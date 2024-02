E-automobili: zapinje u Europi, hit u Kini

Nedugo prije Božića su Nijemci koji su i namjeravali kupiti električni automobil, natjerani da još jednom promisle o svojoj odluci: zbog problema s državnim proračunom je ukinuta državna potpora kojom su već sedam godina za takvo vozilo dobivali potporu i od nekoliko tisuća eura. Par mjeseci ranije je vlada već ukinula program potpore i tvrtkama kad one kupuju vozila za svoju flotu.

Neke tvrtke to nije osobito zabrinulo: iz više rent-a-car tvrtki se čuje kako se žele riješiti svojih e-vozila jer ih malo tko traži. Još uvijek je previše muke naći mjesto gdje će napuniti baterije i sve je previše komplicirano. Prema podacima udruge europskih proizvođača automobila, sve je to uzrokovalo pustoš u prodaji e-automobila: u Njemačkoj je njihova prodaja u prosincu pala za 48%, a i u čitavoj EU je pala za 17%.

Mnogi još imaju dojam kako je bolje pričekati dok se i tehnologija ne razvije. Jer "rabljeni" e-automobili su doista izgubili velik dio svoje ionako visoke cijene. Foto: Sina Schuldt/dpa/picture alliance

Partick Schaufuss iz savjetničke tvrtke McKinsey smatra kako je prodaja električnih vozila u 2023. bila „stabilna" već i što je obustavljena potpora za hibridna vozila, a više se niti ne razvijaju novi modeli u toj prijelaznoj tehnologiji. On ne misli da će biti nekakvog rasta prodaje niti ove, 2024. godine i tek u sljedećim godinama će možda biti drugačije – ako se pojave novi i povoljniji modeli.

Još je to samo za bogataše

Mike Tyndall koji promatra automobilsku industriju za banku HSBC ukazuje kako je zapravo rast prodaje e-automobila i u prošloj godini bio „prilično snažan", ali ovaj neosporni zastoj je i posljedica možda prevelikih očekivanja u brzini širenja tržišta takvih vozila.

No i ovo ukidanje državne potpore vraća pažnju na osnovni problem u prodaji e-automobila: njihova cijena je još uvijek visoka i tu ne pomažu mnogo niti popusti proizvođača u više država Europe privući nove kupce. Tyndall ukazuje kako su prvi kupci električnih vozila ionako bili imućnije osobe – to se vidi i po samim električnim vozilima na ulicama Europe. „Ali sad dolazite do potrošača koji su daleko osjetljiviji na troškove i obzirom na sadašnje cijene e-automobila su i vjerojatno malo suzdržaniji u promjeni", kaže stručnjak banke HSBC.

Prvi kupci "električnih" su ionako bile mušterije kojima cijena nije bila na prvom mjestu. Ali da bi "običan" potrošač kupio takav auto, tu se moraju promijeniti mnoge stvari. Foto: Eibner-Pressefoto/picture alliance

„Običan" potrošač je primijetio još nešto: pad cijene rabljenih e-automobila je daleko veći od „običnih". Tu je s jedne strane tehnički problem broja ciklusa punjenja baterije – koja je jedna od najskupljih dijelova e-automobila, ali i tehnološki razvoj gdje se „stare" baterije – od prije pet ili više godina ne mogu usporediti sa današnjima.

Već to je ozbiljan argument nekome tko računa utroškom „starog" kupiti „novi", a Tyndall ukazuje i kako je infrastruktura mjesta za punjenje e-automobila još uvijek manjkava i nedovoljna da bi se odvažilo na kupnju „električnog". Ali i dodaje kako će svi ti nedostaci vremenom nestajati, no za to će trebati još par godina.

„Budućnost će biti električna"

Kad je pak riječ o europskim proizvođačima automobila, tu nema nikakvih sumnji: „Mi smo čvrsto uvjereni kako će budućnost biti električna i odlučno krećemo u smjeru tranzicije u mobilnosti", kaže na primjer glasnogovornik koncerna Volkswagen. A tu su spremni i na golema ulaganja: prošlog ožujka je objavljeno kako će VW u sljedeće četiri godine investirati 180 milijardi eura, preko dvije trećine tog novca će otići u razvoj elektrifikacije i digitalizacije.

Električni pogon i digitalna "pamet": VW se već upustio u goleme investicije, a u tome nije jedini Foto: Shutterstock/La Nacion via ZUMA Press/picture alliance

Njemački proizvođač želi da do 2030. 80% vozila koje će prodati u Europi budu električna, a 55% onih koje prodaje u SAD. Jer VW je prošle godine povećao prodaju svojih električnih vozila za 21% i iako misle kako će biti „izazov" prebroditi i ovu godinu zbog ukidanja potpora, misle da i podaci o prodaji iz 2023. pokazuju kako su „na pravom putu".

Mike Tyndall tvrdi kako slično razmišljaju i drugi europski proizvođači kao što je Stellantis (Peugeot, Fiat i Opel) ali kako je ključno pitanje isplativosti takvog vozila. Oni još uvijek moraju balansirati između prihvatljive cijene i dobiti koju će ostvariti, a njihov strah je utoliko veći obzirom na razvoj na tržištu proteklih mjeseci i prestanak državnih potpora: „Oni će biti nervozni da se to potencijalno ne pretvori u nešto što će biti razlog neke druge vrste od onoga što ih je do sad priječilo kupovati e-auto".

„Kinez" je na vrhu

Koliko god da tržište e-automobilima zapinje u Europi, tako se čini da kinesko tržište ništa ne može zaustaviti. To je prepoznao i Volkswagen koji je samo 2023. potrošio 5 milijardi dolara kako bi se na tom najvećem tržištu osobnih vozila na svijetu izborio protiv konkurenata kao što su američka Tesla ili kineski BYD.

BYD se uspeo u sam svjetski vrh, a spektar njihovih vozila seže od malenih pa do gradskih autobusa. Foto: Zhang Fan/XInhua/picture-alliance

Taj kineski proizvođač je samo u posljednjem kvartalu 2023. prodao 526 tisuća električnih vozila i time prestigao i Teslu na svjetskoj ljestvici. A dok njemački proizvođači žale za padom prodaje, BYD je svoju prodaju u prosincu povećao za 70% čitavim spektrom novih vozila, od malenih osobnih vozila pa do gradskih i međugradskih električnih autobusa.

Za Patricka Schaufussa iz McKinseya je tu ključno pitanje cijene: „U Europi su e-automobili obično 15 do 20% skuplji od automobila s 'običnim' motorima, u Kini je razlika samo 10% i mnogi kineski e-automobili su već jeftiniji nego slični iz Europe".

A gdje je dobit?

No ovaj ekonomski stručnjak upozorava: „Kinesko tržište e-vozila nije zdravo tržište. Tu je čitavo mnoštvo proizvođača koji rade fantastične proizvode, ali veoma malo njih s njima i zarađuje novac", objašnjava Schaufuss. Jer tu je i kineska država u pravilu barem suvlasnik, a direktiva najprije glasi: širiti se i osvojiti tržište, a ekonomska isplativost proizvodnje je sporedni čimbenik.

U Volkswagenu su uvjereni: već su dolazili konkurenti u Europu, ali je VW uvijek našao svoj put. Foto: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

Europski proizvođači u e-automobilima slijede drugačiju logiku: „Oni se trude pobijediti na temelju kvalitete i brenda. A po meni, tu će vam trebati mnogo vremena. Trebate jako duboke džepove – dakle i dobit kako biste to financirali. I trebate strpljenja."

I iz Volkswagena se čuje kako Kinezi neće osvojiti tržište Europe tek niskim cijenama: „Strani proizvođači u Europi trebaju prihvatiti i osobitosti ovog tržišta. A konkurenti iz Kine tu ne mogu nuditi svoja vozila tako agresivno i jeftino kao u Kini."

No utrka već traje, smatraju u Volkswagenu, a to nije niti prva u kojoj njemački proizvođač nije bio poražen. „To je isto kao kad su se pojavili automobili iz Japana i Koreje", kaže glasnogovornik VW.