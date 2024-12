Orbanov azil - poljskom lopovu?

Prijateljstvo Varšave i Budimpešte seže još dublje u prošlost od prkosa u doba sovjetskog režima i solidarnosti Višegradske skupine u EU: zajedno su rogoborili još protiv Beča u doba nacionalnog buđenja, a čak i sam Viktor Orban je za diplomski rad sročio „Društvene poljske samoorganizacije na primjeru sindikata Solidarnost“. Dapače: od 2007. je dogovoren i Dan poljsko-mađarskog prijateljstva koji se obilježava 23. marta.

No nekakvih velikih proslava sljedećeg ožujka teško da će biti jer su odnosi Poljske i Mađarske sve gori. Najnoviji udarac odnosima prema Varšavi je vlada mađarskog premijera dala odlukom o političkom azilu bivšem poljskom doministru pravosuđa, Marcinu Romanowskom.

U svojoj funkciji u prethodnoj poljskoj vladi je bio zadužen i za nadzor nad takozvanim Fondom pravednosti iz kojeg su potporu trebali dobiti žrtve zločina. No brzo nakon što je sadašnja vlada premijera Tuska prošlog prosinca došla na vlast u Varšavi je morala utvrditi da iz tog fonda za oko 112 milijuna zlota – oko 25 milijuna eura nema nekakvih jasnih opravdanja.

Poljski premijer Tusk kuha od srdžbe na donedavnog "velikog prijatelja" njegove zemlje, Mađarsku Foto: Teri Schultz/DW

Tu su nekakvi izdaci tvrtkama koje su bile bliske stranci Solidarna Poljska – ekstremna nacionalistička frakcija stranke Pravo i pravda koja je neko vrijeme bila samostalna stranka da bi od ove godine opet postala dijelom PiS-a. Njihov član je bio i Romanowski, a je li doministar i sam napunio džepove, to je tek trebao utvrditi sud.

Sad me vidiš, sad me nema...

Još u srpnju je poljska policija uhitila 48-godišnjeg bivšeg doministra koji je optužen u 11 točaka – između ostalih i za članstvo u kriminalnoj organizaciji tako da mu je prijetilo i do 15 godina zatvora, ali je morao biti pušten na slobodu. Naime on je još uvijek bio član parlamentarne skupine Vijeća Europe pa je time uživao imunitet. No i to europsko tijelo je prihvatilo optužbe poljskog pravosuđa i ovog listopada mu je uskratilo status imuniteta – i nakon toga priča postaje već bizarna.

Naime Romanowski je poljskim medijima dostavio priču o tome kako je teško bolestan i čak poslao fotografiju svoje operacije – što se brzo pokazalo kao falsifikat. Nakon novog uhidbenog naloga je jednostavno nestao, a poljsko pravosuđe je potjernicu poslalo i Interpolu. Do prije nekoliko dana nitko nije znao gdje se nalazi, a onda je Budimpešta objavila kako je Romanowskom dala politički azil u Mađarskoj.

Nije kriminal nego „politika"

Mađarski premijer Viktor Orban je već prošli četvrtak (19.12.) najavio kako će se „poljskom političkom izbjeglici“ dati azil i čitavu priču je sa pronevjere i kriminala okrenuo na politički mlin. Za Orbana je vlada premijera Tuska „liberalna koalicija duge“ koja „pravnu državu i pravosuđe koristi obračunati se s političkim protivnicima.“ I Orban priznaje kako su odnosi s Varšavom loši, ali samo zato jer tamošnja vlada „nije u stanju razlikovati stranačku i državnu politiku."

Reakcija vlade u Varšavi ne treba iznenaditi: poljski ministar vanjskih poslova Radoslaw Sikorski je to nazvao „neprijateljskim činom prema Poljskoj i temeljnim načelima EU“, u ministarstvo je pozvan veleposlanik Mađarske u toj zemlji, a poljski veleposlanik u Mađarskoj je pozvan u domovinu „na konzultacije“ – potez gotovo nečuven među članicama Europske unije.

Poljski premijer Tusk je otišao i dalje, a azil Romanowskom je usporedio sa bijegom jednog poljskog suca koji je pod optužbom zlouporabe položaja i veleizdaje pobjegao u Bjelorusiju. Poljski premijer zato sad primjećuje kako „nije znao da korumpirani službenici mogu birati između Aleksandra Lukašenka i Viktora Orbana.“

Kud baš prijatelju Putina?

Ulje na vatru dodao je i sam Romanowski koji se novinarima obratio u glavnom gradu Mađarske. Azil koji mu je tamo pružen je „snažna poruka Tuskovom režimu“, a on će i iz izbjeglištva „raditi na stvaranju suverene, kršćanske i snažne Poljske“, a cilj mu je na prvom mjestu „srušiti Tuskovu vladavinu".

Već kod bivšeg premijera Sjeverne Makedonije Gruevskog se vidjela prilično čudna politika davanja azila traženim kriminalcima. Foto: Lajos Soos/epa/picture alliance

No taj potez Romanowskom nije donio osobite simpatije čak niti u konzervativnom listu Rzeczpospolita. On bivšem doministru ne može oprostiti što je „Romanowski za pomoć tražio jednog saveznika Putina. Sramota je biti i saveznik Putinovog saveznika“, piše taj list.

Vlada u Varšavi zapravo i bez Romanowskog ima dovoljno problema jer je još mnogo ostataka konzervativne vladavine stranke PiS i u pravosuđu, a tu je i toj stranci blizak predsjednik Andrzej Duda koji može blokirati reforme. S druge strane vlada premijera Orbana je već pokazala na slučaju bivšeg premijera Sjeverne Makedonije Nikole Gruevskog, također traženog zbog kriminala kako vodi i više nego čudnu politiku azila.

Novi kandidati

Utoliko se i poljski mediji pitaju, tko će biti sljedeći od bivših dužnosnika koji su sad pod istragom zbog korupcije odjednom osvanuti u Budimpešti. Svakako podesan kandidat bi mogao biti Daniel Obajtek, eurozastupnik i bivši direktor poljskog naftnog koncerna Orlen i koji se već godinama spominje u čitavom nizu slučajeva korupcije.

Na jasno pitanje Orbanu jedne poljske novinarke kome još sprema dati azil, mađarski premijer je najprije odgovorio seksističkom primjedbom kako se „nikad ne zna koji se to muškarac vrti u glavi neke žene“, ali je isto tako dodao kako se „u načelu radi o tome da se moramo pripremiti kako će biti i moći će biti još takvih slučajeva“ davanja azila u Mađarskoj.