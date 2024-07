Pourquoi Berlin est aussi une capitale des religions

Avec près de 3,6 millions d'habitants (chiffres de mai 2022), la capitale allemande est aussi la plus grande ville du pays. Berlin est en quelque sorte la capitale des religions en Allemagne. Pourtant, la majeure partie des Berlinoises et Berlinois n'appartient à aucune communauté religieuse. C'est le cas de près de 75 % des habitants.

Selon les estimations, il y aurait plus de 250 "communautés religieuses et philosophiques" dans la ville.

Les deux groupes les plus importants à Berlin sont les croyants de l'Eglise protestante et de l'Eglise catholique. A Berlin, l'Eglise protestante comptait exactement 468.925 membres fin 2023. Dix ans plus tôt, ils étaient encore près de 625.000. L'Eglise catholique dans l’Etat-région de Berlin comptait 275.399 personnes. Dix ans plus tôt, ils étaient encore bien plus de 330.000.

La cathédrale de Berlin, l'église protestante principale de la ville Image : Schöning/IMAGO

De plus en plus de chrétiens orthodoxes à Berlin

Toutes les autres communautés religieuses de Berlin ne sont pas recensées avec précision dans les statistiques. Ainsi, aux plus de 744.000 chrétiens des deux grandes églises s'ajoutent des chrétiens d'autres confessions. Le groupe le plus important est constitué par les croyants des églises orthodoxes, dont la présence s'est accrue au cours des dix dernières années. Ces croyants sont issus des pays d'Europe centrale et orientale ou ont fui les pays du Proche-Orient.

Ce sont justement les paroisses dont les traditions sont enracinées en Syrie ou en Irak qui ont récemment connu un essor, tout comme celles d'Ukraine. Les représentants de l'Eglise ukrainienne ne peuvent pas non plus donner un chiffre approximatif des chrétiens orthodoxes d'Ukraine qui vivent actuellement à Berlin en raison de la guerre d'agression russe contre leur pays.

Après les églises chrétiennes, les musulmans constituent le groupe le plus important à Berlin. La dernière étude scientifique, qui est encore souvent citée, parlait en 2018 de 250.000 à 300.000 personnes de confession musulmane dans la ville. Outre les sunnites et les chiites, on trouve à Berlin un petit nombre de musulmans du mouvement Ahmadiyya. Le plus ancien lieu de culte islamique de la ville est la mosquée de Wilmersdorf des Ahmadiyyas, construite à partir de 1924.

La plus ancienne mosquée existante de Berlin : la mosquée Ahmadiyya à Wilmersdorf Image : Christoph Strack/DW

Même le nombre total de personnes de confession juive à Berlin ne peut être qu'estimé. La communauté juive de la capitale fédérale d’Allemagne parle d'environ 10.000 membres, auxquels s'ajoutent certainement quelques milliers de personnes qui ne sont pas formellement enregistrées dans la communauté.

Certains quartiers de la ville ont récemment signalé une augmentation du nombre d'arrivées de personnes originaires d'Inde. Il est probable que cela augmente quelque peu le nombre d'hindous présents dans la ville. Ceux-ci, tout comme le nombre de bouddhistes, étaient estimés entre 5.000 et 7.000.

Des centaines d'églises à Berlin

La diversité des édifices religieux à Berlin est aussi grande que celle des appartenances religieuses. Selon les données de l'Eglise protestante, il y a (en juillet 2024) exactement 200 églises protestantes à Berlin. Selon les données de l'archevêché de Berlin, l'Eglise catholique compte 106 églises dans la ville. S'y ajoutent des lieux de culte isolés, comme la chapelle du stade olympique de Berlin et la chapelle de l'aéroport de Berlin, qui sont utilisés par les deux églises ensemble.

Le nombre de lieux de culte orthodoxes dans différents quartiers de la ville a considérablement augmenté au cours des dix dernières années. La plupart du temps, il s'agit d'anciennes églises protestantes ou catholiques.

Vue de la cathédrale orthodoxe russe de la Résurrection du Christ à Berlin avec ses peintures d'icônes typiques Image : Christoph Strack/DW

Du côté musulman, il y a - sans changement depuis 2018 - sept mosquées et environ 90 salles de prière. Aucune des grandes associations islamiques établies à Berlin ne connaît de manière précise le nombre de bâtiments utilisés par les musulmans. Du côté juif, la communauté parle de huit synagogues communautaires dans la ville.

En raison de son engagement croissant dans la ville, le mouvement Chabad, d'inspiration orthodoxe, qui ne fait pas partie de la communauté juive établie, gère en outre six autres synagogues, pour la plupart plus petites, dans la ville, en plus de sa synagogue centrale de Berlin-Wilmersdorf.

Les lieux de culte les plus représentatifs de ces dernières années ont été le temple bouddhiste du mouvement Fo-Guang-Shan à Wedding, ouvert en juin 2024, et le temple hindou en construction depuis plus de 15 ans à Hasenheide, entre Kreuzberg et Neukölln. L'ouverture de celui-ci est actuellement annoncée pour septembre 2024. Côté juif, il faut mentionner le remarquable centre de formation du mouvement Chabad à l'ouest de la ville.