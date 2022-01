Igranje Boga

"Ova pandemija je bila nevjerojatno teška za svakog Australca, ali mi smo se držali zajedno i spasili živote i egzistencije", rekao je australijski premijer Scott Morrisom u svojoj reakciji na odluku Alexa Hawkea, ministra za useljavanje, koji je poništio vizu srpskom teniseru Novaku Đokoviću, prenose njemački mediji. Mediji također prenose da je Morrison stao u odbranu australskog Zakona o ulasku u zemlju na osnovu kojeg je ministar u njegovoj vladi donio odluku o poništavanju vize. "Naša stroga politika sigurnosti granica zaštitila je Australce od kovida i sada tokom pandemije", rekao je Morrison koji je odbio komentirati očekivanu žalbu Đokovićevih advokata na ovu odluku.

Njemački mediji navode da Đokovićevo učešće na Australien Open-u još uvijek nije isključeno s obzirom na mogućnost ulaganja žalbe.

„Slučaj je također postao teška stres proba za politiku zemlje, nakon što je Australija provela mnogo mjeseci u teškoj izolaciji, a mnogim građanima te zemlje dugo nije bio dopušten ulazak u svoju domovinu zbog strogih pravila", piše njemački Zeit.

„Hawke, koji je sada donio odluku, vrlo je blizak Morrisonu. Unatoč tome što mu je tek 43 godine, on slovi kao iskusan političar liberala. Hawke je skupa sa Morrisonom član grupe za proučavanje Biblije. U jednom govoru u parlamentu ministar je rekao: “Čvrsto vjerujem u ideje milosrđa, oprosta, iskupljenja i druge šanse.” Sa njegove točke gledišta, Đoković je imao dovoljno šansi koje nije iskoristio", piše Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Australski premijer Scott Morrison je pozdravio odluku nadležnog ministra

Zeit piše da australijska vlada „zna da u ovoj odluci iza nje stoji velika većina Australijanaca". „Prema anketama, koje je provela medijska grupa News Corp, 83 posto ispitanih podržava pokušaj protjerivanja Đokovića iz zemlje", piše Zeit.

Prevelika moć u rukama ministra

„To da se jedan političar žali da ima preveliku moć se rijetko dešava. No upravo je to kritizirao 2008. godine bivši australijski ministar za useljavanje Chris Evans. Zakon o useljavanju mu je kao ministru dao enormne ovlasti – doslovno o životu i smrti, rekao je on. „Osjećao sam se ne samo neugodno pri tome jer sam zabrinut zbog izigravanja Boga, već i zbog transparentnosti i odgovornosti za ove ministarske odluke, te zbog nedostatka pravnih lijekova protiv tih odluka u nekim slučajevima”, rekao je Evans", piše Tageszeitung.

List dalje navodi da je u slučaju Đoković „u igri mnogo novca i možda gubitak njegove časti." „Za druge osobe, čiji akti se nalaze na ministrovom stolu i čekaju procjenu, je na kocki puka egzistencija. Ako zahtjev za azil, koji su prethodno odbili birokrati, ministar potvrdi - njime je sudbina podnositelja zahtjeva obično zapečaćena. Migrantima, ako budu deportirani, u zemlji porijekla prijeti možda mučenje i smrt. Ako iz tog razloga ne mogu biti odmah deportirani onda moraju odsjesti u otrcanim hotelima. U hotelu u kojem je Đoković bio smješten, dio interniranih boravi već devet godina čekajući na deportaciju", piše Tagesszeitung.

