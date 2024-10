Ruth Chepngetich bat un record en marathon

A Chicago, la Kényane Ruth Chepngetich a réalisé un exploit inédit : elle a effectué les 42,195 km avec un chrono de 2 heures 09 minutes et 56 secondes.

Ruth Chepnegetich a battu l'ancien record en marathon féminin établi en septembre2023 à Berlin par l'Ethiopienne Tigist Assefa. Ruth Chepngetich :

"Je me sens tellement bien. Je suis fière de moi et je remercie Dieu pour la victoire et le record du monde. C'est mon rêve qui est devenu réalité. Je me suis beaucoup entraînée beaucoup en pensant au record du monde et je l'ai réalisé, et je suis très reconnaissante," a-t-elle expliqué.

Les joueurs guinéens célèbrent leur but en amical entre la Guinée et le Brésil Image : Joan Monfort/AP/picture alliance

Les éliminatoires à la CAN 2025

La quatrième journée se poursuit ce lundi (14.10.2025). Plusieurs matchs sont au programme dont deux qui se disputent à 19h00TU :

La Guinée se déplace en Ethiopie, l'une des rencontres prévues dans le groupe H. Battue par la RDC et puis la Tanzanie lors des deux premières journées, la Guinée s'est toutefois relancée samedi dernier en dominant les Ethiopiens (4-1).

Dernier au classement dans le groupe I, Eswatini accueille le Mozambique, également à 19hTU. Une rencontre déterminante pour les Mozambicains qui, en cas de victoire, pourront valider leur qualification, tout comme les Maliens qui sont leaders du groupe.