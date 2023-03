Od slova Z do kukastog križa – zabranjeni simboli

Javno pokazivanje „simbola organizacija koje su terorističke i narušavaju ustavni poredak" je zabranjeno u Njemačkoj. To regulira članak 86a Kaznenog zakona. Zabrana se, međutim, ne primjenjuje ukoliko korištenje tih simbola „služi edukaciji po pitanju državljanstva, obrani protuustavnih nastojanja, umjetnosti ili znanosti, istraživanju ili obrazovanju, izvještavanju o procesima o aktualnim zbivanjima, povijesti i sličnim svrhama", kao što je, na primjer, ovaj tekst.

Simbol Z

Najnoviji slučaj zabrane je ustvari izuzetak, jer se ovdje ne radi o od države definiranoj „protuustavnoj ili terorističkoj organizaciji". Jedan Nijemac ruskog podrijetla mora platiti 1500 eura kazne zato što je došao na radno mjesto s majicom na kojoj je simbol Z. To piše „Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ). Postupak protiv njega je obustavljen nakon što je platio kaznu.

Ruska vojna vozila sa simbolom Z kao znakom prepoznavanja ruskih trupa, na slici u Donjecku Foto: Alexander Ermochenko/REUTERS

Simbol Z ruske trupe koriste za obilježavanje svojih vojnih vozila u Ukrajini. Osim toga, taj simbol se proširio u Rusiji kao propagandistički znak podrške za napadački rat, primjerice na fasadama zgrada. Prema navodima nadležne sutkinje, isticanje simbola Z još nije riješeno presudama na visokoj sudskoj razini, piše FAZ, ali u Wiesbadenu se isticanje simbola Z u javnosti ocjenjuje kao kazneno djelo, jer je, prema kaznenom zakonu, „podobno za narušavanje javnog mira".

Kukasti križ

Većina zabranjenih simbola u Njemačkoj potječe iz vremena nacionalsocijalizma. Kukasti križ je vjerojatno najpoznatiji znak prepoznavanja nacista, iako je svastika sama po sebi puno stariji simbol i ni u kojem slučaju nije izum nacista. No, kao i svi drugi nacistički simboli, kukasti križ, kako su ga prikazivali nacisti, dovodi se u vezu s rasističkom ideologijom čiji simboli se u Njemačkoj inače ne smiju prikazivati u javnosti.

Kukasti križevi na uniformama u muzeju se smiju prikazivati Foto: Sascha Steinach/picture alliance

Izuzeci su na primjer na uniformama iz tog vremena u muzejima. U tom slučaju prikazivanje tih simbola služi edukaciji. Dopušteno je i kad prikazivanje jasno simbolizira odbijanje tog simbola, na primjer prekriženi kukasti križ.

Hitlerov lik

Prikazivanje lika Adolfa Hitlera je u Njemačkoj za vrijeme nacionalsocijalizma bilo sveprisutno. Tako se njegovo lice moglo vidjeti u svakoj državnoj službi, kao i na poštanskim markicama i kovanicama. No, danas je prikazivanje lika Adolfa Hitlera, kao na primjer na ovoj šolji, kažnjivo.

Ovu šolju je konfiscirala carina, jer je ovakvo što u Njemačkoj zabranjeno i kažnjivo Foto: Matthias Balk/picture alliance/dpa

Rune SS-a

Schutzstaffel („Zaštitni odjel", skraćeno SS) bio je najvažniji teroristički i potlačivački organ nacionalsocijalizma. SS je počinio besprimjerne ratne zločine i sudjelovao značajno u održavanju koncentracijskih logora i provođenju holokausta. Tijekom Nürnberških procesa je SS kategoriziran kao zločinačka organizacija.

Znak SS koji se sastoji od dvostruke rune sig je nakon Drugog svjetskog rata isto tako zabranjen kao i druga obilježja SS-a poput zastava, odličja, dijelova uniforme, parola, pozdrava i pjesmi. Duplo S je, inače, zabranjeno i na automobilskim registracijskim oznakama.

Hitlerov pozdrav

I geste mogu biti zabranjene. To važi za Hitlerov pozdrav: ispružen dlan desne ruke koja je uzdignuta ukoso prema gore. Taj pozdrav je za vrijeme Adolfa Hitlera bio uobičajeni pozdrav i izraz kulta ličnosti tom diktatoru. Usto su se uglavnom koristili uzvici „Heil Hitler" ili „Sieg Heil". Danas je taj pozdrav u Njemačkoj zabranjen, ali ga unatoč tome uvijek iznova koriste neonacisti. Njegovo korištenje jedino nije kažnjivo ako se, na primjer, koristi u dokumentarnim filmovima, teatarskim izvedbama ili kad je sasvim jasno distanciranje od nacističke vladavine. Međutim, neonacisti stalno pronalaze načine kako da preinače taj zabranjeni pozdrav, kako bi zaobišli zabranu. No za sve simbole je zakonom propisano da su zabranjeni i onda ako je izmjena toliko slična originalu da bi se moglo pomisliti da je to to original.

Za vrijeme rasističkih izgreda u Rostocku 1992. se mogao vidjeti i Hitlerov pozdrav Foto: Jens Kalaene/ZB/picture alliance

Zastava IS-a

Islamističke organizacije poput Al-Qaide ili takozvana „Islamska država" (IS) su zabranjene u Njemačkoj. To važi i za zastavu IS-a, često nazivana „crnom zastavom". Ona je kao simbol protuustavne organizacije zabranjena od 2014. godine. Pri zabrani je njemačko ministarstvo unutarnjih poslova pojasnilo da ona nije usmjerena generalno protiv islamske simbolike, već protiv njezinog korištenja od strane IS-a u protuustavne svrhe.

Zastava PKK-a

Kurdistanska radnička stranka PKK je u Njemačkoj i čitavoj Europskoj uniji uvrštena kao teroristička organizacija. Kao što je ona sama zabranjena, tako je zabranjeno i pokazivanje zastave PKK-a u Njemačkoj. A ipak se uvijek iznova može vidjeti na demonstracijama.

