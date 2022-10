Bosanci i Hercegovci biraju novu vlast

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (BiH) objavila je detaljne podatke o izlaznosti na Općim izborima u BiH do 11 sati. U Bosni i Hercegovini je do 11 sati na izbore izašlo 15 posto građana, odnosno 13 posto u Federaciji BiH i 17 posto u Republici Srpskoj. U Brčko distriktu Bosne i Hercegovine na izbore je do 11 sati izašlo 13 posto građana.



Najveća izlaznost do 11 sati zabilježena je u Istočnom Drvaru gdje je na izbore izašlo 32,64 posto. Evidentirani su i podaci o najmanjoj izlaznosti u BiH, a neslavna "titula" pripala je Usori gdje je do 11 sati izašlo 7,87 posto građana.



Na području Kantona Sarajevo izlaznost varira od 22,95 posto u Trnovu, pa do 12,58 posto na Ilidži. U drugim većim gradovima u BiH, izlaznost u Banjoj Luci do 11 sati iznosila je 19,88 posto, u Tuzli 13,30 posto dok je u Zenici izlaznost do 11 sati prema podacima CIK-a iznosila 13,23 posto. Mostar je na ovim izborima podijeljen na šest izbornih jedinica u kojima je zabilježena izlaznost do 16,05 posto. Do sada je prosjek izlaznosti bio između 54 i 56 posto, što je premalo da bi se ostvrile neke značajnije promjene.



Zabilježeno je i nekoliko nepravilnosti, ali i hapšenja članova biračkih odbora na nekoliko glasačkih mjesta u RS-u, dok su prekidi izbora evidentirani na jednom biračkom mjesti u Tuzlanskom kantonu zbog okupljanja članova jedne političke stranke koja je ovim činom, očito, prekršila "izbornu šutnju" koja traje do zatvaranja biračkih mjesta večeras u 19 sati. Do prekida glasanja došlo je i u Sarajevu zbog smrtnig slučaja na jendom biračkom mjestu.



U Centralnom biračkom spisku je upisano 3.368.666 birača. Za vlast se bori ukupno 127 političkih subjekata (72 političke stranke, 38 koalicija i 17 neovisnih kandidata). Na Općim izborima 2022. godine angažirano je više od 50.000 redovnog i vanrednog osoblja izborne administracije, a proces glasanja nadzire oko 60.000 akreditiranih posmatrača. Procjena je da će Opći izbori u Bosni i Hercegovini koštati 12.528.000 KM.

