Može li Portugal bez useljenika?

Novi zakon bi se mogao vratiti poput bumeranga: Portugal je na iznenađenje mnogih odjednom ukinuo praksu po kojoj radnici migranti koji su ilegalno ušli u zemlju radnu dozvolu mogu dobiti i u Portugalu. „Ovo je samo prilagodba europskim pravilima", kaže nadležni državni tajnik Rui Armindo Freitas.

Predstavnici nevladinih organizacija međutim smatraju da se radi o ustupku populističkim desničarskim strankama koje huškaju protiv useljenika. No prije svega to je očito dokaz da je portugalska imigracijska politika prilično nesuvisla - barem do sada.

Prvo boravišna dozvola pa tek onda dolazak

"Imigracijsko tijelo AIMA je nakupilo zaostatke od oko 400.000 zahtjeva za legalizaciju”, objašnjava državni tajnik Freitas u intervjuu za DW. Mogućnost da prvo uđu u zemlju, a te nakon toga zatraže potrebne dokumente, privukla je mnoge ilegalne useljenike. Tome se, kaže političar, moralo brzo stati na kraj.

"Obrada zahtjeva, od kojih su neki podneseni još prije dvije godine, sada bi trebala biti organizirana najkasnije do lipnja iduće godine. Želimo riješiti probleme koji su narasli s godinama", uvjerava Rui Armindo Freitas. Od lipnja migranti koji žele raditi u Portugalu moraju podnijeti zahtjev za svoju boravišnu dozvolu u nadležnom portugalskom predstavništvu u inozemstvu.

Gospodarstvo treba strane radnike

Međutim ova mjera je odmah izazvala negodovanje. U mnogim tradicionalnim zemljama podrijetla migranata Portugal nema veleposlanstva ni konzulate. Poljoprivredni radnici i radnici u žetvi, od kojih većina dolazi iz Nepala ili Bangladeša, sada bi morali podnijeti zahtjev za vizu u portugalskom veleposlanstvu u glavnom gradu Indije New Delhiju.

„To je potpuno nepraktično", kaže glavni tajnik portugalske udruge poljoprivrednika, Luís Mira: "Trebamo ljude u vrijeme žetve, a ne nekada kasnije. Vlada ima dužnost omogućiti radnicima da nastave dolaziti u Portugal brzo i bez puno birokracije."

Ekstremisti huškaju protiv migranata

Zapravo, u Portugalu više ništa ne funkcionira bez stranih radnika: useljenici iz azijskih zemalja su uglavnom zaposleni u poljoprivredi, beru povrće i masline za male plaće i sakupljaju bobičasto voće koje se zatim izvozi u Njemačku. Bez Brazilaca, mnogi bi se restorani i kafići bi bili prisiljeni zatvoriti vrata, Afrikanci tradicionalno rade na gradilištima.

Mnogi od njih u početku su došli u Portugal bez potrebnih dokumenata. Plaćaju poreze i doprinose, ali često još uvijek čekaju boravišnu dozvolu. I premda podržavaju gospodarstvo i socijalne sustave, populisti prema njima raspiruju mržnju.

Desničarska radikalna stranka Chega, koja je na posljednjim izborima osvojila mnogo zastupničkih mjesta, traži useljeničke kvote, pa čak i referendum o imigraciji. Državni tajnik Rui Armindo Freitas uzvraća: "Ne želimo manje imigranata, nego jasna pravila za useljavanje radnika. Također i kako to pitanje ne bi iskoristili ekstremisti."

„Portugal je svjestan prednosti multikulturalnog društva", ističe državni tajnik. Novi propisi odnose se na jamčenje potrebnih prava i sigurnosti ljudima koji dolaze u Portugal: "Moramo integrirati one koji dolaze, to je važno. Naše gospodarstvo treba strane radnike za rast. A nova su pravila dobra kako za one koji dolaze u Portugal tako i za one koji ovdje već žive." Također sprječava imigrante da postanu žrtve ilegalnih krijumčarskih skupina.

Raste li broj ilegalnih migranata?

No dok je broj zahtjeva za boravišnu dozvolu podnesenih u inozemstvu pao za gotovo četvrtinu u posljednja tri mjeseca, prema različitim nevladinim organizacijama, mnogi ljudi i dalje ilegalno dolaze u zemlju: "Gotovo samo stranci rade na poljima i u restoranima " Sve ih je više, samo treba pažljivo prošetati ulicama da to uočite, a dolaze jer su potrebni", kaže Alberto Matos iz udruge Solim.

"Ako ti imigranti više ne budu mogli legalizirati svoju situaciju po dolasku, broj ilegalnih imigranata će nastavit rasti." A onda bi se novi imigracijski propisi u Portugalu izjalovili.

