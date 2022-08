SAD: Trumpov povratak sve izvjesniji

Donald Trump, osvetnički raspoloženi bivši predsjednik SAD-a, očito je pred povratkom na političku scenu. Polako se treba naviknuti na tu misao. Najkasnije nakon brutalnog izbornog poraza Liz Cheney. Sustavno kažnjavanje njegove najpoznatije unutarstranačke kritičarke pokazuje da su svi oni koji u redovima republikanaca nemaju Trumpovu podršku – izgubljeni.

Trumpov proces „čistki" u stranci daje rezultate. Svi oni koji se bezuvjetno ne podrede Trumpu, ti se ubuduće ne smiju nazivati republikancima. To je zapravo nevjerojatan razvoj događaja: nakon juriša na Capitol, čak i ljudi iz najbližeg Trumpovog okruženja su bili uvjereni u to da je on politički mrtvac. I prevarili su se.

Trumpova kuća u Mar-a-Lagou

Otkrića Istražnog povjerenstva su doduše šokirala mnoge Amerikance. Trumpovo odbijanje da se suprotstavi bijesnoj rulji, njegovi sustavni pokušaji da manipulira izborni rezultat u svoju korist.

No, najkasnije nakon pretresa njegove kuće u Mar-a-Lagou, republikanci znaju kako treba parirati na sve te stvari: svaki napad na Trumpa oni pretvaraju u mit o korumpiranom establišmentu koji svim, pa i nedozvoljenim sredstvima želi uništiti bivšeg predsjednika. To je establišment, kažu oni, kojemu je Trump najavio borbu. Takva strategija funkcionira u Trumpovoj biračkoj bazi: tim je ljudima već uspješno u glavu ubačena "buba" da je svaki napad na Trumpa – napad na njih same.

Bidenova slabost, Trumpova snaga

Ali zašto šira javnost tolerira taj nečuveni razvoj, presedan u povijesti? Ključna stvar za njegovo razumijevanje je katastrofalni rejting Joeja Bidena. Bidenova slabost je Trumpova snaga. „Je li vam danas bolje nego prije četiri godine?" – tako je Ronald Reagan 1980. formulirao jedno jednostavno, ali pitanje koje je u međuvremenu u SAD-u postalo presudno za odluku o pobjedi (ili porazu) na izborima.

Inflacija, recesija, eksplozija cijena, migracije – i osjećaj poniženja nakon kaotičnog povlačenja američkih trupa iz Afganistana. Sve to tišti Amerikance, jako ih tišti. Većina bi u ovom trenutku na Reaganovo pitanje vjerojatno odgovorila „ne". Pod Trumpom se živjelo bezbrižnije, rekli bi oni.

Može li Trump uspjeti zahvaljujući novim biračima koje je uspio „pridobiti"?

Bidenovim političkim protivnicima je istovremeno jasno da se izborna pobjeda može postići samo zajedničkim snagama. Republikanska stranka je interno posvađana, oni znaju da stranke koje se primarno bave sama sobom, nisu atraktivne stranke. Bidenovoj slabosti doprinose i sukobi stranačkih krila kod demokrata. Složno protiv Bidena: samo Trump to može i samo on može u tom uspjeti zahvaljujući novim slojevima birača koje je uspio „pridobiti" kao podršku republikanskom taboru. I zato tu nema mjesta za „smetala", i zato oni moraju otići, i zato je Cheney morala otići.

I sad, nakon njezine političke destrukcije, čini se da Trumpa može zaustaviti samo još – pravosuđe. Val zgražanja zbog pretresa njegove kuće daje naslutiti što bi se moglo dogoditi u slučaju da bude podignuta optužnica protiv Trumpa. Nakon dva neuspješna pokušaja opoziva, i ministar pravosuđa Merrick Garland zna kamo bi mogao odvesti novi proces protiv Trumpa: u ekstremnom slučaju na rub građanskog rata.

Kako bi se očuvao socijalni mir, pravosuđe će vjerojatno biti rezervirano sve dok dokazni materijal ne bude posve jasan i nedvosmislen. I dok se istražni postupak nastavlja, Trump sa svog puta prema Bijeloj kući miče jednu prepreku za drugom. Micanjem Liz Cheney napravio je veliki korak prema naprijed.

Sebastian Hesse (ARD/tagesschau.de)

