"77 pour cent - nous les jeunes d'Afrique" : le magazine

77 pour cent de la population africaine a moins de 35 ans - une statistique qui a donné son nom au format "The 77 Percent", en français "77 pour cent".

Dans ce programme, et ce depuis 2017, la DW donne la parole à cette jeunesse. Chroniques radios et vidéos sont produites par des correspondants sur le continent et sont disponibles en six langues, dont le français.

La version magazine (avec des épisodes d'une durée de 26 minutes) était jusqu'alors disponible seulement en anglais, en portugais et en haoussa. La version en français, co-produite avec le média sénégalais Label TV, existe désormais sous la forme de "video-on-demand", téléchargeable en temps voulu.

Le magazine est animé par la journaliste sénégalaise Penda Silla, employée de Label TV dont le promoteur est Mactar Silla.

Un partenariat initié par le service de la Distribution

"La distribution Afrique est très heureuse du lancement de la version francophone de notre émission DW "77 pour cent - nous les jeunes d'Afrique". Notre partenaire sénégalais Label TV, et plus précisément le promoteur Mactar Silla et son équipe professionnelle et très motivée, ont en collaboration avec DW Afrique et la rédaction du magazine 77 Pour Cent, donné à cette version en français leur propre touche ouest-africaine", se réjouit Tanja Suttor-Ba qui est chargée du Sénégal au service Afrique de la Distribution.

"Depuis la création de la chaîne par Mactar Silla en 2017, Label TV diffuse toutes les productions de DW en français et en anglais ayant un rapport avec l'Afrique. Le fait que "77 pour cent" - une production à laquelle Label TV a participé - s'y ajoute maintenant, remplit de fierté la distribution Afrique et le partenaire", ajoute Tanja Suttor-Ba.

Penda Silla présente le magaine 77 pour cent

Des sujets et formats divers pour séduire et intéresser les jeunes

Au travers de reportages, d'interviews et de débats, le magazine traite de la migration, du cyber-harcèlement, des perspectives de carrière, de la participation sociale et politique, de l'innovation ou encore de la sexualité, des sujets dont certains sont bien souvent entourés de tabous.

"Je suis ravi que nous produisions un programme destiné à un jeune public francophone", déclare Fréjus Quenum, qui co-dirige le service francophone de DW avec Dr. Dirke Köpp.

"77 pour cent est une émission bien conçue, qui allie information, divertissement et éducation. Nous n'hésitons pas à aborder des sujets difficiles, mais nous veillons à ne pas détruire la capacité d'innovation des jeunes. Nous voulons être une source d'inspiration et de motivation pour les jeunes Africains."

Un magazine conçu pour le numérique

Les émissions "77 pour cent" sont principalement disponibles sur les plateformes numériques de DW Afrique.

"Nous sommes ravis que ce format de télévision et de video-on-demand pour les jeunes suscite autant d'intérêt en Afrique francophone. 77 pour cent a le vent en poupe, le groupe cible composé de jeunes fait confiance à la marque DW et est très ouvert à la discussion", assure Claus Stäcker, le directeur des programmes Afrique de Deutsche Welle.

"Cependant, nous devons nous adapater sans cesse. La télévision continue de se développer en Afrique, mais avec la baisse du coût de l'accès à l'internet, de plus en plus de jeunes veulent regarder nos vidéos sur les plateformes numériques - depuis leurs téléphones portables, leurs tablettes ou leurs ordinateurs portables."

Et la première saison, composée de 10 épisodes, est d'ailleurs disponnible sur la chaîne YouTube de "77 pour cent - nous les jeunes d'Afrique" .