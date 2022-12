Svjetske brige zbog novih kineskih muka s koronom

Nakon što je kineski državni vrh ukinuo praktično sve mjere u zaštiti protiv korone, dogodilo se upravo ono što su mnogi predviđali: samo maleni broj građana Kine je uopće cijepljen, a djelotvorna mRNA cjepiva iz Europe ili Sjedinjenih Država nikad nisu niti dospjela u Kinu. To znači da mnoštvo ljudi obolijeva – i još više ih odlazi na bolovanje već u strahu da bi mogli biti zaraženi.

Jer kako god su neki i sumnjali u strahote i goleme opasnosti korone kojima je kineski državni vrh opravdavao lock-down, zatvaranja čitavih gradova i pogona, nakon gotovo tri godine slušanja o mogućem užasu, isto tako mnogi teško mogu povjerovati ono što pak sad tvrdi Peking. Sve je to tek „obična gripa", čak „malo ozbiljnija prehlada". Ne samo da oboljeli praktično sami mogu odlučiti koliko dugo će ostati kod kuće u karanteni, nego se gleda kroz prste i ako se „u lakšim slučajevima" bolestan dolazi i na posao.

Gužve su jedino u apotekama gdje se i običan Paracetamol u pravilu prodaje ne po kutiji, nego - na komad

Tek sad kolaju glasine

Rezultat jest još veća panika gdje se tek šire svakakve glasine: o prepunim bolnicama, a i postaja Bloomberg prenosi informaciju kako su krematoriji u Pekingu u pogonu dan i noć zbog tolikih preminulih od korone. U staroj praksi, režim na glasine reagira na najgluplji način: pristup krematorijima je zabranjen. Tako jedini argument ostaju satelitske snimke koje doista svjedoče o intenzivnom radu u spaljivanju preminulih. Ali koliko ih je i koliko ih je preminulo od korone – sasvim sigurno više nego što se može nabrojati na prste jedne ruke i što pak sad tvrdi kineska vlada.

Sve to pogađa gospodarstvo barem podjednako teško kao i mjere potpune zabrane: u pogonima je sve manje zaposlenih jer ih se mnoštvo javilo na bolovanje – ako i nisu bolesni, strah ih je zaraziti od možda bolesne kolegice ili kolege. U trgovačkim centrima i središtima gradova je osjetno manje ljudi jer mnogi misle kako im je najpametnije ostati kod kuće. Mnoge trgovine su zatvorene već i zato jer je potrošnja opet drastično pala. Jedina iznimka jest ako se u nekoj apoteci začudo pojavi Paxlovid: sredstvo koje pomaže kod virusa korone kupuju i potpuno zdravi „za svaki slučaj", čak i običan Paracetamol se u mnogim apotekama više ne dobije u kutiji, nego po piluli.

A gigantski repovi su i na mjestima gdje se vrši cjepljenje, makar je Kina odobrila uvoz cjepiva iz Njemačke samo za dvadesetak tisuća Nijemaca koji žive u toj zemlji.

Nema potražnje, nema ni posla

U histeriju stvaranja zaliha su zapale i tvrtke: proizvođač električnih automobila Nio, javljaju mediji, je nabavio pune kamione lijekova i medicinskog materijala za svoje zaposlene kako bi osigurao proizvodnju. Negdje se pokušava na drugi način nadoknaditi zaposlene na bolovanju: pogon Volkswagena za ove blagdane danima radi u samo dvije smjene po 11 sati. U jednom pogonu BMW-a u Shenyangu je toliko bolovanja da je hitno morao zapošljavati nove ljude.

No to je iznimka jer zbog manje potražnje mnoge tvornice najavljuju otpuštanja: tako i kineski proizvođač mobitela Xiaomi najavljuje „optimizaciju" pogona i ukidanje „nekih" radnih mjesta. Hongkonški list Morning Post objavljuje da će to značiti otkaz negdje desetine od 35.314 zaposlenih. U takvim okolnostima je osobito mladima teško naći posao: čak i službena statistika je ovog srpnja objavila kako svaki peti mladić ili djevojka u dobi od 16 do 24 godina bez posla, u studenom je objavljeno da je stopa 17%.

Ne troši se pa se onda ne isplati niti proizvoditi

Maleni pa još manji rast

Sve to ne izgleda kao vrijeme za širenje i gradnju novih pogona tako da je i građevinski sektor u dubokim nevoljama. To je sektor koji stvara dobru četvrtinu BDP-a Kine, a on je i prije korone bio na „staklenim nogama" jer se gradilo jednostavno previše. Posvuda su započete gradnje poslovnih, ali i stambenih zgrada, ali je tržište nekretninama zamrlo.

Jer i građevinari su se pouzdavali u snažni gospodarski rast Kine, ali on će očito biti i mnogo manji nego što se planiralo. Službeni plan razvoja kineskog rukovodstva je još početkom 2022. najavio rast BDP-a od 5,5% i još snažniji rast sljedeće godine, ali već u lipnju je Svjetska banka procijenila kako će kinesko gospodarstvo sad već protekle godine narasti za najviše 4,3%, a 2023. kad se stabilizira stanje izazvano mjerama protiv korone, za 8,1%. No najnovije procjene Svjetske banke zbog svih zbivanja u Kini su još skromnije: 2022. će to biti najviše 2,7%, a i sljedeće će rast biti teško više od 4,3%.

Čitava četvrtina gospodarstva Kine se ostvaruje u građevinskom sektoru. Ono je gradilo na sve strane, računajući na snažan rast gospodarstva. Ali rast je malen, a građevine se više niti ne isplati završiti

Treba vjerovati

U globalnom gospodarstvu sve to nisu dobre vijesti niti za ostatak svijeta u koji stižu proizvodi iz Kine, ali i financijski stručnjaci vjeruju da će se sad i ova histerija u dogledno doba smiriti: „Pozitivne reakcije na otvaranje nakon mjera protiv korone su nestale u saznanju da Kini predstoji još put prepun rupa dok njeno gospodarstvo doista ne počne raditi punim kapacitetima", sažima Kerry Craig iz JP-Morgan Asset Management.

Pouka čitave ove priče jest da građani teško mogu vjerovati državnim službama koje su koronu najprije predstavljale kao strašnog demona i maltene sigurnu smrt, a onda preko noći bi korona trebala biti tek nešto kao ubod komarca. Ali i Craig je uvjeren kako će se nastaviti „kineska priča o uspjehu" čim se sve smiri i kineski pogoni nastave s radom.

