Netanjahu igra na vrijeme?

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu zaustavio je kontroverznu reformu pravosuđa, ali to ne znači da je sasvim odustao od projekta. Opozicija mu ne vjeruje.

Benjamin Netanjahu je usporio. Mnogi u Izraelu su čekali tu vijest. Ponovo su desetine hiljada ljudi izašle na ulice tokom dana i večeri da protestuju protiv kontroverzne reforme pravosuđa.

Protesti su se ponovo intenzivirali, jer je Netanjahu dan ranije otpustio ministra odbrane koji je tražio da se reforma zaustavi. Pored toga, vladajuća koalicija zapravo je planirala da presudne dijelove reforme iznese na plenarnu sjednicu ove sedmice, prije parlamentarne pauze.

Netanjahu se oglasio tek uveče: „Ako postoji mogućnost da se dijalogom spriječi građanski rat, onda ću kao premijer uzeti tajm-aut za dijalog.“

Međutim, on je istovremeno jasno stavio do znanja sljedeće: „Insistiramo na potrebi da se izvrše korekcije pravnog sistema i pružićemo mogućnost da se one postignu širokim konsenzusom. Iz te nacionalne odgovornosti, odlučio sam da suspendujem drugo i treće čitanje zakonskog paketa u ove sjednice.“

Hladna reakcija opozicije

Još nije jasno da li će biti i ustupaka u vezi sa sadržajem reforme ili Netanjahu samo igra na vrijeme. On je najavio da će tražiti razgovore sa opozicijom kako bi reforma bila bolje prihvaćena. Ali ovakvih najava je bilo i ranije. Izraelski mediji navode da je ministar pravde Levin rekao: „Moramo biti pametni – reformu ćemo završiti kasnije.“

Lider opozicije Jair Lapid reagovao je hladno: „Ako Netanjahu pokuša da nas prevari, ponovo će naići na mnoge patriotske Izraelce, odlučne da se bore za našu demokratiju. S druge strane, ako je vlada spremna za pravi i pošten dijalog, možemo iz ove krize da izađemo ojačani i ujedinjeni, i da ovo učinimo značajnim trenutkom u našim zajedničkim životima. Ovo je najveća kriza u istoriji Izraela. Dužni smo da je zajedno rješavamo da bismo ovdje živjeli zajedno.“

Desno-ekstremni ministar prijeti ostavkom

Prvi put u dugih 13 sedmica protesta, vlada je na ulice izvela hiljade pristalice reforme. U Jerusalimu je, između ostalih nastupio i Itamar Ben Gvir, desno-ekstremistički ministar za nacionalnu bezbijednost. On je zaprijetio ostavkom. Na Netanjahuovo obraćanje naciji se u ponedjeljak dugo čekalo i zbog toga što su sa Ben Gvirom vođeni pregovori.

„Na sastanku lidera koalicije odlučio sam da izađem iz koalicije, jer sam bio i ostao mišljenja da o reformi treba glasati danas. Ne smijemo kapitulirati pred anarhistima. A onda sam shvatio: ako izađem iz koalicije, pokloniću im pobjedu. Ali, oni neće pobijediti! Ostaćemo u koaliciji i tražiti reformu“, rekao je Ben Gvir.

Ben Gvir se može osjećati kao jedan od pobjednika, jer je još moguće da se o reformi pravosuđa odluči onako kako je planirano. A za pristanak na odlaganje, on dobija dosta novca da osnuje nacionalnu gardu pod svojim vođstvom. Posljednjih nedjelja pozvao je na oštriju akciju protiv demonstranata i takođe se zalaže za tvrdu liniju prema Palestincima na okupiranim teritorijama.

Nejasni naredni koraci

Još nije jasno da li će masovni protesti izgubiti zamah. To zavisi od narednih koraka. Predsjednik Jicak Hercog, još tokom večeri je razgovarao o tome i sa Benjaminom Netanjahuom i Jairom Lapidom.

Kasnije uveče došlo je do blokada puteva i izolovanih sukoba između demonstranata i policije. Organizatori protivnika reformi su ranije najavljivali da će nastaviti da izlaze na ulice – sve dok se zakonodavni proces ne stavi ad akta.

