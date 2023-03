Izrael: Turbulencije u vladi i na ulicama

Premijer Benjamin Netanjahu je uručio otkaz ministru obrane Joavu Galantu nakon što je on oštro kritizirao reformu pravosudnog sustava. Oporba je zgrožena tim potezom, a brojni Izraelci su protestirali protiv šefa vlade.

Izraelski ministar obrane Joav Galant je kritizirao planiranu pravosudnu reformu, te je rekao kako ogorčeni društveni spor oko tog poteza smatra prijetnjom nacionalnoj sigurnosti – te je od premijera Benjamina Netanjahua zatražio da obustavi proces promjene zakona. Nakon toga je iz Netanjahuovog ureda stigla obavijest kako je premijer smijenio svog ministra.

Galant je prvi ministar iz aktualne koalicije koji je zahtijevao zaustavljanje pravosudne reforme. On je, kao i Netanjahu, član Likuda. Ministar unutarnjih poslova Itamar Ben-Gvir, šef Netanjahuovog desno-ekstremnog koalicijskog partnera, stranke Otzma Jehudit, od premijera je javno zatražio da Galantu uruči otkaz.

Novi prosvjedi, kritike iz inozemstva

Nakon smjene ministra obrane, oporba u Knessetu (izraelski parlament) je priopćila da je Netanjahu tim potezom prešao crvenu liniju. U Izraelu su se nakon vijesti o smjeni Galanta na ulicama spontano okupili deseci tisuća ljudi, prosvjedujući pritom protiv politike šefa vlade. Srditi demonstranti su, sudeći po medijskim izvještajima, „probili" i barikade koje su bile postavljene u blizini mjesta gdje živi Netanjahu. Sigurnosne snage su nakon toga protiv prosvjednika upotrijebile vodene topove. U New Yorku je izraelski generalni konzul Asaf Zamir objavio ostavku, jer, kako kaže, više nije u stanju ubuduće služiti Netanjahuovoj vladi.

Galant je u priopćenju objavljenom u subotu (25.3.) kritizirao „rastući jaz koji se uvlači u institucije vojske i obrane". A to je, kako je dodao, jasna, neposredna i realna opasnost za izraelsku sigurnost. Osim toga je dodao: „Moramo zaustaviti proces, kako bismo pokrenuli dijalog." Galant je kao rok za te korake spomenuo Dan neovisnosti Izraela, 26. travnja.

Dosadašnji šef resora obrane je, kako tvrdi, proteklih tjedana čuo uznemiravajuće izjave od strane zapovjednika Izraelske vojske. Galant je u priopćenju govorio o „gnjevu, boli i razočaranju, i to takvog intenziteta kakav još nikada nisam doživio." Ministar se referirao na brojne slučajeve rezervista, koji se nisu javili na službu iz protesta protiv planirane reforme pravosuđa. „Moramo zaustaviti svaki oblik protivljenja naredbama", dodao je Galant. Osim toga (bivši) ministar je rekao kako i on podržava reformu pravosuđa, ali je i naglasio kako je za to potrebno postići široki konsenzus u zemlji.

Planirana pravosudna reforma je prouzročila najdublju unutarnjo-političku krizu u Izraelu u posljednjih nekoliko godina. U subotu su stotine tisuća ljudi u više izraelskih gradova ponovno demonstrirale protiv reforme. Planirana reforma desničarsko-religiozne vlade je naišla na burne kritike i u inozemstvu.

Trodioba vlasti u opasnosti?

Ključni dio reforme se tiče budućeg postupka izbora sudaca u Izraelu. Vlada želi ojačati svoj utjecaj te istovremeno reducirati ovlasti Vrhovnog suda. Taj potez vlada opravdava prigovorom da se, kako se tvrdi, suci miješaju u politiku. Kritičari su Netanjahuovoj vladi, u kojoj su konzervativci, religiozni fundamentalisti i ultra-desni nacionalisti, predbacili da želi ograničiti neovisnost pravosuđa, odnosno da ugrožavaju demokraciju u zemlji – i upozoravaju na moguću državnu krizu.

Prošlog četvrtka je Netanjahu pozvao Galanta na „raport". Nakon tog susreta je ministar izjavio kako je informirao šefa vlade o posljedicama reforme na nacionalnu sigurnost. Netanjahu je nakon susreta s Galantom izjavio kako je odlučan provesti reformu. U ponedjeljak ujutro je bilo najavljeno premijerovo obraćanje naciji, ali je termin odgođen. U izraelskim medijima se nagađa o tome da bi Netanjahu mogao objaviti da odustaje od planirane reforme.

