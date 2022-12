Sipri: Oružje je i u 2021-oj išlo k'o alva

2021. nije bila dobra godina za privredu: nedostatak radnika, poremećeni lanci snabdijevanja i roba koja je stizala sa zakašnjenjem ili pak nije ni stizala na cilj. Kao i prethodne godine, glavni razlog je bila pandemija korone.

Uprkos poteškoćama, 100 najvećih proizvođača oružja zajedno je 2021. godine ostvarilo 592 milijarde američkih dolara. To znači povećanje od skoro dva odsto u odnosu na prošlu godinu. Lavovski udio i dalje pripada SAD. Tako da američki proizvođači oružja ostvaruju dobru polovinu globalne prodaje. Oni su na vrhu liste od kada je napravljena 2015. godine. Međutim, prodaja na sjevernoameričkom tržištu je neznatno opala u 2021.

Sjao Lijang, jedan od autora izvještaja Stokholmskog međunarodnog instituta za mirovna istraživanja (Sipri) 2022. razlog pada vidi u svojevrsnom „dugom kovidu" ekonomije, koja se još uvijek nije oporavila. „Problemi izazvani poremećenim lancima snabdijevanja najteže su pogodili američke kompanije“, objašnjava on u intervjuu za DW. „Tu je još i visoka inflacija u SAD u 2021. To su dva glavna razloga".

Evropa nastavlja da se naoružava

Nasuprot tome, prodaja u Evropi je prošle godine porasla - za 4,2 odsto. A to je bilo prije početka ruske invazije na Ukrajinu 24. februara 2022. godine.

Prema izvještaju Siprija za 2022, agresorski rat je povećao potražnju za oružjem kako u Evropi tako i u Sjedinjenim Državama. „S obzirom na svo oružje koje se šalje u Ukrajinu, SAD i Evropa su potrošile mnogo svojih zaliha. I moraju da ih popune", smatra Liang. „Sigurni smo da će biti više porudžbina, ali je prerano sa sigurnošću govoriti da li će to dovesti do većeg prihoda već 2022. godine."

Trenutno, međutim, samo njemački proizvođač „Rajnnmetal" za svoje odbrambeno odjeljenje očekuje skok narudžbi za 30-40 odsto u 2023. Ova prognoza je zasnovana na potrebi da se popune zalihe oklopnih vozila koja su isporučena Ukrajini. Dakle, budućih porudžbina ne nedostaje, već nedostaje drugih resursa.

Kritičan resurs: vrijeme

Primjer za to je američka narudžbina protivtenkovskih raketa Džavelin. Do kraja oktobra 2022, SAD su isporučile Ukrajini 8.500 takvih projektila, što je ekvivalent tri do četiri godine proizvodnje.

Američki Džavelin na putu za Ukrajinu

„Dakle, to je izazov za kompanije: dobijaju više narudžbi, ali mogu li zapravo da ispune sve narudžbine?" - pita se Liang. Što duže traje rat, to je sve hitnije pitanje koliko će oružja zapadne zemlje poslati Ukrajini. „Vidimo da neke zemlje već pokušavaju da tu pronađu balans", rekao je Liang.

Neke zemlje EU se masovno naoružavaju kao odgovor na Putinov agresorski rat. Poljska želi da udvostruči broj svojih vojnika u roku od pet godina, Finska jača protivvazdušnu odbranu. Grčka, Francuska i Italija kupuju novo oružje za milijarde evra. Ubrzo nakon početka rata, njemački kancelar Olaf Šolc najavio je poseban fond od 100 milijardi evra za Bundesver.

Ruske kompanije stagniraju

A sama Rusija? Ruska odbrambena industrija je 2021. porasla samo minimalno, ali tu se ne radi o novom razvoju, kaže Liang. Prema Siprijevom izvještaju, jedan od razloga za to je nalog ruske vlade iz 2016. vojno-industrijskom kompleksu da poveća civilnu proizvodnju.

Ruska invazija na Ukrajinu će vjerovatno preokrenuti ovaj trend jer će koncerni za proizvodnju naoružanja morati da podrže ratne napore.

Trenutno postoji nedostatak komponenti za proizvodnju oružja. Ekonomske sankcije koje su uvele zapadne zemlje sprečavaju Rusiju da uvozi čipove i poluprovodnike bez ograničenja. Međutim, oni su hitno potrebni za proizvodnju, uključujući proizvodnju raketa ili tenkova.

Kina i Bliski istok diktiraju tempo

Gledajući Aziju i Bliski istok, upadljivo je da Bliski istok doživljava najbrži rast. Pet kompanija sa sjedištem u tom regionu zabilježilo je najveću stopu rasta od svih regiona koji su zastupljeni među prvih 100 u 2021. godini.

Kineske rakete Dongfeng-41

Trend u Aziji je da Kina posebno ubrzava. Tokom proteklih nekoliko godina, zemlja se razvila u drugog najvećeg proizvođača oružja na svijetu, i samo SAD trenutno proizvode više. Povećanje prodaje oružja odražava obim modernizacije kineske vojne opreme i cilj zemlje da postane nezavisna u proizvodnji svih glavnih kategorija naoružanja. Između 2017. i 2021. Kina je, poput Indije, Egipta i Alžira, većinu svog oružja nabavljala iz Rusije.

No, prema Lijangu, prerano je govoriti kako tačno u tom pogledu agresorski rat u Ukrajini mijenja tržište. Iznad svega važno je paziti na predstojeće brojke prodaje, jer će rat nastaviti da utiče na dinamiku u godinama koje dolaze.

