Zaboravljene izbjeglice na balkanskoj ruti

"U ratu sam izgubio majku svoje dvoje djece. Ona mi je bila sve", kaže Kiano (ime promijenjeno) i plače. Ovaj Kamerunac već skoro dva mjeseca živi u bosanskohercegovačkom izbjegličkom kampu Lipa, u blizini grada Bihaća. Dok se upoznajemo, Kiano stoji ispred bijelog kontejnera, u kojem stanuje desetak izbjeglica, raspoređenih po krevetima na sprat. Na suncu je oko 30 stepeni, a u kampu skoro da nema hlada. O detaljima bijega i života u izbjegličkom kampu Kamerunac ne želi pričati – radije sa mnom vodi telefonski razgovar nekoliko dana kasnije.

- pročitajte i ovo: Nova Balkanska ruta – preko Jarinja

Opasne mine na granici

"Želio bih doći do neke zemlje, članice Šengena i tamo podnijeti zahtjev za azil”, objašnjava Kiano svoje želje preko telefona. Iako je Hrvatska dio EU, još nije dio Šengenskog sporazuma. Kontrole pasoša se i dalje odvijaju na granicama. Kiano želi učiniti sve što može kako bi legalno radio u EU i tu doveo svoju djecu, kaže. On je u bijegu od 2018. godine. U Bosnu je, pored ostalih zemalja, došao preko Turske i Srbije.

Kamerunac je već dva puta pokušao preći bosansko-hrvatsku granicu u namjeri da se domogne EU. Jednom je skoro stigao do Slovenije. "Nakon osam dana danonoćnog marša, više nisam mogao hodati”, kaže Kiano. Imao je ozljedu stopala. Hrvatski građani pozvali su policiju kako bi mu se pomoglo. Ali, policija nije povjerovala da je ozlijeđen – i oduzela je sav novac i mobitele od njega i njegovih kolega izbjeglica.

Kamp Lipa u zimskom periodu

"Vratili su nas - mene i moje prijatelje - u Bosnu, u 'džunglu' u 1 sat ujutro, kaže Kiano. Duž bosansko-hrvatske granice su kilometri guste šume, neki dijelovi su posijani minama opasnim po život, koje su posljedica rata. Procjenjuje se da je u Bosni ostalo još oko 200.000 mina iz rata 1990-ih.

Hiljade ilegalnih „pushbackova" na hrvatsko-bosanskoj granici

Mnoge izbjeglice u kampu Lipa govore o dijelom nasilničkim akcijama hrvatske policije. Organizacije za ljudska prava govore o 16.000 ilegalnih pushbackova samo na hrvatsko-bosanskoj granici tokom 2020.

2021. godine je istraživački tim novinara, u kojem su bili i novinari ARD-a, dokumentirao nasilne napade hrvatske policije i povrede izbjeglica u jednom dokumentarnom filmu – ali stanje na granici se do sada očito nije promijenilo.

Kamran iz Pakistana (ime promijenjeno) također govori o ilegalnim deportacijama. "Pokušao sam deset do dvanaest puta ući u EU", kaže. No policija ga je, kako kaže, nasilno vratila u Bosnu. Jedna ruka i stopalo su mu zavijeni dok razgovaramo.

Kamran ne zna tačno koliko mu je godina. Kaže, 18 ili 19. Pakistan je napustio prije pet godina i od tada nije vidio ni majku ni braću. "Jako mi nedostaje moja majka”, kaže.

Svi s kojima razgovaram u kampu Lipa, koji bi trebao samo privremeno biti njihov dom, žele u EU. Prema službenim informacijama, u kampu ima mjesta za 1.500 izbjeglica, a po potrebi može primiti i 3.000 ljudi. Mnoge izbjeglice dolaze iz Afganistana i Pakistana, a ovdje su „zaglavili" i neki ljudi s Kube. Imaju struju, WiFi, tekuću vodu, sanitarni čvor. Na natpisima na WC-kontejnerima izbjeglice se, zbog covida, pozivaju na brigu o osobnoj higijeni. No, na podu je voda visine od nekoliko centimetara.

Ali, izbjeglice se ne žale. "Zaposlenici daju sve od sebe za nas", kaže Kiano iz Kameruna. „Postoji teretana, možemo igrati karti, možemo učiti jezike, poput engleskog, talijanskog i bosanskog", kaže on i dodaje da izbjeglicama nije dozvoljeno da rade, jer nemaju radnu dozvolu.

"The Game": Opasan put migranata iz BiH u EU Nasukan u Bosni Stotine izbjeglica još uvijek čekaju u ruševinama i šatorima oko Bihaća na priliku da pređu granicu u EU. Ovaj mladić krenuo je prije tri godine iz Pakistana. Već je mjesecima u Bosni i Hercegovini. Upaljen mu je kutnjak. Europa je udaljena samo nekoliko kilometara.

"The Game": Opasan put migranata iz BiH u EU "Igra" počinje S početkom proljeća sve je toplije. Sada je vrijeme ponovo se odvažiti na The Game. Ovaj mladić je više od 20 puta pokušao ući u EU. Svaki put ga je hrvatska granična policija uhvatila i ilegalno vratila natrag u BiH - pushback. Odjeću i ruksak dobio je od lokalne humanitarne organizacije.

"The Game": Opasan put migranata iz BiH u EU Čekanje na toplije dane U izbjegličkom kampu Lipa, udaljenom 20 kilometara od Bihaća, trenutno živi 200 do 300 muškaraca. Međutim, kao i ova dvojica, većina migranata i nije u kampu, potražili su sklonište na periferiji grada ili u šumi. To je bliže granici. U gradu postoji i mali kamp za žene, djecu i obitelji.

"The Game": Opasan put migranata iz BiH u EU Pogled na Zapad Humanitarna kriza u zapadnoj Bosni nije okončana, ali nije toliko velika kao ranije. Mnogi migranti su stigli do svojih odredišta - Njemačke, Francuske ili Italije. Osim toga, za "Igru" je proteklih mjeseci bilo prehladno. Izbjeglice su prezimile u kampovima u Sarajevu ili Srbiji.

"The Game": Opasan put migranata iz BiH u EU Za migrante se brinu hunamitarne organizacije i volonteri Lokalne humanitarne organizacije i volonteri iz Njemačke, Austrije, Švicarske i Italije već godinama brinu o ljudima u bijegu. SOS-Bihac je osnovan usred velike izbjegličke krize 2015. godine. Organizaciju podržava Aachener Netzwerk e.V.

"The Game": Opasan put migranata iz BiH u EU Važno je imati dobro terensko vozilo Endi Ćehić je bolničar u organizaciji SOS Bihać. Poznaje ruševine i mjesta u šumama gdje borave izbjeglice na putu do hrvatske granice. Terenskim vozilom ljude opskrbljuje hranom, odjećom, vodom i svjetiljkama. Njegove ga patrole često vode visoko u planine.

"The Game": Opasan put migranata iz BiH u EU Medicinska njega i spasilačka služba 22-godišnji Endi jedan je od trojice školovanih bolničara SOS Bihać. On i njegove kolege brinu o liječenju rana i drugim medicinskim problemima migranata u zapadnoj Bosni. Privatno vozilo hitne pomoći dostupno je za hitne slučajeve, ono je donacija njemačke nevladine organizacije Lautlos e.V.

"The Game": Opasan put migranata iz BiH u EU Hitni slučaj ujutro u pola pet Javljaju se djelatnici izbjegličkog kampa Lipa u blizini hrvatske granice. U svađi su dva muškarca ozlijeđena noževima, jedan teže. Dvije minute kasnije ekipa SOS Bihać je na putu. Jedan od ranjenih ima ubodnu ranu gornjeg dijela tijela opasnu po život. Dobiva poseban povoj za zatvaranje rane i infuziju.

"The Game": Opasan put migranata iz BiH u EU Intervencija u bolnici Tokom vožnje do bolnice obrađuju se posjekotine druge ozlijeđene osobe. Teško ozlijeđeni je preživio zahvaljujući hitnoj operaciji u bolnici. Mnoge izbjeglice ne idu u kamp Lipa jer se boje nasilja koje tamo vlada. U kampu, kažu, su česte iznude i pljačke.

"The Game": Opasan put migranata iz BiH u EU Bosanski policajci dokomentiraju pushbackove Tragovi migranata na putu prema Europi, nekoliko metara od granice Hrvatske s Bosnom i Hercegovinom. Bosanskohercegovački graničari patroliraju na bosanskoj strani. Uoče li protuzakonite pushbackove hrvatskih kolega, dokumentiraju ih i prijavljuju nadležnima na višoj razini. Što se dalje događa s tim informacijama, oni ne znaju.

"The Game": Opasan put migranata iz BiH u EU "Moja me trauma čini jakim" Pojedini bosanskohercegovački granični policajci obavještavaju SOS Bihać kada pronađu bolesne ili ozlijeđene osobe u šumi. Pogotovo zimi to im spašava živote. Zlatan Kovačević, voditelj humanitarne organizacije, i sam je žrtva rata: s 15 godina izgubio je lijevu nogu od granate u ratu u BiH. “Moja trauma me čini jakim”, kaže Zlatan.

"The Game": Opasan put migranata iz BiH u EU Igra na život i smrt U potrazi za ljudima u nevolji Kovačević ponekad koristi i dron. Tako može pretraživati veća područja u planinama. “Svakodnevno smo u potrazi za ljudima koji trebaju pomoć”, kaže. "Sada, u proljeće, opet su na putu. Mnogi ne znaju da 'Igra' može postati igra života i smrti." Autor: Dirk Planert



Izbjeglice pokušavaju zaraditi novac kako bi pobjegli

Ali pokušaj bijega košta. Neki od prisutnih pričaju da za marševe po noći i danju moraju imati novca da plate taksi, hranu i piće. Nekima porodice ili prijatelji iz inostranstva šalju novac. Drugi idu u grad i prodaju pakete maramica ili drugih stvari koje pronađu u kantama za smeće ili na ulici. Neki su otvorili i male trgovine u kampu kako bi zaradili novac. Na primjer, čovjek koga od milja zovu „Čača", što na hinduskom jeziku znači "ujak", otvorio je u kontejneru prodavnicu čaja.

Uz krevete na sprat, u kojima spavaju muškarci, na klupi i stoliću nalaze se dva čajnika, plastične čaše, čaj u prahu i mlijeko. Samo nekoliko kontejnera dalje, jedan izbjeglica šiša drugoga za oko dva eura. Nekoliko metara dalje, na krevetu u jednom drugom kontejneru, nagomilani su čips, gumene bombone i sokovi.

Kiano je također pokušao zaraditi malo para. Na primjer, prodao je vlastite cipele. No, Kamerunac bi volio raditi "pravi" posao. "Ja sam školovani vodoinstalater", objašnjava, "želim ići u Evropu kako bih bio koristan." Kad mu noga zacijeli, ponovno će pokušati preći granicu. "Nemam druge mogućnosti”, kaže. Ne želi se vratiti u rat u Kamerunu – mada je i bijeg u EU opasan. Jedan od njegovih prijatelja je poginuo pokušavajući pobjeći. No, za sebe i ostale izbjeglice, on kaže: "Živi smo, ali iznutra smo mrtvi".

Pratite nas i na Facebooku, na Twitteru, na YouTube, kao i na našem nalogu na Instagramu