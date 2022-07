Poruka Schmidtu: „Ne dajte da Vas instrumentaliziraju!“

U komentaru lista Tageszeitung iz Berlina pod nazivom „Ne dajte da Vas instrumentaliziraju", piše kako „halabuka i rasprave" oko visokog predstavnika Christiana Schmidta pokazuju koliko je „krhka" situacija u BiH.

„Hrvatski ekstremisti prijete silom kako bi nakon izbora nametnuli svoj projekat "treći entitet". Šef muslimanske nacionalne stranke SDA Izetbegović kaže da zemlja nije bespomoćna i da ima mnogo mladića koji su spremni za borbu. Vođstvo Republike Srpske ionako želi da se odcijepi. Od nacionalističkih skupina se ni u kojem slučaju ne može očekivati ​​rješenje za budućnost BiH. Utoliko je važnije da međunarodne institucije, prije svega visoki predstavnik, drže pod kontrolom destruktivne političke snage i podrže građanski politički pokret i civilno društvo", piše TAZ.

Berlinski list nastavlja: „Demonstracije u Sarajevu pokazuju da među stanovništvom postoji duboka čežnja za normalitetom, demokratskim reformama, vladavinom prava i integracijom u EU. Nacionalistima i profiterima sadašnjeg etnički definiranog kapitalizma otimačine u BiH je građanski pokret kao biku crvena marama."

Za jasno definiranu i transparentnu politiku Schmidtu je potrebna politička, pa čak i vojna podrška liberalnih demokratija iz inostranstva", piše njemački list TAZ

SDA se plaši poraza

SDA se plaši kraha i poraza na predstojećim izborima. I srpskim i hrvatskim nacionalistima mladi bježe u inostranstvo. Svim nacionalistima potrebne su napetosti koje sami izazivaju, kako bi održali svoje birače. Ured visokog predstavnika stoga ostaje ključan za stabilnost zemlje. Christian Schmidt ne smije dopustiti da ga bilo koja strana instrumentalizirai mora čvrsto stajati na načelima zapadnih vrijednosti. Ako po tom pitanju postoje sumnje, na njemu je da ih otkloni. Demokratskom pritisku mogao se suprotstaviti transparentnošću. To bi stvorilo povjerenje. Vrijeme zakulisnih dogovora je prošlo. Međutim, za jasno definiranu i transparentnu politiku Schmidtu je također potrebna politička, pa čak i vojna podrška liberalnih demokratija iz inostranstva", kaže se u komentaru koji je objavio TAZ.

Austrijski Standard na istu temu piše: „HDZ skupa sa sestrinskom strankom i drugim lobistima i političarima iz Hrvatske već duže vrijeme zahtijeva izbornu reformu u korist HDZ-a. To se u BiH od strane mnogih građanki i građana doživljava kao prijeteće uplitanje, tim prije što su za vrijeme rata u BiH u periodu od 1992-1995 tadašnje vlade u Hrvatskoj i Srbiji namjeravale rasformirati i podijeliti ovi zemlju. Stoga je Schmidtov prijedlog o uvođenju praga od 3 posto (za slanje delegata u Dom naroda FBiH – op. red. ) od strane velikog broja građana shvaćen kao uspješna politika ucjene od strane Hrvatske i put ka još dubljoj podjeli zemlje i društva."

Demonstracije u Sarajevu: Građanski pokret nacionalistima trn u oku

Još jedan njemački protagonista - Olaf Scholz

Portal merkur.de iz Minhena u tekstu pod nazivom „Putin potpaljuje – zabrinutost za zemlju koja je bure baruta" piše o situaciji u BiH i njenom okruženju. Ističe da su Vašington i NATO, dan nakon početka napada Rusije na Ukrajinu, poslali nedvosmislenu poruku Putinu - "da mu neće prepustiti BiH". Ukazuje pritom kako Dodik niti ne krije namjere o otcjepljenju RS i stvaranju sopstvene Vojske RS-a. Šef Kremlja ga u tome podržava i tu počinje priča o Putinovom uplivu, navodi ovaj portal i dodaje: „BiH se do danas smatra buretom baruta". Potom citira izjavu CDU-političara Michaela Brandta njemačkom listu TAZ, u kojoj upozorava na opasnost od „za rat sposobne osovine RS-Srbija-Rusija".

Bavarski portal ukazuje i kako je u igri, pored visokog predstavnika u BiH Christiana Schmidta, „još jedan njemački protagonista - Olaf Scholz". „Po njegovoj zamisli bi BiH, Srbija,Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Kosovo trebale ući u EU, kako bi se oduprle Putinovom uticaju".

„Osim pristupnih pregovora, Scholzu je pripala i uloga da omekša srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića", piše merkur.de

„Osim pristupnih pregovora, Scholzu je pripala i uloga da omekša nacionalističkog srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića", piše dalje merkur.de. „Koliko je to teško pokazalo je kancelarovo zauzimanje za okončanje konflikta između Srbije i Kosova. Ne reagujemo na taj način, na pritisak kada nam neko nešto zaprijeti pa morate to da uradite‘, odbrusio je Vučić Scholzu u junu u Beogradu", piše minhenski merkur.de. i s pogledom na oktobarske izbore u BiH zaključuje: „Od Moskve do Beograda; od Berlina do Washingtona - svi nositelji političkih odluka su uperili pogled u BiH. U to "bure baruta" Zapadnog Balkana."

