Trump pred sudom: Istorijski dan u Njujorku

Sada je to i zvanično: Po prvi put je u SAD-u podignuta optužnica protiv jednog bivšeg američkog predsjednika. Donald Trump se pojavio na sudu. Nakon što je suočen sa 34 tačke optužnice on se izjasnio da „nije kriv“.

Bio je to istorijski dan u Njujorku. Novinari, snimatelji i fotografi stajali su ispred zgrade suda na Manhattanu (Menhetnu) od ranih jutarnjih sati. Tokom jutra u obližnjem parku okupile su se i pristalice i protivnici bivšeg predsjednika. Trampovi zagovornici danima su pozivali na proteste. Međutim, do sukoba, kojih su se mnogi pribojavali nije došlo – između ostalog i zahvaljujući masovnom prisustvu policije. U 13:24 po lokalnom vremenu došao je trenutak, kojeg su svi željno isčekivali: Trump se pred sud dovezao u crnom terencu u koloni vozila Secret Servicea. Kratko je mahnuo okupljenima, prije nego što je ušao u zgradu suda.

Falsifikovao poslovnu dokumentaciju u 34 slučaja

Bivši predsjednik je time i formalno "u pritvoru". Policija ga je slikala i uzela otiske prstiju. Potom je Trump otišao u sudnicu, gdje je njemu i njegovim advokatima pročitana optužnica, što je potrajalo mnogo duže nego što se očekivalo - skoro sat vremena.

„Optužba je glasila da je Trump, kako se smatra, krivotvorio poslovnu dokumentaciju u 34 slučaja", saopštio je kasnije na konferenciji za novinare okružni tužilac Alvin Bragg.

„Prema zakonu države New York, falsifikovanje poslovnih zapisa, s namjerom da se prikrije drugi zločin, je također zločin. U ovom slučaju je baš o tome riječ. 34 puta su date lažne izjave, kako bi se prikrio zločin. To su u New Yorku krivična djela, bez obzira ko ih je izvršio", pojasnio je Bragg.

A zakoni važe i za bivšeg američkog predsjednika. Do sada se u američkoj istoriji nijednom nije desilo da neko sa ove najviše političke funkcije bude optužen u krivičnom procesu.

Trump se tereti za teško kršenje Zakona o izbornoj kampanji Foto: Jane Rosenberg/REUTERS

Optužnica se u suštini odnosi na Trumpove tajne isplate novca porno zvijezdi neposredno prije predsjedničkih izbora 2016. – koja je izvršena preko njegovog bivšeg advokata Cohena a kasnije deklarirana kao honorar za advokatske usluge.

Trump se tereti da je porno zvijezdi Stormy Daniels uplatio novac za njenu šutnju o njihovim odnosima ali i za falsificiranje poslovnih knjiga, kako bi prikrio ilegalne isplate ženama, koje su tvrdile da je s njima imao vanbračne afere, kako bi ih na taj način ušutkao.

„Dokazi će pokazati da je Trump to učinio kako bi prikrio zločin, koji se odnosi na izbore 2016. godine. Trump, Cohen i drugi dogovorili su program 'chatch-and-kill' 2015. godine - s ciljem identificiranja, kupovine, potiskivanja i suzbijanja negativnih vijesti o Trumpu i na taj način poboljšanja njegovih šansi za pobjedu na izborima", rekao je Bragg.

Tužilac Bragg je dodao kako je to u američkoj državi New York nedvosmisleno kršenje Zakona o izbornoj kampanji, zaključivši: „Novcem, kojim je platio šutnju, Trump je potkopao integritet predsjedničkih izbora."

U optužnici, koja je kasnije u cijelosti objavljena, se isto tako navodi da su dva subjekta, uključena u nezakonite radnje, „priznala da su počinila nezakonita djela u vezi sa prevarom. To su Trumpov advokat Michael Cohen i firma American Media Inc. (AMI) , koja je vlasnik tabloida Enquirer. AMI je priznala da je navodno platila 30.000 dolara bivšem vrataru Trump Towera da šuti. On je tvrdio da ima priču o Trumpovom vanbračnom djetetu. Navodno je isplaćeno i 150.000 dolara Playboy-modelu Karen McDougal, koja je navodno s Trumpom bila u seksualnoj vezi.

Trump se izjasnio da "nije kriv"

Suđenje Trumpu moglo bi početi početkom sljedeće godine, rekao je sudija Juan Merchan. Također je upozorio Trumpa da ne širi daljnje zapaljive objave na internetu. Bivši američki predsjednik je, kako se i očekivalo, izjavio da "nije kriv" po svim tačkama optužnice i napustio New York. Suprotno onome što je najavljeno, nije bilo ponovnog razgovora s novinarima. Ali njegovi advokati su se oglasili. "Nisam očekivao da će se ovako nešto dogoditi u ovoj zemlji protiv nekoga ko je bio predsjednik SAD-a. To je razočaravajuće i tužno. Mi ćemo se boriti protiv toga", rekao je Todd Blanche.

Trumpove pristalice pred njegovim posjedom na Floridi Foto: Paul Hennessy/AA/picture alliance

On i njegove kolege sada će vjerovatno pokušati da odgode proces na saslušanjima koja slijede. Nakon istorijskog sudskog ročišta, gdje se na nekoliko objavljenih fotografija može vidjeti njegov smrknuti izraz lica, Trump je odvezen pravo na aerodrom, odakle je privatnim avionom odletio natrag u Mar-a-Lago – na svoj privatni posjed u Palm Beachu na Floridi.

ARD-Tagesschau/agencije/jr

