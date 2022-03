Ukrajinske surogat-majke između fronti

Vreće za spavanje u kamuflažnim bojama, police pune limenki, dječji krevetići, pored njih plinske zaštitne maske. Malo pred početak rata je Biotexcem, najveća ukrajinska agencija za surogat-majčinstvo, objavila video na svojoj web-stranici. Obilazak skloništa, u pozadini se čuje zavijanje sirena. Ukrajinske surogat-majke ovdje bi trebale pronaći utočište u slučaju rata. Poruka: trudnicama i djeci koju nose ništa ne bi trebalo nedostajati. Čak ni u ratu.

Međutim, Marina (ime promijenjeno) priča drugačiju priču. Početkom ožujka/marta rodila je bebu u skloništu firme. Bilo je hladno i mračno. Nedostajalo je hrane, vode i lijekova. Agencija se nije javila tri dana. Kad su zaposlenici tvrtke konačno došli, samo su pokupili bebe. Sa sobom nisu imali ni hrane ni vode.

Za neke surogat majke izbjeglištvo nije opcija

All inclusive i popusti

Rat je razotkrio ružno lice biznisa koji je već i u miru imao brutalne značajke. Procjenjuje se da se u Ukrajini svake godine rodi oko 2.000 djece za strane roditelje. Komercijalno surogat-majčinstvo je tu legalno. I privlačno je: formalni prijenos roditeljstva na strane parove relativno je jednostavan. Agencije posreduju između roditelja koji žele dijete i surogat-majki. All inclusive paketi koštaju između 30.000 i 40.000 eura. Ponekad je jeftinije. Na Black Friday prošle godine, primjerice, Biotexcom je nudio tri posto popusta.

Roditelji koji žele dijete i surogat-majke. Vokabular industrije je konkretan i neumoljiv, budi nadu i sputava. Igra se sa snovima obje strane: na jednoj su roditelji, koji često imaju iskustvo višegodišnjih odiseja od liječnika do liječnika, preko reproduktivnih stručnjaka, do agencija za posvajanje. Na drugoj su strani Ukrajinke, koje su za svoj rad plaćene višestruko više od prosječne ukrajinske godišnje plaće, u pravilu 15.000 do 20.000 eura. Zauzvrat, žene iznajmljuju svoju maternicu na ograničeno vrijeme.

Stari ugovori i nova stvarnost

Ali sada je rat. To dovodi sve strane u situacije koje nisu predviđene ugovorom. Nameću se pitanja: čiji život želiš spasiti bijegom? Svoj? Ili život tog stranog bića koje ti upravo raste u trbuhu? A što ako uopće ne želiš bježati, jer ti je obitelj još na selu? Što ako si već jednom bježala, 2014., i tada već jednom izgubila sve? Što ako želiš braniti svoju napadnutu zemlju i krenuti u rat?

Biotexcom je natjerao žene koje su prebjegle u inozemstvo da potpišu da će se vratiti u zemlju kad se približi termin poroda. Budući da se surogat majke plaćaju u ratama, tvrtka ima moćnu polugu u rukama. U međuvremenu, agencija gradi bunker u središnjoj Ukrajini.

Privatna klinika Biotexcom u Kijevu

Susan Kersch-Kibler, osnivačica agencije Delivering Dreams, bez okolišanja je poslala svoje surogat-majke u inozemstvo – a onda ih vratila u Ukrajinu na porod. Druge agencije navodno prijete svojim surogat-majkama s 15 godina zatvora, ako napuste zemlju.

Nenamjerno majka

Razlog: s druge strane granice ukrajinske surogat-majke ulaze u novi pravni sustav. U Ukrajini žena može roditi dijete, a da se ne smatra majkom tog djeteta. Do sada je to značilo: nakon rođenja, surogat majka pristaje na priznavanje očinstva stranog oca. Dijete dobiva putovnicu i može napustiti zemlju - a potom ga usvoji očeva partnerica kao nova majka.

U većini zemalja gdje ukrajinske izbjeglice odlaze žena automatski postaje majka djeteta činom poroda. Nije važno što surogat-majke nisu genetski povezane s djecom koju nose. Rođenje u zemlji EU-a dovodi ih u bizarnu situaciju da budu majke djeteta koje nikada nisu željele.

No, za neke surogat-majke izbjeglištvo nije opcija – neke ne žele, a druge nisu sposobne putovati. Jedna posrednica takvih aranžmana navodi primjere jedne surogat majke: strani roditelji su inzistirali na implantaciji dva embrija. Vrlo je teško pronaći takvu surogat majku, jer su blizanačke trudnoće češće povezane s komplikacijama. Iako su je četiri liječnika od toga odvraćala, žena je sada ipak trudna s blizancima. Već tri mjeseca je prikovana za krevet, prijevoz ne dolazi u obzir. U međuvremenu, strani roditelji su ljuti što se "njihova" majka i "njihova" djeca ne izvode iz zemlje.

Roditelji traže "svoje" majke

Većina reproduktivnih klinika u Ukrajini nalazi se u blizini ratnih zona oko Harkiva i Kijeva. Mnogi zaposlenici agencija bježe iz ratnog područja i strani roditelji teško uspostavljaju kontakt s njima. Oni se osjećaju ostavljenima na cjedilu, očajni su. Sada i strani roditelji i surogat-majke pokušavaju preko društvenih mreža stupiti u kontakt. To ranije nije bilo predviđeno, nije bilo dio poslovnog modela.

Teška situacija za sve: za djecu, za surogat majke,za strane roditelje - sklonište u Kijevu

Sada se mnogima čini da agencije taj kontakt zapravo sprječavaju. Marina kaže da joj je bilo zabranjeno kontaktirati strane roditelje. Kada su je oni ipak pronašli i uz pomoć volontera osigurali hranu i novac u skloništu, tvrtka joj je prijetila.

U međuvremenu, sve više beba čeka svoje strane roditelje da ih pokupe u podzemnim rodilištima. Prema podacima tvrtke, samo u Biotexcomu trenutno je trudno oko 600 surogat-majki. Svaki dan se rodi barem jedno dijete.

Neki strani roditelji sami putuju u Ukrajinu kako bi svoju djecu izvukli iz rata. No mnoge službe ne rade, veleposlanstva su zatvorena. Upis u matičnu knjigu rođenih i izdavanje putovnice za novorođenu djecu jedva da su mogući - a ti su dokumenti nužni da bi se djeca mogla legalno dodijeliti stranim roditeljima te da bi to bilo priznato i izvan Ukrajine. Bizarna situacija: strani roditelji imaju toliko željeno dijete, ali ono nema dokumente.

