L'éruption du Hunga Tonga, un événement unique

"Une énorme explosion, le sol a tremblé, la maison entière était secouée" raconte Mère Taufa, une habitante des îles Tonga. Quelques minutes plus tard, l'eau a envahi sa maison jusqu'au plafond. C'est l'un des rares témoignages recueilli après l'éruption du Hunga Tonga et relayé par l'Agence France Presse.

Curtis Tuihalangingie, le responsable de la Haute Commission des Tonga en Australie a lui pu parler avec des habitants des Tonga, juste avant la catastrophe :

Le royaume des Tonga est réparti en trois archipels principaux comportant plus de 170 îles et îlots.

"Nous avons parlé à certaines de nos familles et à certains de nos proches, ainsi qu'au ministère des Affaires étrangères des Tonga, juste avant que la communication ne soit interrompue, et je vous le dis, c'était incroyable et ils n'ont pas été en mesure de nous expliquer le bruit et le son et ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est la première fois, je pense, que la plupart des habitants des Tonga vivent une telle catastrophe."

Ces derniers temps, l'activité du Hunga Tonga était suivie de près par les spécialistes. Mais ce qui s'est passé samedi est unique selon les mots du professeur David Tappin. Cet ancien géologue en chef du royaume de Tonga vit aujourd'hui au Royaume-Uni.

"Oui, c'est absolument unique. J'ai vécu aux îles Tonga pendant cinq ans, j'ai travaillé sur les tsunamis dans le Pacifique pendant 40 ans. Et alors que nous savons que cette région du Pacifique est sujette à des tsunamis, il n'y a jamais eu d'événement dû à une éruption volcanique aussi explosive auparavant. C'est donc une grande surprise."

Une éruption aux conséquences mondiales

Entendue jusqu'en Alaska, l'éruption du Hunga Tonga a été qualifiée de l'une des plus puissantes des dernières décennies dans le monde. Elle a par ailleurs déclenchée plusieurs tsunamis dans le Pacifique avec des inondations aux Etats-Unis, au Japon ou encore au Chili où des vagues de 1 mètre 74 ont été mesurées. Au Pérou, deux personnes sont mortes noyées en raison de vagues qualifiées d'anormales par le Centre national des opérations d'urgence local.

La ville de Santa Cruz en Californie aux Etats-Unis a été inondée par un raz-de-marée générée par le tsunami

Le Hunga Tonga a émergé en 2009. Lors d'une précédente éruption, le volcan avait tellement craché de rochers et de cendres que ces derniers avaient formés une nouvelle petite île à la surface.