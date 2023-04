Potraga za ugostiteljskim radnicima na Balkanu i u Africi

Od Kameruna do Eilsbrunna - to je put koji su nedavno prešla tri mladića. U Bavarskoj, nedaleko od Regensburga, sada završavaju izobrazbu za kuhara. Angažirao ih je Muc Röhrl, vlasnik istoimenog restorana Röhrl, tradicionalnog obiteljskog lokala koji je otvoren davne 1658. i koji se reklamira kao "najstariji restoran na svijetu". "Teško je pronaći njemačke zanatlije", kaže on. Jer, nitko više ne želi raditi u ugostiteljstvu. Tako je Röhrl tražio u inozemstvu i na kraju pronašao ono što je tražio. I to u Africi.

Balkanci dobili posao, ali ne i termin za vizu

No put je bio trnovit. Zapravo su mladi Kamerunci trebali započeti s poslom još u rujnu prošle godine. Iako je zahtjev njemačkom diplomatskom predstavništvu podnesen još u lipnju, vize nisu stigle sve do veljače ove godine. „Naravno, kada stvari idu ovako, ne možete planirati“, kaže Röhrl. To nije problem samo za njega kao poduzetnika. U međuvremenu je vlasnik apartmana u kojima su trebali biti smješteni zanatlije zaprijetio da će ih iznajmiti nekom drugom. I na kraju krajeva, višemjesečna kašnjenja, kao u ovom slučaju, sa sobom povlače i organizacijske probleme kod strukovne škole.

Ovo nije usamljen slučaj. Iako potrebe za kadrovima u hotelijerstvu i ugostiteljstvu mogu zadovoljiti mnogi kandidati u drugim zemljama, teško je uskladiti ponudu i potražnju. "Vrlo važna sporna točka je pitanje viza", kaže Sandra Warden, direktorica Njemačke udruge hotela i restorana (DEHOGA). U nekim balkanskim zemljama, na primjer, broj zahtjeva za vizama je u nekim slučajevima i 150 puta veći od broja termina koje nude diplomatska predstavništva. Na Balkanu je na desetke, možda i stotine tisuća onih koji su već pronašli poslodavca u Njemačkoj koji bi ih želio primiti, ali koji ne mogu podnijeti zahtjev za vizu jer jednostavno ne mogu doći na red.

Za vizu treba sreća

Veleposlanstvo u Prištini zbog velikog broja zahtjeva sada kod obrade podataka čak surađuje s jednom privatnom tvrtkom. Od prosinca se ovdje, zbog ogromnog broja zahtjeva čak primjenjuje metoda lutrije: tko bude izvučen, dobiva termin. Oni koji nemaju sreće ostaju bez vize u putovnici. Navala na vize na zapadnom Balkanu je ovdje posebno velika zbog pravila koje od 2016. omogućava useljavanje u Njemačku i onima bez kvalifikacije. Uvjet je samo ugovor o radu.

"Ovdje se radi o posebno eklatantnim primjerima", kaže Warden. "Ali postoje i drugi dijelovi svijeta u kojima nastaje problem. Na primjer, u Indiji, Kini i jugoistočnoj Aziji." U osnovi, može se primijetiti obrazac koji se ponavlja: diplomatska predstavništva sebe ne vide kao tijela nadležna za kulturu dobrodošlice i nebirokratsko izdavanje viza. „Često prevladava negativni stav: 'O, Bože, svi oni žele u Njemačku?!'"

Vjerojatno će i ovog ljeta mnoga radna mjesta ostati nepopunjena

Nedostatak kadrova u hotelijerstvu i ugostiteljstvu nije nova pojava, no situacija se tijekom pandemije koronavirusa drastično pogoršala, posebice u ugostiteljstvu. Lani je ondje manjak osoblja iznosio 11,8 posto, navodi se u priopćenju koje je nedavno objavio Savezni zavod za statistiku. Uvjeti rada su zahtjevni, a mnogi poslovi u ovoj branši su "mentalno i fizički iscrpljujući", kaže Warden. No s druge strane, lani su se plaće u pojedinim slučajevima povećale i preko deset posto. Unatoč tomu se očekuje da će ovo ljeto brojna radna mjesta u branši ostati nepopunjena. Zanatlije i kvalificirani radnici iz inozemstva mogli bi riješiti taj problem. Kada to ne bi bilo tako komplicirano.

U Ministarstvu vanjskih poslova su svjesni ovih poteškoća. "Već smo se pozabavili problemom djelomičnog dugog čekanja i dugotrajne obrade zahtjeva za vize za kvalificirane radnike i za zapošljavanje", rečeno je na naš upit. "Mi smo u posljednjih nekoliko mjeseci izradili akcijski plan za ubrzavanje viznog režima, u kojem smo definirali mjere potrebne da se situacija popravi.”

Hoće li ovog ljeta terase njemačkih restorana zjapiti prazne? Foto: Martin Siepmann/imageBROKER/picture alliance

Ono što Ministarstvo vanjskih poslova može implementirati unutar svoje nadležnosti, rješava se izravno. To npr. uključuje digitalizaciju procesa podnošenja zahtjeva. Ministarstvo vanjskih poslova također ukazuje na novi zakon o useljavanju kvalificiranih radnika koji trenutno prolazi parlamentarnu proceduru. Stranke vladajuće koalicije, socijaldemokrati, liberali i zeleni već su u koalicijskom sporazumu naveli: "Želimo ubrzati izdavanje viza i digitalizirati proces izdavanja."

Ne radi se samo o ubrzanju procesa

Za ugostitelja Muca Röhrla iz Eilsbrunna, međutim, nije u pitanju samo brzina nego i transparentnost. Jednostavno nedostaju pouzdane informacije o očekivanom trajanju procesa izdavanja vize. Veleposlanstva su nedostupna, a na upite e-mailom nema odgovora. "Ne radi se samo o činjenici da stvari moraju ići brže", kaže Röhrl. "Mora se stvoriti situacija u kojoj će biti moguće planirati. Ako znam da će trajati pola godine, onda se mogu pripremiti na to."

