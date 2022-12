WHO zabrinuta zbog rapidnog rasta broja infekcija u Kini

Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, najprije je saopštio dobre vijesti: Na kraju godine postoji mnogo razloga za nadu. Pandemija korone značajno se oslabila 2022. godine, kao i globalna epidemija majmunskih boginja i slučajeva ebole u Ugandi. Tedros je, kako je rekao, uvjeren da bi međunarodna zdravstvena vanredna situacija zbog koronavirusa u novoj godini mogla biti ukinuta.

No, još uvijek, kako je pojasnio, postoji previše neizvjesnosti da bi se moglo reći da je pandemija završena. Jer još uvijek postoje nejasnoće o tome šta je prije tri godine dovelo do izbijanja pandemije, istakao je Tedros te još jednom apelovao na Kinu da sa ostalima podijeli potrebne podatke i studije o počecima pandemije.

Nakon ukidanja strogih pandemijskih mjera sve su češći izvještaji o teškom protoku bolesti

WHO zabrinuta zbog rasta broja infekcija u Kini

WHO je pak veoma zabrinuta zbog trenutnog razvoja događaja u Kini: eksploziju broja korona infekcija nakon naglog ukidanja strogih mjera prate sve češći izvještaji o teškom protoku bolesti.

WHO-u su potrebne detaljnije informacije o opterećenju kineskog zdravstvenog sistema. Kina mora naučiti kako da poboljša prikupljanje podataka - o prijemima u bolnice, opskrbi kisikom, odjeljenjima intenzivne njege i slučajevima sa smrtnim ishodom, rekao je koordinator WHO-a za hitne intervencije Mike Ryan.

Stanovnici Pekinga u redu za vakcinaciju

Kritika preniske stope vakcinacije

On je posebno kritikovao činjenicu da Kina u smrtne slučajeve od korone ubraja samo one uzrokovane upalom pluća ili sličnim simptomima. Ta definicija je preuska, smatra Ryan. Ljudi inficirani koronom mogu umrijeti od mnogih drugih simptoma, ističe on i naglašava da kineske smjernice stoga dovode do značajnog potcjenjivanja stvarnog broja smrtnih slučajeva od korone.

U Kini je sada važno povećati stopu vakcinacije, smatraju stručnjaci WHO-a. Posebno starije osobe, kako se ističe, često nisu adekvatno zaštićene. Stoga je za kineski zdravstveni sistem sada važno da li će u narednih sedmicu ili dvije biti vakcinisan dovoljan broj osoba, ističu u iz krovne svjetske zdravstvene institucije.

