Pet činjenica o džamijama u Njemačkoj

Koliko džamija u Njemačkoj ima, niko ne može tačno da kaže – procjenjuje se da ih ima između 2.350 i 2.750. Poređenja radi, u zemlji ima oko 45.000 hrišćanskih crkava i oko 130 sinagoga. Te džamije je 2019. godine najmanje jednom nedjeljno posjetilo 24 odsto od ukupno 5,5 miliona muslimanki i muslimana koji žive u Njemačkoj, podaci su studije Njemačke islamske konferencije.

1. U prvoj njemačkoj džamiji obučavani džihadisti

Vinsdorfer džamija u Brandenburgu je sagrađena 1915. godine, na zahtjev istanbulskog muftije i smatra se najstarijom islamskom građevinom u Njemačkoj, pa čak i u čitavoj srednjoj Evropi. Ta džamija se nalazila usred logora za muslimanske ratne zarobljenike, takozvanog „polumjesec logora“. Tamo se nije samo molilo – Njemačko carstvo je tu džamiju koristilo i za huškanje muslimanskih zarobljenika protiv Francuske i Engleske. Njemačko carstvo je to nazvalo „revolucionarnom strategijom“. Tu su obučavani džihadisti koje su zatim slali u „sveti rat“. Muslimanski zarobljenici su takođe zloupotrebljavani i u istraživačke svrhe: tamo su rađeni tonski zapisi i vršena antropološka mjerenja, koji su kasnije postali dio takozvanog „istraživanja rasa“ nacionalsocijalista.

Džamija u Brandenburgu se nalazila usred logora za muslimanske ratne zarobljenike, takozvanog „polumjesec logora“

Izgradnjom džamije u berlinskoj četvrti Vilmersdorf 1928. godine, Vinsdorfer džamija je izgubila na značaju i 1930. godine je – nepunih petnaest godina nakon otvaranja – srušena.

2. Najstarija njemačka džamija podsjeća na Tadž Mahal

Džamija u Vilmersdorfu danas je najstarija džamija u Njemačkoj i veoma podsjeća na svjetski poznatu građevinu iz Indije – Tadž Mahal. Džamiju uokviruju dva minareta viša od 30 metara. Projektovao ju je njemački arhitekta Karl Avgust Herman za islamsku zajednicu Ahmadija-Lahore iz današnjeg Pakistana, čiji su pripadnici u Njemačku došli 1920. godine. Zajedno sa njemačkim muslimanima oni su osnovali Njemačko-muslimansko društvo.

3. Džamije u Njemačkoj uglavnom nevidljive

Dok hrišćanske sakralne građevine u Njemačkoj daju karakter gradskom pejzažu i dok je velika većina sela izgrađena oko crkava, džamije su jedva primjetne. Većina je spolja jedva prepoznatljiva. Često samo tabla sa natpisom ukazuje na to da se iza neupadljivog ulaza u zgradu, u stambenoj ili industrijskoj zoni van centra grada, nalazi džamija.

Džamija u Kelnu

4. Najveće džamije u Njemačkoj u Kelnu i Duizburgu

Džamiju u Kelnu projektovao je čuveni njemački arhitekta Paul Bem i otvorena je 2018. godine. Moderan i impozantan islamski sakralni objekat, od stakla i betona, ima dva minareta visoka 55 metara, koji se izdižu iznad okolnih zgrada. Ta građevina je trebalo da bude znak uspješne integracije, ali je prilikom otvaranja, kojem je prisustvovao i turski predsjednik, nastao skandal, jer govori njemačkih političara nisu bili uplanirani. Prvobitno je trebalo da bude najveća džamija u Njemačkoj, ali je nakon kritika građevinski plan izmijenjen. Džamija u Kelnu nudi prostor za 1.200 vjernika – jednako kao i džamija Ditib u gradskoj četvrti Markslo, u Duizburgu.

5. Pozivi mujezina na molitvu nisu uobičajeni

U islamskim zemljama na molitvu petkom tradicionalno sa minareta poziva mujezin. Načelno je to i u Njemačkoj dozvoljeno, u određeno vrijeme, dva puta dnevno, ali se izuzetno rijetko praktikuje. Razlog je taj što većina džamija nema minarete, ali i mnogi u društvu to ne prihvataju. Protivnici poziva mujezina to vide kao neprijatnu buku i kritikuju takav način ispovijedanja vejre. Za raliku od crkvenih zvona, poziv mujezina ima teološko značenje i stoga se ne može porediti sa zvukom zvona. Poziv mujezina se zapravo redovno čuje samo u oko trideset džamija u Njemačkoj – a od danas (14.10. 2022.) će se čuti i u velikoj džamiji u Kelnu.