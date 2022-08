Zašto bi se Schmidt morao ponašati diplomatski?

Brojni njemački portali prenose kako je bivši ministar poljoprivrede, koji sada nadgleda provedbu mira u BiH, potpuno izgubio živce nakon što mu je postavljeno pitanje, hoće li ipak nametnuti izmjene Izbornog zakona pošto je jasno da političke partije u BiH oko toga ne mogu postići dogovor. Sadržaj pitanja je zapravo bio, kako pojašnjava politički magazin Spiegel, „zašto se izbornom reformom favoriziraju Hrvati a ne Jevreji, Sinti i Romi?"

Na video snimku, koji je postao viralan. jasno se vidi kako Schmidta, i prije nego što je novinarsko pitanje izgovoreno do kraja, hvata bijes. On na engleskom govori: „Rubbish, full rubbish. I am rid of this", što su mediji u BiH preveli kao „Smeće, smeće!", navodeći kako je sit toga i da nije tu da bi se igrao političkih igara – ali da je to upravo ono što rade političari u ovoj zemlji. Rekao je i kako novinari svakako imaju pravo da postavljaju pitanja i dodao: „Ali, molim Vas da prihvatite odluku koju donesem".

Schmidt je prethodno, s obzirom na brojne proteste, odustao od planiranih izmjena Izbornog zakona, koje je tražio HDZ, a podržale SAD i Velika Britanija, navodeći da je sada na stranama u BiH da se dogovore a ako im to ne uspije da će on nametnuti izmjene kako bi deblokirao rad institucija FBiH.

Jürgen Trittin smatra da se u BiH mora imati posebno istančan osjećaj za političke prilike

Izjava Schmidta „apsolutno neprimjerena"

Njemački politički magazin Spiegel, u potrazi za reakcijom na ovaj Schmidtov izliv gnjeva, citira bivšeg ministra i poslanika Zelenih u Odboru za spoljno-politička pitanja Bundestaga Jürgena Trittina, kojem se ne sviđa ova Schmidtova neuvijena izjava. Trittin kaže da službeni predstavnici međunarodne zajednice moraju biti neutralni. „Upravo se u BiH traži istančan diplomatski osjećaj u cilju prevazilaženja etničke podijeljenosti i osiguravanja demokratskih prava za sve građane i ljude koji tamo žive", rekao je Trittin.

Spiegel potom prenosi izjavu Adisa Ahmetovića, poslanika SPD-a u Bundestagu, koji kaže da je izjava Schmidta „apsolutno neprimjerena", i da on na taj način „šteti ugledu visokog predstavnika". „U vremenima u kojima i na Balkanu raste ruski uticaj, a samim tim i pokušaji destabilizacije, nama je potreban snažan Ured visokog predstavnika" zaključuje Ahmetović za Spiegel.

Schmidt nazvao stvari pravim imenom

"Zašto bi se Schmidt u BiH, zemlji u kojoj ne postoji politička kultura, u kojoj političari dižu tenzije i prijete ratom, trebao ponašati diplomatski. Kada je rekao da su političari smeće, on je zapravo stvari u BiH nazvao pravim imenom", kaže za DW Alksandar Trifunović, glavni i odgovorni urednik banjalučkog portala Buka, uzimajući Schmidta u odbranu.

Christian Schmidt: "Vidim potencijal za destrukciju"

„Mnogi posmatrači sa strane ne razumiju u kakvom političkom teroru mi zivimo a koji stvara politička elita u BiH. Mi smo nesposobni da se sami uhvatimo u koštac sa problemima društva i zato je tu visoki predstavnik. On je posljedica nesposobnosti ovdašnjih političara ali i glasača nesposobnih da izaberu sposobne političare. Zato mi je izjava visokog predstavnika mnogo manje štetna od licemjernih izjava njegovih prethodnika, pada mi na pamet Karl Bildt ili Petrič, koji su izjave o tome kako su političari loši davali tek kada su napuštali BiH".

Aleksandar Trifunović smatra i da međunarodna zajednica godinama nije brinula o narodu u BiH ali očigledno je da se sada nešto dešava.

Spiegel piše da Schmidtovo "urlanje" pokazuje da "OHR treba zatvoriti"

Schmidt poput "kolonijalnog vladara"

Spiegel smatra da se Schmidt ponio poput kakvog "kolonijalnog vladara" i da njegovo „urlanje" pokazuje kako "OHR zapravo treba ukinuti". Dodaje i da se Brisel mora posvetiti Bosni i "nešto joj konkretno ponuditi".

Potom donosi i reakciju samog Schmidta, koji na sve to kaže: „Pukao mi je film jer ne mogu da shvatim kako mnogi političari prihvataju da u entitetu Federacija BiH toliko godina nije formirana vlada. Ja to moram kritizirati a jučer sam to uradio više nego očito."

Schmidt je i u izjavi za Welt pravdao svoj izliv gnjeva:"Nadam se da sam ovim konačno probudio donositelje političkih odluka". Schmidt je, kako pojašnjava Welt njemačkoj publici, neko vrijeme razmišljao da uvede izborni prag od tri posto u entitetu FBiH, po kojem bi se samo etničke skupine koje čine više od tri posto stanovništva u kantonima mogle kandidirati na izborima. „Od toga bi posebno profitirao nacionalistički HDZ, što je opet razbješnjelo Bošnjake, koji su optuživali Schmidta da će time još više podijeliti zemlju."

Otkako je stupio na dužnost visokog predstavnika, navodi Wellt Schmidtove riječi, on se susreće sa optužbama kojima se „diskreditiraju drugi radi sticanja osobne koristi". A za to vrijeme „zemlja i njeni građani, interesi društva, napredak i pravda često imaju podređenu ulogu". Zato će, zaključuje Christian Schmidt u izjavi za Welt, parlamentarni izbori u oktobru ipak biti dobra „prilika za razrješenje uzajamnih političkih blokada".

