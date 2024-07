Ulazak kadeta Vojske Srbije u BiH izazvao polemike

Oko 30 kadeta i 20 starješina Vojne akademije u Beogradu, prošetalo je ulicama potkozarskog grada Prijedora oči obilježavanja 82. godišnjice bitke na Kozari. Osam decenija atifašističke borbe zasjenilo je upravo ovaj događaj, izazvavši žestoke reakcije zvaničnika Bosne i Hercegovine. Traži se objašnjenje kako su pripadnici vojske druge zemlje i uz čije odobrenje, mogli ući na teritoriju BiH. Odmah su reagovala dva člana Predsjedništva BiH Denis Bećirović i Željko Komšić, upozorivši da pripadnici Vojske Srbije nisu imali dozvolu Predsjedništva za ulazak na teritoriju BiH.

Reakcija dva člana Predsjedništva BiH

„Defile Vojske Srbije u Prijedoru, gradu u kojem su nesrpsko stanovništvo označavali bijelim trakama prije nego što su odvedeni u koncentracione logore smrti, predstavlja još jednu najavu početka realizacije Vučićeve velikosrpske i antidejtonske deklaracije, usvojene 8. juna u Beogradu", rekao je Bećirović. Time je zapravo upozorio na nedavno usvojenu Deklaraciju na svesrpskom saboru, koja prema riječima predsjedavajućeg Predsjedništva BiH u osnovi ima podrivanje temeljnih načela EU. Zbog toga je za danas (8.7.) zakazao sastanak sa visokim predstavnikom Kristijanom Šmitom.

Ništa blaži nije bio ni Komšić, koji traži od institucija BiH da se odmah ispita ko je dopustio ulazak vojske druge zemlje na teritoriju BiH, bez poštovanja procedura.

„Prvo i osnovno pitanje je ko je odobrio ulazak pripadnika Vojske Srbije u Bosnu i Hercegovinu? Predsjedništvo BiH to nije učinilo. Da li je to uradilo Ministarstvo odbrane? To se odmah mora utvrditi. Ako nije ni Ministarstvo odbrane, onda je riječ o klasičnom aktu agresije", poručio je Komšić.

U Ministarstvu odbrane BiH kažu da oni nisu dali nikakvu saglasnost za ulazak pripadnika Vojske Srbije u BiH, a resorni ministar Zukan Helez zatražio je i interne provjere unutar Ministarstva o ovom slučaju.

A vlasti Srbije su institucijama BiH najavile ulazak kadeta Vojske Srbije u BiH u okviru obilježavanja bitke na Kozari. O svemu je upoznata Granična policija ali i Ministarstvo spoljnih poslova BiH, kao i Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH. Iz dopisa Ambasade Srbije u BiH Ministarstvu spoljnih poslova koji je dospio u javnost, vidi se da je MVP obaviješteno da će u okviru obilježavanja godišnjice bitke na Kozari, u Bratuncu i Prijedoru, studenti i kadeti Vojne akademije u Beogradu zajedno sa predstavnicima Ministarstva odbrane, boraviti u BiH.

„Nisu pravi vojnici"

„Svečane uniforme će biti nošene na ceremoniji i niko od putnika neće posjedovati oružje. Ambasada moli da nadležni organi BiH omoguće nesmetan prolaz, ubrzanu pasošku, carinsku kontrolu na graničnim prelazima", piše u dopisu Ambasade Srbije u BiH. Da se radi o kadetima, kasnije je portal Klix potvrdio i Helez.

„Prema mojim saznanjima, u pitanju nisu pravi vojnici, nego kadeti Vojne akademije iz Srbije. Radi se o kadetima. Nije to vojska, to se podvodi pod obrazovanje i to je nečija druga nadležnost“, rekao je Helez.

Ipak, za većinu opozicije u Federaciji BiH, ovo objašnjenje ništa ne mijenja jer kako kažu radi se o pripadnicima Vojske Srbije, bez obzira da li su na teritoriji BiH bili kadeti ili starješine.

„Oni su komponenta Vojske Srbije i taj pokušaj obrazloženja ne pije vode. Doživio sam šok kao svaki građanin, kad mislimo da ne može gore, Trojka nam pokazuje da uvijek može gore", rekao je Edin Ramić (SDA).

„Konačno“

I dok se pitanje posjete kadeta pretvara u borbu Trojke i SDA ali i medija pod kontrolom jednih i drugih, u Republici Srpskoj ne vide ništa sporno. Naprotiv, predsjednik RS Milorad Dodik, prokomentarisao je defile na društvenoj mreži Iks veoma kratko.

„Konačno“, napisao je kratko Dodik tokom defilea, da bi kasnije poručio da „ni sljedeći put neće pitati Predsjedništvo BiH“ za dozvolu. Kaže da Komšić ima dvostruke aršine, jer se sjetio Predsjedništva kada mu je važna njegova odluka, a ćuti kada Bećirović u svijetu vodi politiku protiv Republike Srpske.

„Smeta im desetak momaka koji su pripadnici akademije, nenaoružanih jer je događaj oko Kozare jedno veliko stratište za srpski narod. Umjesto da kažu rečenicu na tu temu, njima smetaju momci i djevojke koji su ponosni na uniformu koju nose”, rekao je Dodik.

Udruženje Majke Srebrenice traži reakciju visokog predstavnika zbog ulaska pripadnika Vojske Srbije na teritoriju BiH. Brinu za bezbjednost, posebno jer se sve ovo dešava nekoliko dana uoči obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici.

Vulin: Odavanje pošte precima

„Vojska Srbije se nalazi na teritoriji suverene Bosne i Hercegovine, mi kao i te 1995. trebamo čekati na svojim pragovima da nas ubijaju, tjeraju i siluju dok čitav svijet šuti. Zahtijevamo hitnu reakciju nadležnih institucija i međunarodne zajednice“, poručuju iz ovog udruženja.

Oglasili su se i iz Srbije. Potpredsjednik vlade Srbije i senator Republike Srpske Aleksandar Vulin, u saopštenju je naveo da kadeti u uniformama odaju poštu svim slavnim precima, a od 2015. godine na Kozari i Donjoj Gradini. Dodao je da nisu problem kadeti Vojne akademije, već da je problem „što Srbi podsjećaju da su hrvatske ustaše počinile genocid". „Јedino ne razumijem kakve veze bošnjački član Predsjedništva BiH Željko Komšić ima sa Hrvatima. Za ustaše mi je jasno", rekao je Vulin.

