berlin, Elon Musk n’aurait fait toutefois que conforter les électeurs de Donald Trump dans leurs convictions.

Sur le réseau social X d'Elon Musk, les mentions des mots-clés en anglais "fraude", "tricherie" ou "fraude électorale" ont atteint un pic dans la nuit du 5 au 6 novembre Image : Evan Vucci/dpa/picture alliance

"Musk reflète les conceptions et les opinions politiques de nombreux partisans de Trump. En ce sens, je le vois plutôt comme le représentant d'un certain état d'esprit et de certaines conceptions qui semblent prévaloir actuellement en Amérique."

La proximité de l’homme le plus riche du monde avec le 47e président élu des Etats-Unis devrait au moins permettre au milliardaire de la tech d'accroître encore son influence.

Le soir même de l'élection, Elon Musk a posté sur sa plateforme un photomontage sur lequel il se rend dans le bureau ovale, le bureau du président américain.

Le 5 novembre, avant les résultats du scrutin, Donald Trump a déclaré qu’il serait ravi d’accueillir Elon Musk dans sa future administration. Peut-être pour occuper la commission gouvernementale pour auditer le gouvernement fédéral. Une idée d’Elon Musk.