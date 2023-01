Boris Pistorius, un "homme à poigne" et "expérimenté"

Le choix porté sur ce quasi inconnu au niveau national a surpris la plupart des experts politiques. Boris Pistorius ne faisait en effet pas partie des favoris pour succéder à la ministre démissionnaire de la Défense Christine Lambrecht.

Police, sécurité intérieure, lutte contre la cybercriminalité, migration et sport, tels sont les domaines de compétence de celui qui, depuis 2013, est ministre de l'Intérieur de Basse-Saxe.

Les raisons de ce choix

L'avocat de 62 ans a non seulement de nombreuses années d'expérience dans la direction d'un ministère, mais il est aussi considéré comme un homme à poigne et un fonceur. Des qualités dont Berlin a besoin, dans un contexte de guerre en Ukraine, pour remettre sur les rails la Bundeswehr qui se plaint d'équipements vétustes, de trop peu de munitions et d'un énorme problème d'effectif.

Si le choix d' Olaf Scholz s'est porté sur Boris Pistorius, c'est pour plusieurs raisons. Des raisons qu'il a précisé en faisant son annonce.

Le chancelier allemand Olaf Scholz et d'autres responsables du SPD dont Boris Pistorius.

"J'ai demandé à Boris Pistorius de devenir ministre allemand de la Défense. Ce n'est pas seulement un ami et un bon politicien, c'est aussi quelqu'un qui a une grande expérience des questions de politique de sécurité et quelqu'un qui a déjà coopéré très étroitement avec la Bundeswehr (armée allemande) dans sa précédente fonction. C'est aussi quelqu'un qui a la puissance et le calme nécessaires pour une tâche aussi vaste à la lumière du changement actuel des temps" précise le chancelier.

D'un point de vue technique, la défense est un nouveau territoire pour Boris Pistorius qui a plus d'expérience dans le secteur de la police que dans le domaine militaire. Il est considéré comme un politicien qui sort toujours des sentiers battus en Basse-Saxe.

Un homme engagé

S'il ne faisait pas partie des favoris pour diriger le ministère de la Défense, Boris Pistorius avait depuis longtemps des ambitions politiques fédérales. Il entend mener à bien la mission qui lui est confiée.

Des soldats de la Bundeswehr en mission.

"La Bundeswehr doit s'adapter à une nouvelle situation apparue avec la guerre d'agression russe contre l'Ukraine.(...) Les troupes peuvent compter sur ma présence chaque fois que ce sera nécessaire. Je veux rendre la Bundeswehr forte pour les périodes à venir" assure-t-il.

Né à Osnabrück dans le centre ouest du pays, Boris Pistorius a étudié le droit avant de se lancer en politique. Il est veuf et père de deux enfants. En octobre 2016, il a été annoncé qu'il était en couple avec Doris Schröder-Köpf, l'ex-épouse de l'ancien chancelier Gerhard Schröder mais le couple s'est séparé.

Boris Pistorius doit prêter serment jeudi au Bundestag. Immédiatement après, il y a un rendez-vous important : une rencontre avec le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin. Vendredi, les ministres de la défense de l'OTAN à la base aérienne de Ramstein discuteront d'une nouvelle aide militaire à l'Ukraine.