Reakcije njemačke štampe na ZDF-Royal o Schmidtu

Berliner Zeitung u tekstu pod nazivom - Kritika Böhmermannove emisije: „Puna grešaka"- piše kako je njemački satiričar Jan Böhmermann u svom satiričnom magazinu ZDF Royal od petka uveče na meti imao njemačkog političara CSU Christiana Schmidta, sada visokog predstavnika u BiH. "Böhmermann ne krije da Christian Schmidt nije dorastao ovom zadatku i da instrumentalizira Bonske ovlasti, podržavajući nacionalističku agendu u ovoj zemlji, piše Berliner Zeitung i dodaje kako u međuvremenu stižu kritike da emisija sadrži mnogo grešaka.

„Sada se širi otpor prema emisiji. Dopisnik FAZ-a sa Balkana Michael Martens, koji pokriva zemlje jugoistočne Evrope, napisao je poduži tekst u kojem otkriva nedosljednosti. Martens je u nedjelju napisao: "Optužba za nedostatak kompetentnosti koja se upućuje Šmitu u emisiji, djelimično se odnosi i na kreatore emisije. Niz tvrdnji, koje se tamo iznose, nisu tačne. Čak i ako to svakako nije bila namjera Böhmermannova tima, emisija se može shvatiti i kao dio borbe za moć u kojoj mala ali energična lobistička grupa u Njemačkoj pokušava svrgnuti Schmidta i zamijeniti ga drugim kandidatom."

„Böhmermannova emisija sugerira da je Christian Schmidt reformom Izbornog zakona deset puta povećao glasačku moć Srba u Bosni. To je u najboljem slučaju zavaravajuće", citira Berliner Zeitung Martensa. „Schmidtovu bliskost sa separatističkim liderom bosanskih Srba Miloradom Dodikom, čime Böhmermann stavlja Schmidta na stub srama, Martens također smatra pretjeranom. I napadi na slobodu štampe su, kako piše Martens, pogrešno kontekstualizirani".

Krsto Lazarević savjetovao da se ne bave Izbornim zakonom

Berliner Zeitung osvrće se i na izjavu eksperta za Balkan Krstu Lazarevića, koji radi za Zelene u Evropskom parlamentu a čiji se argumenti navode u članku FAZ-a. "Lazarevića je Böhmermannov tim kontaktirao prije emisije. Lazarević je timu satiričnog magazina ZDF-Royal preporučio da se u emisiji ne bave izbornom reformom, što Böhmermannov tim nije poslušao. Sada je Krsto Lazarević javno kritikovao ZDF-Royal na twitteru, navodeći kako su se potkrale mnoge netačnosti i greške."

Berliner Zeitung bilježi i reakciju Jana Böhmermanna, koji je napisao da se Lazarevićeva kritika "dijelom zasniva na dobrim argumentima". Ali, Lazarević je, kako daje do znanja njemački list, sada suočen sa napadima na twitteru. Na te napade on odgovara time da je i sam „često kritizirao Christiana Schmidta, ali da želi ostati pri činjenicama i da ga to ne čini nacionalistom".

"Böhmermann s pravom uznemiren promjenom Izbornog zakona u BiH"

List Tageszeitung iz Berlina zastupa drugačije mišljenje i smatra da je novinarski tim emisije ZDF-Royal dobro istražio prilike u BiH.

„Ovaj dobro rešerširani prilog već je postao ozbiljan „politikum". Jer on dolijeva vodu na mlin kritičara Christiana Schmidta i njegove politike u BiH, zemlje koju su napali i doveli u pitanje srpski i hrvatski nacionalisti", piše TAZ i dodaje: „Satiričari su pustili Christiana Schmidta da leti iznad zemlje kao Superman koji prkosi sa svojim Bonskim ovlastima a svoje dalekosežne moći, kojima može smijeniti političare i promijeniti zakone, primjenjuje prije svega u cilju podrške radikalnim nacionalistima."

TAZ navodi i kako se u magazinu ZDF-Royal prikazuje kako je „Schmidt, kao i njegova partija CSU, usko povezan s ultrakonzervativnom hrvatskom vladajućom strankom HDZ, čija sestrinska stranka u BiH kontrolira hrvatsko-katoličko stanovništvo zapadne Hercegovine..."

„Ova partija u BiH je, kako se navodi, ideološki još uvijek usko povezana s hrvatskom ustaškom državom iz Drugog svjetskog rata i odaje počast svojim vođama kao herojima, iako su oni, tokom posljednjeg rata 1992-95., u udruženom zločinačkom poduhvatu od strane Međunarodnog tribunala u Hagu osuđeni na dugogodišnje kazne zatvora. Schmidt se više puta pokazao u društvu tih ekstremista ispred zastave hrvatske paradržave (Herceg-Bosne), ostavljajući utisak da Njemačka podržava njihov desničarski ekstremistički nacionalizam", kritizira tim satiričnog magazina ZDF-Royal. To što se sada pojavljuju hrvatski slogani mržnje - poput "Ubijte bosanske Muslimane" - rezultat je takve atmosfere", piše dalje TAZ. Ovaj njemački list dodaje kako je „Böhmermann „s pravom uznemiren zbog toga kako je Schmidt promijenio Izborni zakon".

Böhmermann, navodi TAZ, kritikuje i Schmidtovu kooperativnost prema srpskim nacionalistima i njihovom lideru Miloradu Dodiku. „Kada su 9. januara srpske paravojne snage marširale u predgrađu Sarajeva kako bi podsjetile na osnivanje svoje ratne države Republike Srpske koju žele da otcijepe od Bosne, nije bilo ni riječi kritike od strane visokog predstavnika", piše TAZ, navodeći kako Vučić nije došao na paradu ali je „poslao svog sina u diplomatsku misiju". A Šmit „nije imao drugog posla nego da izruži kritičare iz diplomatskih krugova koji su ovo kritizirali", zaključuje TAZ.

Multietničke snage kao gubitnici

Austrijski Standard ističe kako ZDF-ov „Comedy-Format sa novinarskim standardima" dokazuje da je složena politička pitanja, pa čak i u drugoj zemlji, "moguće zaokružiti humorom i satirom i prenijeti široj publici". List navodi da su Schmidtovu promjenu Izbornog zakona „pošteno je i to reći – ranije podržale SAD i EU, samo što je EU željela da se ona sprovede demokratskim putem".

„Schmidtovo povećanje broja zastupnika u Domu naroda u bh. entitetu Federacija BiH ide u korist mandata, koje imaju najveće etničko nacionalističke stranke, bošnjačka SDA i hrvatski HDZ...Gubitnici su multietničke, istinski evropski orijentirane stranke. Mnogi Bosanci godinama emigriraju, dijelom i zato što im uski etnonacionalni sistem ostavlja malo manevarskog prostora. Sada, kada Schmidtove promjene izbornog zakona dodatno slabe liberalne i nenacionalističke snage, čini se još nevjerojatnijim da zapadne diplomate u Bosni i Hercegovini, kako tvrde, žele zemlju uvesti u EU", piše između ostalog Standard.

„Potpuni efekat Schmidtovih odluka biće vidljiv na izborima 2026. godine", zaključuje TAZ pozivajući se na analizu novinara Semira Hambe, koji kaže da će „u principu sve stranke biti prisiljene da odu u nacionalne tabore" kao i da će Šmitovim odlukama posebno biti oslabljeni „multietnički orjentirani socijaldemokrati".

