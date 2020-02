Agbéyomé Kodjo : "J’ai les chiffres et la victoire m’a été volée"

Selon les résultats préliminaires de la Commission électorale indépendante, il est arrivé deuxième avec 18% des voix, contre 72% pour le président sortant, Faure Gnassingbé. Le candidat du Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement rejette le scrutin qu'il juge entaché de graves "irrégularités". Agbéyomé Kodjo affirme qu’il aurait remporté plus de 60% des voix et accuse la Cédéao de donner caution à une "forfaiture".

Appel à mobiliser

Le perdant a appelé lundi (24.02.2020) à la mobilisation contre la victoire contestée du président sortant Faure Gnassingbé, reconduit pour un quatrième mandat. Mais cet appel pour l'instant a trouvé peu d'écho à travers le pays.

Cliquez sur la photo ci-dessus pour écouter Agbéyomé Kodjo.