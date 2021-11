Let's talk about sex, habibi!

Tradicionalno, u većini zemalja Bliskog istoka postoje očekivanja da se „prvi put" odnosno prvi seksualni odnos dogodi u prvoj bračnoj noći.

"No većini žena to je ujedno i prvi put da se pojave gole pred nekim muškarcem ali i prvi put u životu da vide penis", u razgovoru za DW govori Nour Emam, koja vodi kurseve spolnog odgoja na englskom i arapskom. Ne morate biti psiholog da biste shvatili da bi to moglo prije voditi u katastrofu, nego u romantiku i intimnost.

Iz tog razloga, jedan od online kurseva Nour Emam namijenjen je ženama koje će se uskoro vjenčati. "Nekako ih vodimo kroz tijelo i genitalije i potičemo da razgovaraju sa svojim partnerima prije nego što uđu u vezu, i prije nego što se vežu", objašnjava Emam.

Ona smatra da je ključno odgovoriti na očekivanja oba partnera. "Mladim djevojkama godinama govore da je seks nešto prljavo, pa su uplašene i vjerojatno nisu spremne za penetraciju u bračnoj noći", rekla je Emam.

"S druge strane, mnogi muškarci jedva čekaju da ispune sve svoje tinejdžerske porno-fantazije sada kad im je konačno dopušteno imati spolne odnose."

Savjeti kako da se izbjegnu gljivična oboljenja

Međutim, umjesto da naiđu na porno zvijezde, muškarci se (uglavnom) suočavaju s običnim i neiskusnim ženama. "Čuli smo mnogo priča o muškarcima koji sramote žene prve bračne noći zbog njihovog izgleda", rekla je Emam za DW i objasnila da su "ružičaste vulve postale neka vrsta ideala. Ali kažem ženama, kako možete biti smeđe puti, a ispod pupka očekivati da je sve ružičasto? "

Čini se da su kursevi i odgovori na mrežama pogodili u živac: Na svojim zatvorenim online-kursevima, Emam je podučila oko 2.000 žena o menstrualnom zdravlju, vaginizmu odnosno vaginalnom grču ili spolno prenosivim bolestima, a njeni kanali na društvenim mrežama dobili su oko 1,4 miliona pratilaca i pratiteljki u roku od godinu dana: na Facebooku ona ima oko 18.000 pratitelja, na Instagramu 308.000 a na TikToku 1,1 miliona.

Spolni odgoj izazvao otpore

Spolno obrazovanje je do tog momenta bilo iznimno limitirano u većini zemalja Bliskog istoka. U Egiptu se zdravstveni radnici i stručnjaci za populaciju od 1990-ih protive sveobuhvatnom seksualnom obrazovanju. Tvrde da bi sve što sadrži riječ "spolno" trebalo zamijeniti kulturno prihvatljivijim izrazima, poput "reproduktivnog zdravlja" ili "ljudskog razvoja".

Osim toga, mnoge egipatske obitelji do danas vjeruju da je spolni odgoj sinonim za promiskuitet, te da ih, pružajući informacije djeci, odgajatelji uče kako se prepustiti seksu prije braka.

Jedan posebno negativan aspekt ove visoke razine seksualne nepismenosti jeste da su spolno prenosive bolesti, između ostalog i HIV/AIDS, i dalje tabu teme, unatoč rastućem broju oboljelih.

"Odgovor Egipta na simptome seksualno neobrazovane zajednice ispao je mizeran", rekla je za DW Habiba Abdelaal, saradnica Tahrir instituta za blisko-istočnu politiku i stručnjakinja za seksualno i rodno uvjetovano nasilje u Egiptu.

"Samopouzdanje je seksi"

Sigurni prostori za spolni odgoj

Egipćanka Nour Emad nije jedina, koja vodi kampanju za seksualnu pismenost u arapskom svijetu. Postoji još jedna popularna stranica na Instagramu "Niswa" (Arapski za "žene"), koju je osnovala Zainab Alradhi iz Saudijske Arabije, koja ima oko 60.000 sljedbenika.

Tu je i panarapska ženska inicijativa"Mauj" (Arapski "val"), koju vode žene iz Libana, Saudijske Arabije i Egipta. Ova web stranica s oko 65.000 sljedbenika fokusira se na „seksualni i reproduktivni wellness (dobrobit)".

Na arapskom jeziku postoji i stranica Love Matters Arabic, koja se također bavi ovim temama i koju prati oko 80.000 žena.

Deemah Salem, ginekologinja u Dubaiju također radi na seksualnoj edukaciji Arapkinja. "Napravila sam misiju razotkrivanja mitova o ženskom zdravlju jer neki mogu dovesti do štetnih postupaka i teških posljedica", rekla je ona za online portal Arab News. Njen Instagram kanal ima gotovo 18.000 pratitilaca.

Kao prva arapska zemlja, Tunis je krajem 2019. pokrenuo pilot program o spolnom odgoju. U saradnji s Populacijskim fondom UN -a i Arapskim institutom za ljudska prava, tamošnje su državne škole od tada uključile seksualno obrazovanje u svoje nastavne programe.

"Uspostavljanje programa seksualnog obrazovanja ne znači da smo ponovo otkrili toplu vodu", kaže za DW Habiba Abdelaal, saradnica Tahrir Instituta za srednjoistočnu politiku i stručnjakinja za seksualno i rodno uvjetovano nasilje u Egiptu.

Međutim, iako vidi i cijeni da postoji mnogo uspješnih malih privatnih inicijativa koje se bave seksualnim opismenjavanjem, ona vjeruje da je potreban dublji i otvoreniji javni pristup i zaključuje: "Školama su potrebni programi podrške, odgovarajući sadržaji, kvalificirano osoblje i angažirani roditelji i zajednice kako bi se rješavali problemi seksualne nepismenosti. "

