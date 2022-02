Le président allemand inaugure le nouvel institut Goethe de Dakar

A l'ombre du grand baobab dressé au milieu d'un site encore vierge qui s'étend sur 2700 mètres carrés, le président de la république fédérale d'Allemagne pose la première pierre du nouveau bâtiment de l'Institut Goethe à Fann Résidence, dans la ville de Dakar. Un bâtiment unique en son genre explique son architecte, le Burkinabè Francis Kéré :

"L'Institut Goethe n'a jamais construit aucun bâtiment dans le monde entier. Cette fois, ils ont décidé de construire quelque chose qui va correspondre à leurs attentes. Ce bâtiment aura un atout par rapport à l'énergie. La conception prévoit que les murs de ce bâtiment protègent les usagers contre l'extérieur en créant un climat favorable pour tout le monde, pour tous les usagers. Mais il y a aussi le concept très durable, énergétique. Tout le toit comportera des plaques solaires et, avec les murs qui protègent et qui créent un confort pour tout le monde, il est unique, ce bâtiment !"

Un lieu d'échanges et de rencontres

Ce site sur lequel sera construit le nouveau bâtiment est situé derrière le musée Léopold Sédar Senghor, non loin de l'Océan Atlantique et de la prestigieuse université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Une fois les travaux de construction achevés, l'institut Goethe sera un lieu d'apprentissage, d'échanges et de rencontres, à l'abris de ce baobab si impressionnant, a déclaré le président allemand.

Des propos qui vont dans le sens de la vision du député allemand d'origine sénégalaise, Karamba Diaby : "Avec le nouveau bâtiment, on peut mobiliser encore plus de jeunes, plus de personnes et plus de projets qui peuvent être réalisés dans ces locaux. Je lie avec ça, l'espoir que des jeunes Allemands, des jeunes Sénégalais puissent se rencontrer, échanger; avec la possibilité qu'il y ai plus de Sénégalais qui apprennent l'allemand et qui essayent de venir, dans le cadre de leur coopération sur la formation et l'éducation, qu'il y ait assez de jeunes Sénégalais qui profitent de cette belle occasion de coopérer avec l'Allemagne."

Outre l'enseignement de la langue allemande, l'Institut Goethe s'attache à décoloniser internet, à développer des talents au niveau régional à travers des formations continues et à promouvoir l'industrie culturelle et créative, a précisé le président allemand Frank-Walter Steinmeier.