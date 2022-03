Ruska armija je u nedjelju sa više od trideset projektila gađala vojni poligon Javoriv nedaleko od Lavova – samo dvadesetak kilometara od poljske granice. Prema ukrajinskim izvorima, ubijeno je najmanje 35 ljudi, dok je 134 ranjeno. Prema Moskvi, u napadu je ubijeno „do 180 stranih plaćenika“.

Poligon je ranije služio za vojne vježbe ukrajinske vojske sa članicama NATO, a instruktori NATO i SAD su tamo obučavali ukrajinske vojnike.

„Ukoliko Moskva, kako je najavljeno, nanišani i isporuke oružja sa Zapada, onda bi moglo doći do novih udara u blizini istočne granice NATO“, piše Frankfurter algemajne cajtung. „Ne treba pasti na tu provokaciju, ali ne treba biti ni zaplašen. Što rat više napreduje, sve je vjerovatnije da će ruske trupe upasti i u zapadni dio zemlje."

„S obzirom na trenutne vojne probleme i snagu NATO, čak bi i za pogibeljnog ratnog gospodara kakav je Putin bio jedva izgledan poduhvat da sada još uđe u konfrontaciju sa NATO. Zapad bi trebalo da ostane pri svojoj strategiji: Vidljivo i vjerodostojno osiguranje istočnog krila, praćeno posrednom podrškom Ukrajini“, ocjenjuje frankfurtski list.

Putin napadima kod Lavova šalje poruke u više pravaca, smatra komentator Ludvigsburger krajscajtunga: „Ukrajincima poručuje da ni na zapadu zemlje nisu sigurni. Ali to je i poruka za NATO, jer su na poligonu navodno bili strani instruktori i posmatrači. Putin nije spreman da trpi inostranu vojnu pomoć za Ukrajinu, i napadom podvlači prijetnju da će prekinuti isporuke oružja vlastima u Kijevu.“

Raketiranje kod poljske granice pokazuje „da se Zapad kreće po tankoj žici“, piše list Štutgarter nahrihten. „Jasno je da bi NATO morao da reaguje na eventualni ruski udar na poljsku i time sopstvenu teritoriju. Ali, ukoliko NATO garantuje zabranu letenja iznad Ukrajine, time bi se obavezao da puca na ruske borbene avione. Time svjetski rat ne bi bio pitanje kilometara, nego sati."

List Miteldojče cajtung vidi strateške greške Kremlja jer je potcijenjena spremnost Ukrajine na otpor, a precijenjeno prorusko raspoloženje u toj zemlji. Rusko stanovništvo uz to pati pod sankcijama. „U tome se sastoji neočekivana šansa za ukrajinsko predsjednika Zelenskog. Kremlj još jedino računa na ratnu pobjedu. Ukrajina nasuprot tome može jedino da se nada rješenju za pregovaračkim stolom – do tada, mora da se opire napadima, to Zelenski zna."

Vrijeme je da se „izgradi most" ka Putinu, piše Zidvest prese: „Ne iz saosjećanja sa Putinom, nego da bi se patnje u Ukrajini što prije okončale. Most ne bi zamijenio sankcije, već im bio pridodat“, piše list. To bi moglo ovako da izgleda: „Zatežemo dizgine jače, ali ih popuštamo ako Putin dođe za pregovarački sto. Zapad mora da djeluje, a ne samo da reaguje na Putina.“

priredio N. Rujević

