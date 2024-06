Ucjenjivači kasiraju milijarde golišavim slikama

Još uvijek novi fenomen pod nazivom sextortion podrazumijeva sex i iznudu, odnosno ucjenu. U većini slučajeva muškarci upoznaju navodno mlade žene. Smalltalk se ubrzo pretvara u digitalno čavrljanje. Ili se šalju slike ili se sa dopisivanja prelazi na video chat.

Ako se žrtva u to upusti i pojavi gola pred kamerom, počinitelj to snima. Nakon toga dolazi do traženja novca. Vlasti širom svijeta upozoravaju na na ovu vrstu prevara.

Za Sebastiana* (ime promijenjeno) sve je počelo bezopasno kao flert na platformi za upoznavanje, zatim je došlo do razmjene imena i brojeva telefona, dopisivanja i na kraju do video poziva na WhatsAppu: Tamo se navodna obožavateljica skida pred kamerom i traži od njega da učini isto. Nakon što se skinuo i konačno samozadovoljavao, poslali su mu screenshotove akcije uz molbu da, ako odmah ne plati 2000 dolara, te njegove gole slike će poslati svim njegovim prijateljima na Instagramu.

Slučajevi poput Sebastianova redovito završe na stolu Marija Krausea, glavnog detektiva radne skupine za kibernetički kriminal u Centralnom odjelu za kriminalističke istrage u Braunschweigu. Ovaj istražitelj kaže da sedmično ima do 20 takvih slučajeva. U policijskoj statistici o kriminalu se govori o nekoliko hiljada ovakvih slučajeva u 2023. godine. Oni se vode kao "ucjena na seksualnoj osnovi", iako su uključena i druga kaznena djela.

Međutim, statistika ne pruža pravu sliku jer je broj neprijavljenih slučajeva vjerojatno znatno veći, procjenjuje Krause. Većina pogođenih nije se obratila policiji zbog srama.

Tvornice prijevara u jugoistočnoj Aziji

Britanska policija NCA i FBI u SAD-u također su nedavno upozorili na počinitelje koji prvenstveno kontaktiraju mladiće širom svijeta kako bi ih potom ucjenjivali. Počinitelji se uglavnom nalaze u Africi i također u jugoistočnoj Aziji. Tamo se tokom pandemije Covid-19 razvila prava industrija prevara.

Novinari NDR-a razgovarali su s ljudima koji su primamljeni pod lažnim izgovorima da rade kao radnici u takozvanim tvornicama prijevara u Myanmaru ili Kambodži, koji su morali tamo raditi, ali su kasnije uspjeli pobjeći. Često se iza bodljikave žice i pod prisilom koriste različite vrste prevara: žrtve se nagovaraju na sumnjiva ulaganja, obećava im se navodno bogatstvo zarađeno kriptovalutama ili bivaju ucjenjivani golišavim slikama.

Globalizirani kriminal

28-godišnji Kinez Neo Lu (ime promijenjeno) uspio je u decembru pobjeći iz jedne od tih tvornica prevara u Myanmaru, u takozvanoj zoni Dongmei na granici s Tajlandom. On je tu bio prisiljen raditi sedam mjeseci, prvo kao prevarant, a potom kao knjigovođa.

U tvornici su posebno žene iz Kine ucjenjivane i oduziman im novac. Iz tvornica u okolini je čuo da se tamo također koristi seksualno iznuđivanje ili takozvane romance scams, u kojima žene bivaju namamljene u navodne ljubavne veze i potom prevarene. Uz pomoć malih prevoditeljskih programa, internetske prijevare sada se provode i na međunarodnoj razini, kaže on.

Prokrijumčarena računovodstvena evidencija, koju je dobio NDR dobio na uvid, pokazuje da je tvornica prevara uzela 4,4 milijuna dolara od 214 žrtava u pet mjeseci koliko je Neon Lu tu radio kao računovođa.

Interpol govori o globalnoj krizi

Interpol je nedavno na konferenciji za novinare u Singapuru govorio o "globalnoj krizi". Nadležna tijela procjenjuju da su karteli koji se bave prevarama sada zaradili do tri biliona američkih dolara u prodaji uz pomoć trgovine ljudima i online prevara. Za usporedbu: bruto domaći proizvod Mijanmara iznosi oko 62 milijarde američkih dolara.

U Uredu Ujedinjenih naroda za kriminal i droge, se saznaje slijedeće: Prihodi ostvareni online prijevarama i trgovinom ljudima sada su zamijenili trgovinu drogom u jugoistočnoj Aziji. FBI također sve više poduzima mjere protiv seksualnog iznuđivanja i drugih online prevara, ne samo zato što je najmanje 20 tinejdžera u SAD-u od 2021. počinilo samoubojstvo jer su bili ucjenjivani golišavim fotografijama.

Istražitelji se suočavaju s velikim izazovima

Za istražitelje u Njemačkoj je problem prije svega rasprostranjenost ovog kriminala, kaže glavni inspektor Mario Krause. Osim toga, on kaže da se brzo dolazi do granica vlastite istrage ako su počinitelji u inozemstvu. Tada bi lokalne vlasti morale pokazati spremnost na suradnju. No, to je, kaže on, često dugotrajno, a ponekad i uzaludno.

Uz to, raste zabrinutost oko upotrebe umjetne inteligencije među prevarantima – s jedne strane, prevare na internetu bi se na taj način mogle još više globalizirati, primjerice kroz jednostavno korištenje softvera za prevođenje. S druge strane, ljudi bi se mogli ucjenjivati ​​i umjetno generiranim golišavim fotografijama.

Istražitelj savjetuje one koji su pogođeni seksualnim iznuđivanjem: ne plaćajte ništa, odmah blokirajte vlastiti račun, blokirajte račun prevaranta i obratite se policiji.

Ni Sebastian nije platio i naučio je jasnu lekciju: nemojte više bezbrižno vjerovati poznaniku s interneta.

