Republikanska "objava rata" liberalnoj Americi

Vani, prije ulaska u ledeno rashlađenu konferencijsku salu hotela na periferiji Dallasa, temperatura je preko 40 stepeni Celzijusa. Naravno, u hladu. To nije neuobičajeno za Texas u mjesecu avgustu. Neobičnija je ekstremna vrućina u Washingtonu D.C., udaljenom više od 2.000 kilometara. Ona se pak prazni snažnom grmljavinom i sijevanjem tokom kojih samo nekoliko metara od Bijele kuće bivaju ubijene dvije osobe. U međuvremenu, ovdje na Conservative Political Action Conference (CPAC), konferenciji veoma konzervativnih konzervativaca, političke zvijezde poput Sarah Palin zbijaju šale o klimatskim promjenama.

Proizvodi po ukusu konzervativaca na prodajnim štandovima

Porodično okupljanje i sajam za zapošljavanje

Ova konferencija održava se već 50 godina. Riječ je o mješavina porodičnog okupljanja i sajma za zapošljavanje ambicioznih političara. U jednoj od velikih dvorana na štandovima se prodaju proizvodi po ukusu konzervativaca. Šeširi, košulje i šoljice su dostupni ponekad besplatno ili po veoma niskim cijenama. Ali i torbice ukrašene kamenčićima u obliku pištolja ili ručne tašnice s natpisom Trump također su tu za konzervativne dame sa stilom. No, za njih na štandu morate ostaviti sumu od čak 300 dolara, ili još više, zavisno od toga ima li ona na poleđini američku zastavu ili ne.

U svakom slučaju, plava, crvena i bijela boja dominiraju ovim događajem. Žene nose haljine ili odijela u bojama američke zastave, a muškarci patriotske kravate, šešire ili čizme.

Anketa je pokazala da Trumpa kao narednog predsjedničkog kandidata priželjkuje čak 69 posto pripadnika krajnje desnice

Sveprisutno ime Donalda Trumpa

Tri mjeseca prije američkih međuizbora, samo je jedna stvar ovdje još prisutnija: ime Donalda Trumpa. Anketa provedena na kraju CPAC-a pokazuje da njega kao narednog predsjedničkog kandidata želi čak 69 posto pristalica krajnje desnice. Malo bolje se mora osluškivati ​​kako bi se mogle čuti nijanse koje ukazuju na prve naznake pokušaja emancipacije. Jedan od njegovih bivših zaposlenika, Hogan Gidley, kaže nam da iako bi se Donald Trump mogao ponovno kandidovati, to se ne mora nužno i dogoditi. Čak i ako će on definitivno igrati ključnu ulogu za kandidata konzervativaca 2024.

Prije godinu dana još je bilo drugačije. Bilo je to prije istrage o napadu na Capitol 6. januara, kada su Trumpove pristalice pokušale spriječiti legitimni izbor Joea Bidena. Dokazi da je Trump direkto umiješan u napad čak ni konzervativnu stranačku jezgru ne ostavljaju posve ravnodušnom. Čak i ako ga, barem ovih dana, sudeći po aktuelnim anketama, oko 56 posto članova stranke vidi kao favorita.

Prizor sa sastanka konzervativaca

Poentiranje s uobičajenim temama

Na prvi pogled nije samo Trumpova dominacija dokaz da je sve pomalo isto kao i uvijek. Teme poput poreznih zakona i prava na posjedovanje oružje su ono što ovdje privlači posjetioce. Michael Manuel je došao ovdje kako bi zastupao interese malih preduzeća: "Mi smo okosnica privrede i trpimo usljed trenutne situacije."

I Donna Carter je iz Texasa i namjerava pokrenuti sopstveni biznis. "Nakon masakra tokom pucnjave u Uvaldeu, namjeravam osnovati neprofitnu kompaniju koja će finansirati ugradnju balističkih štitova u ruralnim područjima."

A na štandovima Moms for America i sličnih grupa, kao što je i uobičajeno, dijele se brošure protiv prava na abortus.

U međuvremenu je na zamahu dobila i borba protiv prava LGBTQ+ populacije. Riječ je o još jednoj od tema zahvaljujući kojoj Republikanska stranka može prikupiti podršku. To se očitovalo i tokom izbora za guvernera Virginije, na kojima je Glenn Youngkin mudro znao iskoristiti problem prava roditelja da nešto učine protiv obrazovnog školskog gradiva i tako na kraju pobijedio na izborima.

Pored identitetsko-političkih pitanja, dvije stvari su novina na ovogodišnjem CPAC-u: uvezivanje s međunarodnom desnicom i neušminkana ratna retorika.

Viktor Orban na CPAC-u

Ujedinjeni prijatelji

Tako što je mađarski premijer Viktor Orban govorio na početku sastanka savršeno se uklapa u sliku. On se samo nekoliko dana ranije rukovao s Donaldom Trumpom koji ga je tom prilikom opisao kao prijatelja koji kao skoro niko drugi zna šta se događa u svijetu. Orban ne krije to „znanje". Uvijek se iznova žestoko aplaudiralo kada je govorio o ilegalnim imigrantima, a ovacije je dobio i za svoje izjave da bi se jedna porodica trebala sastojati od oca i majke.

A s obzirom na to, kako je rekao, da je ukupna kršćansko-jevrejska kultura ugrožena, konzervativci u Mađarskoj i SAD-u moraju se ujediniti i udružiti snage u borbi protiv preuzimanja vlasti od strane radikalne ljevice. Aplauz, aplauz.

To je misao koju već neko vrijeme slijedi Matt Schlapp, prvi čovjek u organizaciji ovog događaja. Nakon što je on tu konferenciju već organizovao u zemljama poput Mađarske i Brazila, sljedeće godine se planira njeno održavanje i u Izraelu. On nam kaže da dolazi u sve zemlje koje ga pozovu. "I da, naravno i u Njemačku."

Orban je govorio o tome kako je Zapad sam sa sobom u ratu i da svi zagovornici globalizacije trebaju ići do đavola, te da se mora boriti za ponovno zauzimanje institucija u Briselu i Washingtonu. Političke zvijezde poput Teda Cruza i Marjorie Taylor Green dale su slične agresivne izjave tokom konferencije. Ne radi se više o boljem argumentu. Nego o borbi. I ratu. I pobjedi.

Trumpove pristalice na CPAC-u

Donald Trump nije objavio kandidaturu

A onda se pojavljuje on. Donald Trump. Navodno je tu nekoliko hiljada osoba koje ga bodre u i izvan velike hotelske sale. Oni koji su se nadali da će u Texasu objaviti da se ponovno kandidira su razočarani. On samo u naznaci obećava da će to "možda ponovo morati uraditi”. Njegovi obožavatelji, uprkos tome, slave. Isto reaguju i na njegovu tvrdnju da mu je pobjeda ukradena, uvrede upućene na adresu aktuelnog predsjednika, kao i njegovu zapaljivu retoriku: "Vi se nikada nećete prestati boriti. A neću ni ja."

Čak i ako on sebe prvenstveno podrazumijeva pokretačem i animatorom za američke međuizbore koje je proglasio opštenacionalnim referendumom o demokratama, u njegovom napetom glasu je uvijek bila prisutna agresija.

Konferencija sasvim jasno pokazuje da bar ovo desno krilo stranke više nije zainteresirano za nalaženje političkih kompromisa. Neprijatelj je identifikovan. To je liberalna Amerika, sa svim svojim pravima na individualno samoopredjeljenje i ravnopravno učešće u društvu.

