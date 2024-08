Puigdemontova provokacija: separatist se vratio u Španjolsku

Carles Puigdemont, za kojim je u Španjolskoj izdan nalog za uhićenjem, ponovno je u Barceloni. Na jednom skupu svoje stranke Junts, on je nastupio pred oduševljenim simpatizerima. Nakon toga je nestao među ljudima i otada se krije. Predsjednik regionalne katalonske vlade, koji je svrgnut 2017., bio je najavio da će se vratiti u svoju domovinu nakon sedam godina provedenih u egzilu.

Carles Puigdemont je Barcelonu, glavni grad Katalonije, napustio zbog toga što su ga španjolske vlasti namjeravale uhapsiti zbog optužbi za organiziranje pobune odnosno pronevjere javnog novca. Bivši lider katalonskog pokreta za neovisnost de facto nije bi protjeran u egzil, on je zapravo svojim bijegom htio izbjeći kazneni progon. S nekolicinom svojih sljedbenika iz katalonske vlade, članova stranke Junts, Carles Puigdemont je utočište pronašao u Belgiji.

Ilegalni referendum

Ali što su Puigdemont i njegovi suradnici skrivili? Po španjolskom pravu je održavanje referenduma o izlasku Katalonije iz španjolskog državnog saveza – ilegalno. Isto tako je kažnjivo i proglašavanje neovisnosti Katalonije, što je slijedilo nakon referenduma. Novac koji je tadašnji šef katalonske vlade upotrijebio za održavanje referenduma je bio protupravno otuđen i pronevjeren, tvrdi Državno odvjetništvo u Španjolskoj. Neki Puigdemontovi suradnici su se predali španjolskim vlastima i kasnije su osuđeni zbog pobune. Šef vlade i nekolicina drugih ljudi I dalje su ostali u bijegu. Španjolski suci su zato izdali međunarodne naloge za uhićenjem. Zbog toga je Puigdemont bio uhapšen tijekom boravka u Njemačkoj i Italiji, ali je nedugo nakon toga ponovno pušten na slobodu.

Na jednom skupu svoje stranke Junts, Puigdemont je nastupio pred oduševljenim simpatizerima

Pravno natezanje

S obzirom na to da su međunarodni uhidbeni nalozi bili izdani zbog sumnje u činjenje kaznenih djela koja, pravno gledajući, ne postoje u zakonodavstvu Njemačke, Italije ili Belgije, katalonski političar i aktivist nije bio izručen Španjolskoj. Puigdemont, koji u međuvremenu živi u Waterloou kod Bruxellesa, 2019. je bio izabran u Europski parlament.

Dugo vremena je trajalo pravno natezanje Suda Europske unije i nadležnih službi u Europskom parlamentu oko toga smije li on uopće preuzeti svoj mandat? Na koncu je Sud rekao da smije, no Kataloncu su, nakon višegodišnjeg postupka, oduzeli pravo imuniteta koje je inače automatski povezano sa zastupničkim mandatom

Puigdemont je zastupnik

Na izborima za regionalni parlament Katalonije, koji su održani u veljači, Carles Puigdemont se kandidirao iz svog belgijskog egzila. I osvojio je mandat, ali njegova stranka Junts po prvi put nakon punih dvadeset godina više nije mogla formirati koaliciju separatističkih stranaka u Kataloniji. Vladu sada čine Socijalistička stranka, te jedna umjereno lijeva stranka (ERC), koja se također zalaže za neovisnost Katalonije.

Socijalistička stranka Španjolske, inače stranka premijera Pedra Sancheza, u svibnju je usvojila sporni zakon o amnestiji kojim je okončan kazneni progon i samog Puigdemonta zbog sumnje u pobunu

Socijalistička stranka Španjolske, inače stranka premijera Pedra Sancheza, u svibnju je usvojila sporni zakon o amnestiji kojim je okončan kazneni progon i samog Puigdemonta zbog sumnje u pobunu. Po mišljenju Vrhovnog suda Španjolske, ta amnestija ipak ne vrijedi i za uhidbeni nalog zbog sumnje u pronevjeru javnog novca. A upravo taj nalog bi mogao biti i povod za Puigdemontovo uhićenje nakon što se vratio u zemlju.

Smanjuje se utjecaj separatista

Njegovo hapšenje bi pojačalo pritisak na centralnu vladu u Madridu. Socijalist Pedro Sanchez naime na vlasti opstaje samo zahvaljujući pomoći manjih katalonskih stranaka. On ne raspolaže vlastitom većinom u parlamentu. Carles Puigdemont je uoči nastupa u Barceloni pokušao stilizirati ovu cijelu aferu u svojevrsni test za stanje u kojem se nalazi demokracija i pravna država u Španjolskoj. On otvoreno sumnja u to da će središnje vlasti i španjolsko pravosuđe poštivati njegova navodna prava za koja smatra da im ima kao zastupnik u regionalnom parlamentu Katalonije.

Novoizabrani socijalistički predsjednik Katalonije, Salvador Illa, zalaže se za jedinstvenu Španjolsku – za razliku od svog koalicijskog partnera ECR-a i radikalnijeg Juntsa. On je sa središnjom vladom u Madridu već dogovorio dodatne ustupke svojoj regiji. Katalonija bi tako trebala etablirati vlastiti porezni sustav, odnosno dobiti više novca za poticanje katalonskog jezika.

Podrška Juntsu i neformalnom šefu te stranke Carlesu Puigdemontu opada u javnosti. Svojim povratkom u Barcelonu, ovaj 61-godišnjak je ipak ponovno postao lice s naslovnica i izazvao znatnu pažnju. „Povratak Puigdemonta nije povratak pobjedničkog vođe, to je povratak političkog lidera čija se podrška smanjuje“, rekao je za portal tagesschau.de njemačkog javnog servisa ARD-a Joan Rodriguez Teruel, professor politologije na Sveučilištu Valencia.

