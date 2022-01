Njemački mediji: "Game over Đoković"

„Sportska godina obično počinje 'Hepi slemom' u Melburnu. Slike australijskog leta raduju ljude u vrijeme kada je u drugim dijelovima svijeta sve sivo. To je sada potpuno pokvareno", ocjenjuje novinar lista Berliner morgenpost Ditmar Venk u komentaru pod naslovom „Game over, Đoković".

I nastavlja: „Iza svega je ostalo previše gubitnika – a to nije samo Đoković, koji se ionako nije najbolje snalazio s navijačima van Srbije. I nije samo njegova porodica, koja je sa svojim sramnim 'poređenjem sa Isusom' uletjela u ofsajd. Gubitnici su i organizatori Australijan opena, koji su očigledno želelji da zvijezdi ponude tajni put do turnira uz medicinsko izuzeće. Ali i australijski političari, koji su predugo odavali utisak da Đoković zapravo ima povlašćeni tretman."

„Nemilosrdni narcis“

„Novak Đoković je izgubio pravni obračun protiv australijske vlade i morao je da napusti tu zemlju. To je kraj neviđenog pozerstva koje je navodnog srpskog heroja razotkrilo kao nemilosrdnog narcisa", ocjenjuje urednik sportskog internet-portala Spox.com Feliks Gec.

U komentaru pod naslovom „Odvratno valjanje u ulozi žrtve" Gec piše: „Da je Đoković imao bar minimum skromnosti i empatije, on uopšte ne bi odluku prepustio sudu. Trebalo je da taj 34-godišnjak prihvati posljedice svojih postupaka, odnosno toga što nije želio da se vakciniše, i morao je da otkaže učešće na Otvorenom prvenstvu Australije."

Đoković je, smatra njemački novinar, „otvorio ogromno bure baruta, valjajući se u povremeno u odvratnom prikazivanju sebe kao žrtve, ne preduzimajući ništa po pitanju sramnih nastupa svoje porodice u Beogradu, koja ga je skromno upoređivala sa Isusom, pa čak i prihvatajući diplomatske incidente do kojih je došlo između njegove rodne Srbije i Australije. Koliko osoba zapravo može biti narcisoidna", pita se urednik internet-portala Spox.com.

„To nije bio ’lov na vještice’“

„Novak Đoković morao je da napusti Australiju i želi da se za početak malo povuče. To nije loša ideja, jer takav broj 1 u svijetu tenisa nikome ne treba", ocjenjuje novinar kelnskog Ekspresa Aleksander Haubrihs.

„Ne, odluka da se Đokoviću odbije ulazak nije bila ni razapinjanje na krst, niti 'lov na vještice', kako je trubio predsjednik Vučić. To je bio rezultat trezvene ocjene dokumenata i izjava na žalbenom ročištu. Konačno, granične vlasti Australije pritvorile su i češku igračicu Renatu Voračevu. I njoj je ukinuta viza, uprkos tome što je u decembru preležala koronu i imala medicinsko izuzeće. U toj igri sigurno nije bilo ni proizvoljnosti, ni nenaklonosti, već samo paragrafa", ocjenjuje se u komentaru lista Berliner cajtung.

Ili „heroj“ ili „figura koja izaziva mržnju“

„Sebičan, smio i neuspješan: Novak Đoković razbija svoju karijeru" – tako je naslovljen komentar njemačkog RTL-a: „Novak Đoković je izgubio i prije nego što je u vrelini Melburna prvi put udario malu filcanu loptu. Pakleno mnogo ljudi u toj Australiji je zadovoljno što je Srbin ove nedjelje morao da napusti zemlju."

U tekstu se podsjeća da su se i vlasti Australije „osramotile apsurdnim, formalnim greškama, pogubnom informacionom politikom (prema igračima u slučaju Đoković, prim RTL), sumnjom i oklijevanjem. Činjenica da je ministar za imigraciju na kraju morao da naredi deportaciju koristeći svoje diskreciono pravo, govori sve o tome koliko je očajnička bila borba za čisto rješenje problema", piše RTL.

A da li bi naklonost prema Đokoviću ponovo porasla da je odmah prihvatio odluku vlasti u sporu oko vize, pita se njemački medij. I odgovara: „Vjerovatno ne. Đoković je oduvijek bio ulični borac sa agresivnim sloganom: 'Ja protiv čitavog svijeta'. To ga i čini uzorom na pojedinim scenama. Ta polarizacija koju Srbin izaziva ovih prvih dana januara u Australiji konačno je eskalirala. Više nije bilo nikakve sredine između heroja (kako ga vide u njegovoj zemlji, ali i oni koji poriču postojanje korone i protive se vakcinaciji) i figure koja izaziva mržnju", piše njemački RTL.

Novak Đoković po dolasku na beogradski aerodrom

„Drama, farsa, tragikomedija“

„Farsa oko Novaka Đokovića je završena, ali posljedice će se još dugo osećati. Teniski svijet više nije isti. Ipak, ostali igrači zaslužuju šansu da se vrate svom sportu", ocjenjuje novinar Peter Arens za magazin Špigel.

„Novak Đoković sjedi u avionu, a hiljade ljudi na internetu preko Flajtradara prati kako u Melburnu uzlijeće mašina s prvim na svjetskoj rang-listi. Bio je to kraj, ali i vrhunac priče koja je vrludala između drame, farse i tragikomedije. Tek je sredina januara, ali teško da će biti moguće nadmašiti taj nivo uzbuđenja, čak i u ovoj toliko hvaljenoj sportskoj 2022. godini. To je zato što se ovdje toliko toga nadovezalo: sport, politika, pandemija, pitanje imigracije, rezervisanost prema vakcinaciji. Sve to seže duboko u društvo i dotiče važna pitanja suživota. Zato su ljudi bili toliko zainteresovani za tu temu", ocjenjuje novinar nemačkog magazina.

„U tom pogledu, ovaj Australijan open više ne može da bude 'jedan sasvim normalan grend-slem turnir'. Ali barem može da se pokuša – javnost to duguje svim igračima koji su se ponašali u skladu sa propisima. Igrati grend-slem turnir i dalje je najveća stvar za svakog teniskog profesionalca, to ne može da obezvrijedi ni rasprava o Đokoviću. A izjava kojom je taj 34-godišnjak prihvatio presudu sugeriše da i on sam to počinje da uviđa", zaključuje Peter Arens u komentaru za Špigel.

Priredio Ivan Đerković

