Les talibans gagnent du terrain en Afghanistan

C’était l’une des craintes que l’annonce du retrait des forces internationales avaient suscitées. Que les talibans gagnent du terrain et cherchent à prendre le contrôle de l’Afghanistan. Une crainte qui semble de plus en plus se confirmer. Les talibans ont lancé aujourd’hui leur première offensive contre une capitale provinciale, il s'agit de Qala-i-Naw capitale de la province de Badghis (nord-ouest).

Depuis le début du mois de mai, ils mènent une campagne tous azimuts contre les forces afghanes.

Les talibans avancent

"La guerre fait rage et nous sommes dans une situation militaire très délicate", avec l’attaque de Qala-i-Naw, le ministre afghan de la Défense, Bismillah Mohammadi le reconnaît : le pouvoir afghan se retrouve de plus en plus menacé.

En effet, l’entrée des talibans dans la ville de Qala-i-Naw est un pas de plus dans ce qui semble être une reconquête territoriale.

Les insurgés se sont en effet déjà emparés depuis mai de vastes portions rurales du territoire et se rapprochent de plusieurs grandes villes.

Une avancée favorisée par le départ des troupes américaines qui doit s’achever d'ici la fin août, selon la Maison Blanche. Ce départ mettra un point final à 20 ans d'intervention américaine en Afghanistan. Les forces de défense et de sécurité afghanes, désormais privées du crucial appui aérien américain, n’ont pour leur part d’autres choix que de reculer.

Les troupes allemandes ont déjà quitté l'Afghanistan alors que le retrait de l'armée américaine se poursuit.

Avant Qala-i-Naw, les talibans avaient brièvement tenté en juin d'attaquer Kunduz, capitale de la province du même nom dans le nord du pays.

Des discussions continuent

Parallèlement à ces attaques, ils poursuivent des discussions avec les autorités afghanes. Aujourd’hui même, des délégations du gouvernement afghan et des talibans se sont rencontrées à Téhéran, selon le ministère iranien des Affaires étrangères. Une rencontre après des mois de négociations au point mort au Qatar.