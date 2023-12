Primjer za napetost, koja je vledala pred samit Evropske unije i Kine u Pekingu 7. decembra jeste elektromobilnost. Ono što su prije 20 godina bili kineski frižideri, fenovi i mašine za veš, sada su električni automobili. Oni su na ulicama svih kontinenata. Proizvođači automobila iz Evrope, Japana i Sjedinjenih Američkih Država dominirali su decenijama. A Kina sada rado naglašava da je najveći proizvođač električnih automobila na svijetu i da iza sebe ostavlja bivšu konkurenciju. Prema kineskoj statistici, zemlja je u prvoj polovini ove godine izvezla više od pola miliona električnih automobila. To je rast od 160 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

Kao i kineski kućni aparati, kineski električni automobili su prije svega jeftini. Evropska komisija smatra da je to moguće samo na osnovu subvencija. „Cijena tih automobila se vještački spušta ogromnim državnim subvencijama“, kaže predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen. Ona je dodala da to stvara probleme na evropskom tržištu, te da su svjetska tržišta preplavljena „jeftinim kineskim elekričnim automobilima“. Ona je u septembru najavila istragu zbog kineskih subvencija.

Atraktivno evropsko tržište

Ursula fon der Lajen i predsjednik Evropskog savjeta Šarl Mišel zajedno su otputovali u Peking 7. decembra. Prvi put poslije četiri godine evropski i politički kineski vrh sjedaju za isti sto. Predsjednica Evropske komisije će vjerovatno morati da opravdava svoju odluku o istrazi subvencija za kineske električne automobile, jer je to izazvalo veliko negodovanje u kineskom vrhu.

Ursula fon der Lajen (na slici) i predsjednik Evropskog savjeta Šarl Mišel zajedno će otputovati u Peking 7. decembra. Foto: Yves Hermann/AFP

Kinesko ministarstvo trgovine je taj potez u septembru nazvao „čistim protekcionizmom“, koji ometa i iskrivljava globalne lance isporuke auutomobilske industrije. U saopštenju se dodaje da Kina uprkos tome podržava zelenu mobilnost i Evropu u borbi protiv klimatskih promjena.

Velika tržišna ofanziva

„Trenutno 26 kineskih proizvođača električnih automobila planiraju dolazak na njemačko tržište do 2025“, kaže Bernd Dipenzajfen iz konsultantske firme KPMG. „Već sam broj pokazuje šta će se desiti. Mada će početan broj proizvedenih automobila biti nizak, to znači da će udio njemačkih proizvođača morati da opadne. To je matematika“.

Dipenzajfen dodaje da je ključ za uspon elektromobilnosti baterijska tehnologija. Po procjeni Bleumbergovih novih energetskih finansija (NEF) po globalnoj konkurentnosti u oblasti litijumsko-jonskih baterija Kina je na prvom mjestu. Svi najveći svjetski proizvođači automobilskih pogonskih baterija su iz Kine. „Kina ima pristup sirovinama, i raspolaže sa najvećim produkcionim kapacitetima i tržištima“.

Slobodna tržišna utakmica

Liderstvo Kine na tržištu električnih automobila izloženo je žestokoj konkurenciji. Pritom nisu važne samo trgovina i inženjersko umijeće već i politička pitanja. Siao Feng, profesor na Kinesko-njemačkoj visokoj školi za primijenjenu nauku (CDHAW) na šangajskom univerzitetu Tonđi je još za vrijeme pandemije, 2022. ukazivao na geopolitički faktor u branši. „Konkurencija sistema i diferenciranje vrijednosnih stavova“ jesu prema njemu najveći izazovi za automobilsku industriju. „Kina i Evropa su pogonske snage u oblasti elektromobilnosti“, rekao je Feng oktobra 2022. na automobilskom simpozijumu u Kini. „Ali oni su i konkurencija“, dodao je on.

Evropska najava preispitivanja kineskih subvencija je sada izraz sistemske konkurencije između Brisela i Pekinga. Evropska unija je još 2020. uvela mehanizam preispitivanja stranih direktnih investicija. Investicije koje donose rizik za bezbjednost i javni red i mir mogu biti spriječene. Mehanizam služi otežavanju pristupa kineskih investitora evropskoj kritičnoj infrastrukturi. Osim toga. Ursula fon der Lajen se ovog proljeća izjasnila za sličan mehanizam preispitivanja evropskih investicija u Kini, kako bi se spriječilo da kapital i stručnost evropskih preduzeća „poboljšaju vojne i obavještajne sposobnosti onih koji su nam takođe sistemski konkurenti“.

Veliki trgovinski partner ali bez fer tržišne utakmice

EU je najjači trgovinski partner Kine, ispred SAD-a. Za tri minuta, koliko je potrebno za čitanje ovog teksta, statistički gledano Kina i EU su razmijenili robe i usluge u vrijednosti od pet miliona američkih dolara. Prošle godine trgovinski bilans je iznosio skoro 850 milijardi dolara. Taj obim trgovine sa Sjedinjenim Američkim Državama iznosio je 690 milijardi dolara. Još 2019. je Evropska unija označila Kinu kao „kooperacionog partnera“, „ekonomskog konkurenta“ i „sistemskog rivala“.

EU je najjači trgovinski partner Kine, ispred SAD-a Foto: picture-alliance/dpa/K.Ohlenschläger

Njemačka je preuzela te formulacije, objašnjava Martin Timel, koji je u njemačkom Ministarstvu spoljnih poslova zadužen za istočnu i jugoistočnu Aziju i Pacifik. „Ko polemiše sa tom trijadom, ne polemiše samo sa Njemačkom već i sa Evropskom unijom. To pokazuje veoma kompleksan odnos koji imamo sa Kinom, i koji se ne može svesti na crno-bijelu sliku, već ima toliko nijansi sivog“.

EU kao „velesila"

„Kina posmatra Evropu kao muzej i šoping centar, gdje je otpor represivnoj kineskoj unutrašnjoj i spoljnoj politici ograničen i gdje kineske firme mogu sve da kupe“, kaže Aksel Berkofski, politikolog i profesor na italijanskom univerzitetu Pavija, koji je na čelu azijskog programa na Institutu za međunarodne političke studije. „Kina će sad morati da se pripremi za to, da Evropa više nije slaba sila srednje veličine, koja će još da padne ničice, da bi prodala više automobila i mašina u Kini. Doduše, niko nema ništa protiv jačanja trgovinskih veza. Ali radi se o recipročnosti“.

Nova evropska samouvjerenost pokazuje se u postupku protiv kineskih subvencija. „Evropska unija nije baš jak geopolitički akter. Ali u politici trgovine i investicija EU ima težinu i može da se posmatra kao velesila”.

Diplomatsko ledeno doba

Evropska komisija je stavila na led ratifikaciju investicionog sporazuma Evropske unije i Kine (Comprehensive Agreement on Investment, CAI). Razlog za diplomatske trzavice je nastao kada je 2021. postalo jasno da Kina vrši represiju nad Ujgurima u Autonomnom ujgurskom regionu Sinđan. Brisel i Peking su uzajmno uveli sankcije za političare i institucije. Odnosi su izuzetno hladni, pa ostaje da se vidi da li će samit u Pekingu donijeti otopljavanje.

U utorak se zamjenik ministra spoljnih poslova Kine Sun Vejdong susreo sa zamjenikom generalnog sekretara Evropske spoljnopolitičke službe Enrikea Mora. Povod je bio obilježavanje dvadesete godišnjica početka strateške saradnje Evropske unije i Kine. On je tom prilikom rekao: “Kina I Evropa istovremeno vide i šanse i izazove. Moramo da razumijemo suštinske interese partnera”. Pritom je očito da postoji napetost između suštinskih interesa obje strane, jer trgovina i politika nisu potpuno odvojene oblasti.

"Decoding China" je serija Dojče velea koja iz njemačke i evropske perspektiv kritički preispituje kineske pozicije i argumentaciju o međunarodnim temama.

