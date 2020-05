Αγία Κορώνα, βοήθειά μας!

Ο ερωτικός ήχος του Στίβι Γουόντερ

Ο Στίβι Γουόντερ γίνεται σήμερα 70. Όποιος δεν τον ξέρει θα πει ψέμματα. Μάλιστα στην Ελλάδα το 1985 η παγκόσμια επιτυχία του «I just called to say I love you» συνδέθηκε και με έναν μοιραίο έρωτα που σημάδεψε μια εποχή.