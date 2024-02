Mercedes-Benz: Dobit opada, premije za zaposlenike

Mercedes-Benz je korigirao očekivanja po pitanju prelaska na e-mobilnost. Do 2030. njemački proizvođač računa s udjelom e-automobila i hibrida u ukupnoj količini vozila koje plasira na tržište do 50 %. U tekućoj godini svaki peti isporučeni auto bi trebao imati pogon na baterije, priopćeno je u četvrtak (22. veljače).

Do sada je Mercedes u svojim kalkulacijama tvrdio kako je firma spremna i za udio električnih (i hibridnih) vozila od 100 % - pod uvjetom da bude postojala odgovarajuća potražnja za njima. Tako je šef koncerna Ola Källenius proklamirao strategiju "Electric only", i to "svugdje gdje to budu dozvolili tržišni uvjeti".

"Tempo transformacije diktiraju tržišni uvjeti i želje mušterija", tako Mercedes danas komunicira. Kompanija, kako je rečeno, želi ispunjavati različite želje mušterija, bez obzira dakle radi li se o električnom pogonu ili motorima s unutarnjim sagorijevanjem - "u slučaju potrebe i u 2030-im godinama".

Nesigurnost na tržištu

Nakon pada stope dobiti u 2023. Mercedes-Benz ponovno računa sa slabom poslovnom godinom. U slučaju prometa koji bi bio na razini prošlogodišnjeg, krajnja bilanca za 2024. će nešto opasti, a to znači da će opasti i dobit, potvrdio je koncern. "Ekonomsku situaciju i stanje na tržištu automobila i dalje obilježavaju izvanredne nesigurnosti." Osim ratova i raznih opterećenja za dobavne lance, u rizične faktore se ubraja i napetosti u odnosima Kine I SAD-a, ali i Europe.

U godinama tijekom pandemije koronavirusa, Mercedes-Benz je zapravo snažno profitirao od činjenice da su problem u dobavnim lancima ometali proizvodnju, odnosno da je u situaciji visoke potražnje za njihovim vozilima, kompanija mogla povećati cijene automobila, i novih, ali i rabljenih. Osim toga, osjetio se i efekt mjera štednje, koje je šef koncerna Källenius etablirao već i prije toga.

Nakon pada stope dobiti u 2023. Mercedes-Benz ponovno računa sa slabom poslovnom godinom Foto: Mercedes-Benz AG

No, u 2023. su problemi s lancima opskrbe kod važnih modela, odnosno komplicirano tržišno okruženje rezultirali padom dobiti. A ona je i visoka stopa inflacije učinila svoje, efekt koji nije ublažila ni činjenica da su cijene sirovina u međuvremenu ipak opale. Poslovni rezultat (EBIT, odnosno dobit prije plaćanja poreza I kamata, nap. red.) je tako opao za četiri posto na 19,7 milijardi eura. Promet je istovremeno blago porastao na 153,2 milijardi eura, potvrđeno je iz Stuttgarta. U tekućoj godini bi EBIT trebao opasti, spominje se minus između pet i 15 posto.

Bolje od očekivanja

Rendita, odnosno dobit u najvažnijem sektoru, u području osobnih vozila se tijekom 2023. smanjila za dva postotna boda na 12,6 posto. Marža bi u ovo j godini trebala nastaviti opadati u cijelom koncernu. Mercedes najavljuje da bi se ona mogla kretati u rasponu između 10-12 % prometa. Proizvodni problemi koje je imao važan dobavljač Mercedesa, kompanija Bosch, koja isporučuje razne sustave za motore s unutarnjim sagorijevanjem, posebno su „zakočili" plasman modela GLC i E-klase.

A ti problemi konkretno pogađaju oko 100.000 vozila, njihova isporuka je prebačena na tekuću godinu. Očekuje se da bi problemi s isporukom mogli potrajati prva dva kvartala tekuće godine, tako da Mercedes do kraja 2024. prognozira prodaju osobnih vozila na razini 2023. – odnosno oko dva milijuna komada. Nešto manji sektor kombija je pak uspio znatno povećati stopu dobiti, i to za skoro dvije trećine – na ukupno volumen od tri milijarde eura. A marža je u tom području porasla s 11 na 15,5 %.

Mercedes je, sve u svemu, ostvario bolji poslovni rezultat nego što su to analitičari očekivali. Naime, zbog teške ekonomske situacije promatrači su polazili od pretpostavke da koncern iz Stuttgarta neće moći održati izvanredan poslovni trend koji je Mercedes imao proteklih godina. Kad se podvuče crta pod poslovni rezultat u 2023., njemačka kompanije je zaradila 14,5 milijardi eura, što je 2 % manje nego u 2022. Oko 91.000 zaposlenika koji rade za Mercedes u Njemačkoj tako će i u ovoj godini dobiti premiju u iznosi do 7.300 eura po osobi.

Tagesschau.de/dpa/ms

