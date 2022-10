Tko će sastavljati vlast u BiH: Opet HDZ, SDA i SNSD ili…?

Sastav novog Predsjedništva BiH, iako još uvijek s nepotpunim podacima, ali s obrađenih skoro 85% biračkih listića, ostao je isti. U utrci za člana Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda SDP-ovac Denis Bećirović, kandidat oporbenih stranaka, a osvojenih 268.197 glasova (57%) uvjerljivo vodi ispred Bakira Izetbegovića, predsjednika najjače bošnjačke stranke koji je osvojio 178.054 glasa. Mirsad Hadžikadić, kandidat Platforme za progres, osvojio je 24.270 glasova (5,16%).

Promjene u Predsjedništvu …

Iako 'napeto', ali ne i neizvjesno, je kada je riječ o članu Predsjedništva BiH iz reda Hrvata. Tu i dalje uvjerljivo vodi predsjednik Demokratske fronte (DF) Željko Komšić nad kandidatkinjom HDZ-a i stranaka Hrvatskog narodnog sabora (HNS) Borjanom Krišto. Nepotpuni podatci pokazuju da će, s osvojenih 183.529 glasova ili 53,61% prema 158.781 (46%) Borjane Krišto, Komšić četvrti mandat sjediti u Predsjedništvu, što je ukupno 16 godina.

Bakir Izetbegović priznao poraz u utrci za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH

To je ujedno najduži mandat nekog člana Predsjedništva BiH ikada. Jutro nakon izbora SIP je objavio informaciju o vodstvu Borjane Krišto nad Komšićem, no to je bilo kratkog vijeka i zbog sporosti u prebrojavanju listića se ispostavilo da su stranački promatrači imali brže i točnije informacije.

Kako se i očekivalo, Željka Cvijanović (SNSD) uvjerljivo je potukla SDS-ovca Mirka Šarovića sa 275.175 glasova naspram 185.828 glasa. To su još uvijek nepotpuni podatci, ali razlika je nedostižna.

Međutim, problem bi mogao nastati kada je riječ o izboru predsjednika/ce u Republici Srpskoj (RS). Tu je sinoć pobjedu proglasila Jelena Trivić, zajednička kandidatkinja stranaka PDP-SDS, a to je isto učinio i Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a. No, najnoviji, također nepotpuni podatci SIP-a pokazuju da Dodik ipak vodi s osvojenih 242.851 glasova, naspram 212.452 Trivić. Iz ove koalicije su sinoć održali i pobjednički govor, a nakon najnovijih podataka SIP-a već optužuju SNSD za krađu glasova te je tu za očekivati još napetosti.

…ali ne i u parlamentima – SDA, HDZ i SNSD i dalje najjači

Ali, ono što je najzanimljivije je, a kako su to u izbornoj noći komentirali mnogi politički analitičari, jest činjenica da je SDA uvjerljivo najjača stranka u FBiH s najviše osvojenih mandata. Druga po jačini je koalicija HDZ-a BiH sa strankama HNS-a i, što je također vrlo zanimljivo, rekordno osvojenim glasovima do sada, a tek treća po jačini je SDP - stranka čiji je član budući bošnjački član Predsjedništva BiH, ali koja je za oko polovicu glasova slabija od vodeće SDA.

Međutim, još jedna od zanimljivosti koja se tradicionalno ponavlja je i rezultat DF-a Željka Komšića koji je osvojio tek oko 54.000 glasova, dok ih za Predsjedništvo BiH bilježi 183.529. Ipak to je četvrta po jačini stranka u FBiH, a slijede Narod i pravda Elmedina Konakovića, a iznenađenje izbora je novi politički subjekt NES i pokret Za nove generacije koji je s osvojenih oko 26.000 glasova čak šesta politička snaga, a potom slijedi Naša stranka i koalicija HDZ 1990-HNP.

Denis Bećirović proglasio pobjedu za člana Predsjedništva BiH

U RS-u je rezultat Dodikovog SNSD-a nedostižan s osvojenih više od 202.000 glasova. Više od ukupno svih značajnijih oporbenih stranka zajedno (SDS-PDP-DS-Demos-Za pravdu i red Nebojše Vukanovića, itd.) što SNSD čini i dalje snažnim i nezaobilaznim političkim faktorom.

Hoće li biti razbijena 'koalicija' SDA-HDZ-SNSD?

Ovi, iako nepotpuni podatci SIP-a, rezultati pokazuju da će upravo SDA, HDZ i SNSD, imati najviše mandata u državnom parlamentu, formirati vlast te nastaviti kreirati bh. politiku.

No, kako je već u komentaru za Deutsche Welle najavila politička analitičarka Ivana Marić iz Sarajeva, a odgovarajući na pitanje hoće li izbori u BiH donijeti promjenu, kazala kako će biti zanimljivo pratiti stranačke pregovore i 'dealove' u formiranje vlasti i u Federaciji BiH, ali i na državnoj razini.

Marić je rekla kako će izbori donijeti promjene samo ukoliko se razbije dosadašnja i višegodišnja koalicija vlasti HDZ-SDA-SNSD. Međutim, za podsjetiti je i na izjavu Elmedina Konakovića, predsjednika 'Naroda i pravde', koji je rekao kako koalicija sa SDA ne dolazi u obzir, ali u tom kontekstu nije isključio i HDZ BiH.

Ivana Marić: "Ovi izbori će donijeti promjene samo ako se razbije koalicija HDZ, SDA, SNSD na državnoj razini i SDA i HDZ-a na entitetskom."

"Ako bi se moralo birati tko će u vlast sa HDZ-om, onda bi za BiH bilo bolje da to budu SDP, NiP, SDS i PDP i druge manje stranke, koje uspiju prijeći izborni prag, nego da ostane ista koalicija, koja je zadnje četiri godine uništavala BiH. Ako bi ušle nove stranke, one bi "spasile" bar neko ministarstvo i neku instituciju. Sjetimo se samo kako je bilo dok je Šarović bio ministar, Zvizdić premijer, dok je Nikšić bio premijer FBiH, koliko kilometara autoputa je izgrađeno u samo četiri godine vlasti SDP i koalicijskih partnera, a pogledajte i koliko se stvari popravilo u Kantonu Sarajevo otkad na vlasti nije SDA", ocijenila je Marić.

No, kako se čini, ponovno bi o svemu mogli odlučivati Bakir Izetbegović, Dragan Čović i Milorad Dodik. Hoće li biti kao u pjesmi bh. rock veterana Bijelog dugmeta "...sve je isto k'o i lani" ili ne, ostaje za vidjeti u sljedećim danima.

