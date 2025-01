L’artisanat ivoirien au cœur d’une foire à Grand-Bassam

Cet événement majeur est un rendez-vous unique célébrant l'excellence de l'artisanat ivoirien, la richesse culturelle et l'innovation au service du tourisme et de l'emploi.

Placée sous le thème "La promotion de l'excellence des produits de l'artisanat, de la culture et du tourisme", la Foire internationale de l'artisanat et du tourisme de Grand-Bassam, devenue un rendez-vous incontournable, célèbre le patrimoine ivoirien et africain.

Cet événement majeur, qui s’achève ce 2 janvier 2025, met en lumière les talents des artisans locaux et leurs créations uniques dans cette ville ivoirienne inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Des artisans au cœur de l’événement

Parmi les nombreux exposants, Sophie Kouakou, spécialiste des perles depuis 2007, partage son savoir-faire avec passion. Installée à l’arrière-cour du centre artisanal de Grand-Bassam, elle transforme les perles en accessoires variés : sacs, chaussures, colliers, bagues et bracelets.

"Je travaille beaucoup avec les perles. J’en fais ce que je veux : des sacs, des chaussures, mais aussi des colliers, des bagues et des bracelets."

Grâce à son activité, Sophie Kouakou assure ses revenus mensuels, atteignant parfois 350 000 francs CFA.

"C’est un secteur qui marche et qui est porteur. Depuis 2007, c’est de ça que je vis. Cette foire représente pour moi une opportunité de me faire encore plus connaître, de vendre mes créations et, pourquoi pas, d’aller à l’extérieur pour les présenter."

Autre visage de l’artisanat ivoirien, Nora Gallo, venue de Divo dans le centre-ouest du pays, expose des chaussures, des vêtements et des colliers colorés fabriqués à base de raphia, la nervure de palmier. Elle se réjouit des opportunités qu’offre la foire :

"Depuis que je suis ici, il y a des clients qui viennent. Certains achètent, d’autres prennent nos cartes de visite."

L'art africain célèbre l'héritage riche et varié du continent (Illustration/Image-Archives) Image : DW/T. Khumalo

Des visiteurs conquis par l’artisanat local

Les visiteurs de la foire, pour la plupart des touristes, sont charmés par la richesse et la diversité des créations artisanales. Adèle, une touriste française, découvre pour la première fois la Côte d’Ivoire et s’enthousiasme pour les produits locaux.

"Ici, nous sommes venus spécialement parce qu’on a vraiment adoré le textile, on a aimé rencontrer les artisans. Et nous avons acheté ces magnifiques œuvres d’art pour offrir en cadeaux."

Parmi les achats phares : des colliers en raphia, des sacs en perles et des pièces de textile richement travaillées.

Une vision ambitieuse pour l’artisanat ivoirien

Initiée en 2020 par Yssouf Ouédraogo, la foire de Grand-Bassam réunit cette année 50 artisans issus de divers corps de métiers. Pour le commissaire général, l’artisanat ivoirien doit être soutenu pour jouer pleinement son rôle dans l’économie nationale et l’employabilité des jeunes.

"Nous sommes la solution au chômage et à l’employabilité de la jeunesse. Il est important que l’artisan se considère comme un véritable opérateur économique, capable d’améliorer sa productivité, d’innover et de se conformer aux normes des marchés internationaux. Nous devons nous organiser pour conquérir ces marchés."

Avec 5 millions d’artisans en Côte d’Ivoire, dont 3 000 à Grand-Bassam, cet événement vise à renforcer la visibilité des produits artisanaux ivoiriens sur les scènes nationale et internationale.

En mettant à l’honneur l’artisanat, la culture et le tourisme, cette foire ambitionne de positionner la Côte d’Ivoire comme une destination phare en Afrique pour les amateurs d’art et de créations authentiques.

Une véritable invitation à découvrir l’âme ivoirienne à travers des œuvres d’exception.