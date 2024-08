Razmjena zatvorenika: Scholz brani „tešku odluku“

Dva aviona s oslobođenim zatvorenicima su u četvrtak oko 23 sata sletjela na aerodrom Köln/Bonn. Tamo ih je dočekao njemački kancelar Scholz. Nakon razgovora s njima, Scholz je rekao: "Bilo je vrlo dirljivo. Mnogi to nisu očekivali". Scholz je razmjenu zatvorenika označio kao ispravnu odluku. "I ako je iko imao ikakve sumnje u opravdanost ove razmjene zatvorenika, one su isčezle nakon razgovora s onima koji su sada na slobodi...Oni, koji strepe za svoje živote, jer su se zalagali za demokratiju i slobodu, također mogu računati na pomoć i zaštitu, to je dio našeg samopoimanja kao demokratskog i humanističkog društva."

Putin se rukuje sa "ubicom iz Tiergartena" Krasikovim , koji je pušten iz zatvora u Njemačkoj gdje je služio kaznu jer je u Berlinu ubio čovjeka po nalogu ruske države Foto: Mikhail Voskresensky/ITAR-TASS/IMAGO

Teška odluka

Razmjenu zatvorenika s Rusijom i njenim partnerom Bjelorusijom Scholz je opisao kao tešku odluku, posebno s obzirom na oslobađanje tzv. ubojice iz Tiergarten-a, Vadima Krasikova. Ruski predsjednik Putin je pokazao poseban interes za Krasikova, koji je u decembru 2021. godine osuđen za ubistvo Gruzijca u Berlinu. Krasikov je navodno počinio zločin po nalogu ruske države. „Niko ne donosi lako odluku da deportuje ubicu osuđenog na doživotni zatvor nakon samo nekoliko godina zatvora", rekao je Scholz na aerodromu Köln/Bonn.

U ovom slučaju, državni interes za izvršenje kazne morao je da se odmjeri „s rizikom po život i zdravlje nevinih i nepravedno politički ljudi zatvorenih u Rusiji". Za saveznu vladu je bilo ključno „da imamo obavezu da štitimo njemačke građane kao i solidarnost sa SAD-om”.

Kancelar Scholz daje izjavu na aerodromu Köln/Bonn nakon slijetanja aviona sa razmijenjenim zarobljenicima Foto: Christoph Reichwein/dpa-Pool/picture alliance

Scholz: Merz je pristao

Scholz je objasnio da je o planu i trenutnoj proceduri u ranoj fazi obavijestio opozicionog lidera Friedricha Merza (CDU). On ga je izričito uvjerio da se slaže s odlukom savezne vlade.

Nakon što je razmjena završena, Scholz je telefonom razgovarao s predsjednikom SAD-a Joeom Bidenom, koji mu je rekao da je „veoma zahvalan na saradnji dviju zemalja po ovom važnom pitanju". Za SAD je bilo posebno važno da se oslobode novinar Evan Gershkovich i bivši marinac Paul Whelan.

Biden se prethodno pojavio pred kamerama u Washingtonu zajedno s rođacima oslobođenih Amerikanaca. „Posebno sam dužan njemačkom kancelaru", rekao je on. S obzirom na zahtjeve Rusije, morao je da traži od Njemačke „značajne ustupke". "Njemačka to isprva nije mogla da ispuni. Ali na kraju, ipak je dala svoj doprinos, kao i nekoliko drugih zemalja koje su bile uključene u pregovore. Nekoliko partnera donijelo je "hrabre" odluke oslobađajući zatvorenike koji su s pravom držani u zatvorima u njihovim zemljama - kako bi se na kraju Amerikanci vratili kući", rekao je Biden. Mežu tim zemljama bila je i Slovenija koja je pustila na slobodu špijunski bračni par, osuđen na zatvorske kazne zbog špijunaže.

Ruski predsjednik Putin sa cvijećem dočekao razmijenjeni bračni par, sa djecom, koji je bio osuđen za špijunažu Foto: Mikhail Voskresensky/ITAR-TASS/IMAGO

Buschmann također brani odluku

Njemački ministar pravosuđa Marco Buschmann (FDP) opisao je puštanje osuđenog ruskog ubice Vadima Krasikova iz njemačkog pritvora kao gorak ustupak u sklopu razmjene zatvorenika. To je učinjeno kako bi se 16 ljudi omogućilo da žive novi život u slobodi.„Prijetila im je sudbina slična onoj koju je doživio Aleksej Navaljni: smrt u nehumanom pritvoru".

Harris razgovarala s udovicom Navaljnog

Potpredsjednica SAD-a Kamala Harris ponudila je podršku udovici Alekseja Navaljnog, rekla je portparolka Julije Navaljne na platformi X. Harris je istakla posvećenost Navaljne i njenog supruga, koji je u februaru umro u ruskom zarobljeničkom logoru za „demokratsku Rusiju", objasnila je portparolka. Tokom razmjene zarobljenika, iz ruskog pritvora je pušteno troje bivših saradnika Navaljnog.

Trump vrijeđa pregovarače

Bivši američki predsjednik Donald Trump je na svojoj društvenoj mreži Truth Social upitao da li su SAD platile novac za oslobađanje, što je savjetnik za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan izričito porekao. „Naši 'pregovarači' nas uvijek sramote!” napisao je Trump. „Pregovore nazivaju „kompleksnim" – kako niko ne bi saznao koliko je to loše urađeno!"

Evan Geršković (Gershkovich), Paul Whelan (Pol Vilan) i Alsu Kurmasheva (Alsu Kurmaševa) koji su bili u ruskom zarobljeništvu slikali se u avionu Foto: U.S. Government/REUTERS

Najveća razmjena zarobljenika od kraja Hladnog rata

Prema navodima Turske, čiji je predsjednik Erdogan posredovao u oslobađanju zatvorenika, razmjena obuhvata ukupno 26 osoba iz SAD, Njemačke, Poljske, Slovenije, Norveške, Rusije i Bjelorusije. Ukupno 13 osoba je prebačeno u Njemačku, tri u SAD - dok je 10 osoba stiglo u Rusiju, među njima i dvoje maloljetnika - djece špijunskog bračnog para, osuđenog u Sloveniji.

Prema navodima turske obavještajne službe MIT, u razmjeni, koja je izvršena u turskoj prijestonici Ankari, učestvovalo je ukupno sedam aviona.

Na slobodu je pušten i njemački državljanin Rico K., koji je bio osuđen na smrt u Bjelorusiji, ali je kasnije pomilovan.

Među oslobođenim Rusima, koji su sletjeli u Köln/Bonn su istaknuti opozicioni političari kao što su Vladimir Kara-Murza i Ilja Jašin. Kao protivuslugu, Rusiji su isporuöeni njeni sunarodnjaci, koji su služili kazne u zatvorima nekoliko zapadnih i EU-zemalja.

SAD su postigle oslobađanje američkog novinara Evana Gershkovicha (Gerškoviča) i bivšeg američkog marinca Paula Whelana (Pola Vilana).

Američki predsjednik Joe Biden i njegova zamjenica Kamala Harris dočekali u američkoj vojnoj bazi Andrews Air Force Base oslobođenog Amerikanca Evana Gershkovicha Foto: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa/picture alliance

Ranije razmjene zatvorenika

Sjedinjene Američke Države i Rusija su, uprkos napetim odnosima, u prošlosti više puta razmjenjivale zatvorenike. U decembru 2022. nakon izbijanja ruskog rata protiv Ukrajine, oslobođena je američka košarkašica Britni Griner, koja je bila osuđena za prekršaj povezan s drogom.

Moskva je za nju dobila ruskog trgovca oružjem Viktora Buta, koji je nakon povratka izrazio podršku ruskom napadu na Ukrajinu a sada je političar.

ARD

