Lockdown u Šangaju koči isporuke roba

Evropa i Sjedinjene Države mogu očekivati nova kašnjenja i nestašice pri uvozu elektronike iz Kine kao rezultat lockdowna uvedenog zbog korone u svjetskom trgovačkom čvorištu Šangaju, upozorio je Vincent Stamer, ekonomista s Instituta za svjetsko gospodarstvo u Kielu. Ovaj stručnjak za svjetsku trgovinu kaže za DW da je izvoz iz najveće svjetske kontejnerske luke u Šangaju pao za gotovo trećinu. "Tri sedmice nakon stavljanja grada u karantin, otprilike 30 posto robe je trebalo ali nije napustilo Šangaj. Drugim riječima, to je 30% izvoza manje u ostatak svijeta."

Stamer je na Twitteru objavio grafiku koja pokazuje da je količina cargo robe odnosno tereta koji izlazi iz ove trgovačke luke naglo pala, dok je količina robnih pošiljki iz drugih kineskih luka ostala stabilna. Ostali podaci o radu ove luke pokazuju da je prosječni dnevni promet od 140.000 kontejnera smanjen na 100.000.

Šangaj je ishodište najvećeg vala korone u Kini od početka pandemije. Ovaj lučki grad, koji broji 26 miliona stanovnika, je u strogoj blokadi od 28. marta. Zbog toga su neki radnici bili prisiljeni ostati i spavati u tvornicama u kojima rade.

Kašnjenja u isporuci elektronike

Lockdown u milionskoj metropoli uzrokovaće kašnjenja koja će se u Evropi osjetiti za oko dva mjeseca

Tvornice u regiji oko Šangaja specijalizirane su za izvoz elektronske robe široke potrošnje, kao što su tableti i televizori ali i za sofisticiranije poluproizvode koji se koriste u proizvodnim pogonima na Zapadu.

"Čini se da se usporila proizvodnja u regiji Šangaja i da roba nije stigla u ovu luku kako bi se ukrcala na kontejnerske brodove", kaže Stamer.

Kašnjenja u isporuci su se povećala unatoč uvjeravanjima kineskih dužnosnika da će restrikcije minimalno uticati na rad ove luke.

Slike objavljene na društvenim mrežama koje dolaze sa servisa “Marine Traffic” (op.red.:pokazuje kretanje brodova i njihovu poziciju) pokazuju razmjere kašnjenja brojnih brodova usidrenih u vodama na obalama Šangaja, bez mogućnosti utovara tereta.

Stamer ističe da će se kašnjenja u Evropi osjetiti za otprilike dva mjeseca jer je potrebno 5 do 6 sedmica da kontejnerski brodovi iz Šangaja stignu do luke Hamburg na sjeveru Njemačke, te još dvije sedmice da se roba iskrca i isporuči.

Nova kašnjenja u isporuci robe potiču inflaciju

Stamer predviđa da će, zbog kašnjenja u dostavi, roba široke potrošnje poskupiti ovog ljeta i dodaje da bi Njemačka mogla biti među zemljama koje su najviše pogođene kašnjenjima jer se gotovo trećina morske trgovine između Kine i ekonomski najjače zemlje u Evropi odvija preko luke Šangaj.

Njemački predstavnik u Kini Maximilian Butek izjavio je za njemačku novinsku agenciju dpa da alternativni putevi isporuke preko drugih luka nisu dovoljni za ublažavanje gubitka.

Butek se složio da rad same luke u Šangaju nije njihova najveća briga jer su kašnjenja zapravo uzrokovana transportom roba iz tvornica u luku

Nova kašnjenja zasigurno će pogoršati krizu lanaca snabdijevanja, koja se povećava nakon vrhunca tokom prvog lockdowna u proljeće 2020.

Pandemija je u početku dovela do zastoja globalne ekonomije, što je natjeralo cargo kompanije da otkazuju planove za utovar robe. To je zauzvrat dovelo do toga da mnoštvo kontejnerskih brodova ostanu usidreni uz obale zapadnih i kineskih luka, često na pogrešnom mjestu.

Kao rezultat toga, u više od tri četvrtine svjetskih luka došlo je do nenormalno dugog procesa pružanja lučkih usluga u protekle dvije godine.

Zatvaranje još dvije kineske luke Ningbo-Zhoushan i Yantian protekle godine također je pogoršalo nestašicu maloprodajne robe i polusirovina u ostatku svijeta.

Kao rezultat toga, njemačka privreda zabilježila je rast od svega 2,7% u 2021., umjesto da ostvari prognozirani privredni rast od 4,7%. Inflacija je također dostigla najveću vrijednost u posljednjih 30-godina.

Stamer za DW kaže kako je otprilike 12% sve robe, koja se kontejnerima transportuje širom svijeta, trenutno zaglavljeno na brodovima koji ne mogu da otplove. Uobičajena stopa je manja od 6%, dok je u ljeto 2021 najviša ikada zabilježena stopa iznosila 14%.

Ublažen lockdown u Šangaju

Dužnosnici u Šangaju obećali su u petak da će ublažiti covid-kontrole vozača kamiona, koje ometaju i usporavaju isporuke roba. Associated Press citirao je zamjenika gradonačelnika Zhang Weija koji je rekao da regija čini "sve napore" da riješi krizu.

Vozači kamiona, koji dovoze robu u Šangaj, suočili su se s višestrukim kontrolama i testovima na virus koji su natjerali neke brodarske kompanije i vozače da u potpunosti izbjegavaju ovu regiju.

Lockdown se sada polako ublažava, a novi, jednostavniji režim testiranja olakšat će prolaz vozačima koji stignu do luke, istakao je Wu Chungeng, direktor Ureda za autoceste kineskog Ministarstva prometa.

App «MarineTraffic" pokazuje zastoj u kretanju transportnih brodova (označeni zelenom bojom) u luci Šangaj

Nema brzog rješenja

"Moja mišljenje je da bi se kašnjenja mogla malo pogoršati prije nego što nastupi poboljšanje", upozorio je Stamer. Predvidio je da se globalni lanci snabdijevanja "neće vratiti u normalu ove kalendarske godine", jer su uska grla u radu luke, pretovaru i dostavi robe previše komplicirana za rješavanje.

U sljedećih 12 mjeseci trebali bismo imati neka poboljšanja, ali samo ako se izbjegnu drugi lockdowni u Kini", dodao je Stamer.

Kinesko vodstvo slijedi strogu strategiju “Zero-Covid” otkako se virus pojavio u Wuhanu krajem 2019. koja uključuje policijski sat, masovno testiranje i zahtjeve za uvođenjem karantina. Ovaj pristup je stavljen na tešku kušnju dolaskom podvarijante virusa omicron BA.2 i zato što kineska cjepiva nisu tako učinkovita kao ona proizvedena u SAD-u i Evropi.

