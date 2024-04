Trump bi se mogao kandidrati i iz zatvora

Donald Trump, zasigurno ponovo kandidat američkih republikanaca za predsjednika, u posljednje vrijeme je čest posjetitelj sudnica.

U siječnju je porota u New Yorku presudila da mora platiti jednoj spisateljici milijune dolara zbog seksualnog maltretiranja i klevetanja, protiv čega je Trump uložio žalbu. To je bio građanski postupak. A sada je Trump prvi bivši predsjednik ikada koji se suočava sa suđenjem i u krivičnom postupku.

Od ovog ponedeljka (15. travanj) u New Yorku se razmatra je li Trump usred kampanje 2016. godine poslije koje je ušao u Bijelu kuću platio kako bi se pokopale priče o njegovom vanbračnom seksualnom odnosu sa jednom porno-zvijezdom.

To je prvi od četiri kaznena postupka dva na nivou savezne države, dva federalna koja čekaju Trumpa. Drugo suđenje u Georgiji tiče se toga da je pokušao negirati poraz na izborima u toj državi 2020. godine.

Prvi federalni slučaj tiče se toga da je navodno svjesno širio laži o tome kako su izbori pokradeni, a drugi da je ilegalno zadržao poverljive dokumenta kad je napustio Bijelu kuću.

Da li Trump može biti kandidat ako bude osuđen?

Da. Američki Ustav vidi samo tri uvjeta za kandidate moraju biti rođeni kao američki državljani, najmanje 35 godina stari i boraviti u SAD-u najmanje 14 godina.

Ima argumenata za to da ljudi pod krivičnim gonjenjem ne bi trebali moći biti kandidati, rekla je ranije za DW Laura Merrifield Wilson, profesorica političkih znanosti na Sveučilištu u Indianapolisu. „Ali svi ti argumenti su zasnovani na moralu i preferencijama, a ne na zakonskim ili proceduralnim zaprekama", rekla je ona.

Može li Trumpa diskvalificirati 14. amandman?

No, američki Ustav ima amandman dodan nakon građanskog rata, koji kaže da nijednu funkciju ne mogu obavljati oni koji su se zakleli da će poštivati Ustav, a potom bili „uključeni u pobunu".

Oni koji bi voleli da Trump bude izbačen iz trke smatraju da se ovaj 14. amandman može primjeniti zbog upada na Kapitol 6. siječnja 2021. godine. Kažu da su laži koje je Trump pričao o navodnoj izbornoj prevari pokrenuli rulju na krvavi upad.

Neke države, poput Colorada, su zbog toga htjele zabraniti Trumpu da uopće sudjeluje u predizborima među republikancima. No u ožujku ove godine je Vrhovni sud presjekao taj pokušaj Colorada, navodeći da pojedine države nemaju nadležnost da spriječe nekoga u kandidaturi za federalnu funkciju.

Vrhovni sud je potvrdio da nadležnost u tome jedino ima Kongres. A kako je Kongres podijeljen –ri čemu republikanci drže većinu u Predstavničkom domu, dok demokrati imaju tijesnu većinu u Senatu –ala je šansa da tamo Trumpu zabrane kandidaturu.

Da li će Trump smjeti glasati ako bude osuđen?

Vjerovatno neće. Jer, Trump je kao birač registriran na Floridi gdje osuđeni građani gube pravo glasa. „Većina prijestupnika na Floridi dobija nazad pravo glasa tek kad odsluži cijelu kaznu, uključujući uvjetnu, ili plati sve kazne i zatezne kamate", piše New York Times.

No, Trumpova kazna ili rok uvjetne provjere vjerojatno ne bi istekli do studenog, kada su izbori. Tako bi se došlo do paradoksa da čovjek može postati predsjednik, ali ne može glasati za sebe.

A što ako Trump ode u zatvor?

To nitzko ne zna. „Ovako nešto se ni izbliza nikad nije desilo", rekao je Erwin Chemerinsky, stručnjak za ustavno pravo sa Sveučilišta Kalifornije. „Samo možemo nagađati."

Zakonski, Trump bi mogao biti kandidat i iz zatvora. Ali bi bio priličan logistički izazov Sjedinjene Američke Države voditi iz zatvorske ćelije.

Neki pretpostavljaju da bi u tom slučaju Trump mogao podnijeti tužbu, tvrdeći da ga eventualna zatvorska kazna spriječila u ispunjavanju dužnosti predsjednika Sjedinjenih Država.

Može li Trump pomilovati sebe?

Teoretski, Trump bi kao predsjednik mogao sebi oprostiti zatvorsku kaznu ili čak izreći puno pomilovanje. Ali, to bi bilo ekstremno rastezanje predsjedničkih ovlasti i kao slučaj vrhunskog nepotizma bi vjerojatno završilo pred Vrhovnim sudom. No, tamo ipak konzervativni suci imaju komotnu većinu od šest prema tri.

Drugi put bi bio da predsjednik Joe Biden, ako izgubi izbore, pomiluje Trumpa kako ne bi nastao vakuum vlasti i potpuni kaos.

Ali, to bi se moglo odnositi samo na federalna suđenja. Jer, čak ni predsjednik nema nadležnost oko pomilovanja nekoga tko je osuđen po optužnici pojedinih saveznih država, recimo New Yorka ili Georgije.

