Komentar: Quo vadis Njemačka?

Mi novinari smo često premazani svim bojama. U svakodnevnom radu nema mjesta za osjećaje. Naš je posao posmatrati i analizirati, upoređivati ​​i klasificirati mišljenja te identificirati propuste i greške. Ali, suočeni s tragedijom i novinari su samo ljudi.

Jedna kolegica je nedavno posjetila jedan Odjel intenzivne njege kako bi stekla predodžbu o sve dramatičnijoj situaciji u njemačkim bolnicama. Redakciji je nakon toga rekla da se najprije mora sabrati i preraditi ono što je vidjela. Medicinska sestra i liječnica, sa kojima je razgovarala, bile su toliko očajne da su plakale tokom intervjua.

Istrgnuti iz života

Ovdje su se rasplakali ljudi, koji se u svom poslu svakodnevno suočavaju s patnjom i smrću. Ali sada im umiru ljudi koji su bili savršeno zdravi prije nego što su se zarazili korona virusom i koji su mogli živjeti još mnogo godina.

Trenutno 200 ljudi umire svaki dan od korone. Broj smrtnih slučajeva svakodnevno raste. Do Božića će ih biti toliko da će na mnogim mjestima umjesto proslava ljudi biti u žalosti. Mnogi voljeni će naprosto biti istrgnuti iz svog donedavno intaktnog života i iz svojih obitelji.

Većina njih će umrijeti jer su odustali od cijepljenja protiv korone. Samo zato što su sumnjali, smatrali da bi cjepivo moglo biti štetno i jer su odbili pokleknuti pred pritiskom da se cijepe. Mislili su da infekcija neće biti tako strašna.

Sumnjičavi i agresivni

U novembru 2021. situacija u Njemačkoj je gora nego prije godinu dana, iako je ključ za rješenje u vakcinama. Stepen vakcinacije je ispod 70 posto, u Saksoniji i Bavarskoj čak daleko ispod tog procenta. Zašto u Njemačkoj ima toliko ljudi koji odbijaju cijepljenje? Oni sebe nazivaju „kverdenkerima" („Querdenker"), koristeći ovaj izraz kako bi izrazili protivljenje državi, politici, medijima i većini u društvu. Zašto je nepovjerenje toliko veliko da raspoloženje u zemlji postaje sve agresivnije i da to u društvu ima ogromnu eksplozivnu moć?

Ne postoji jedan jasan odgovor na ova pitanja. Političari su međutim suodgovorni. Od izbijanja pandemije često su djelovali nesigurno i obeshrabreno. Savezne države, koje su odgovorne za zaštitu od infekcije, prečesto su se razilazile u mišljenju. Kao posljedica toga, nadležnosti su prenesene na saveznu vladu. To je malo pomoglo. Ali onda su došli izbori.

Protivnici cijepljenja su također birači

Tokom ljeta, kada su druge evropske zemlje mudro predvidjele razvoj situacije u jesen i zimu i proglasile cijepljenje obaveznim za profesije koje su na prvim linijama, njemačke stranke se nisu oglašavale. Uglavnom zbog straha da ne razljute potencijalne birače ili da ih ne bace u zagrljaj desno-populističkog AfD-a, koji izričito povlađuje kverdenkerima i protivnicima cijepljenja.

Političari, koji su vodili izborne kampanje, unisono su obećali da neće biti obaveznog cijepljenja. Sada teško da mogu izaći iz te igre. Dakle, pokušavaju izolovati one koji nisu cijepljeni. Pokrajinski premijeri, koji su prvi put nakon mnogo mjeseci razgovarali o situaciji s koronom s kancelarkom Merkel, koja je do formiranja nove vlade još uvijek na funkciji, oslanjaju se na sistem 2G i 2G Plus. U prvoj varijanti 2G pristup restoranima, kafićima, kinima imaju samo oni koji su preležali koronu i koji su cijepljeni a u drugoj varijanti 2G Plus također moraju biti i testirani.

Je li to rješenje?

Kao da bi to moglo biti rješenje. Niko ne može biti isključen iz lanca snabdijevanja u cilju podmirivanja osnovnih potreba. Svi moraju ići u kupovinu i na posao, gdje bi trebao vrijediti sistem 3G, odnosno pristup za ozdravljene, cijepljene i testirane osobe. To bi također trebalo važiti u javnom prevozu. Ali ko bi to trebao kontrolirati? Jesu li o tome razmišljali SPD, Zeleni i FDP (liberali), koji žele zajedno vladati Njemačkom u budućnosti i čija je većina poslanika glasala za novi Zakon o zaštiti protiv infekcija?

Taj Zakon o zaštiti od infekcija zamijenio je prethodni Zakon o djelovanju u slučajevima epidemije nacionalnih razmjera. Stari zakon više nije bio pravno održiv jer je većina ljudi sada cijepljena. Ipak, vanredno stanje nije prestalo. To se tako trebalo i politički iskomunicirati. Ali nije. Umjesto toga, naglašeno je da će novi zakon nametnuti manje ograničenja. Pooštren je tek kada je broj infekcija porastao. Ali imidž je već bio narušen.

Kinkartz Sabine

Obavezno cijepljenje - odmah i za sve!

Činjenica je da se zakonom odgovornost sa saveznog nivoa vraća na 16 pokrajina. Posljedica će biti da opet ne postoji ujednačen politički kurs, već kakofonija mišljenja i beskrajne rasprave o onom pravom putu u borbi protiv pandemije.

Jedno je pritom sigurno: vakcine protiv korone postoje. Ima ih na pretek, ali nema volje za vakcinacijom.

Kada će politika shvatiti da apeli više ne daju rezultat i da lični osjećaj odgovornosti nije dovoljan? Postoji samo jedno rješenje: obavezno cijepljenje za sve. Ne samo za određene profesije. Nevjerovatno je da obavezno cijepljenje još uvijek ne postoji u kompletnom zdravstvenom sistemu, u sektoru njege starih i onemoćalih osoba, u školama i vrtićima.

Učiti na greškama

Za to nedostaje političke hrabrosti. Znam da obvezno cijepljenje sada više neće zaustaviti četvrti talas pandemije. Ništa ga više ne može zaustaviti. Do Božića će umrijeti još nekoliko hiljada ljudi. Ali ako se ništa ne promijeni, peti i šesti talas će doći nakon četvrtog. Taj začarani krug možemo promijeniti samo ako se cijepimo - i uvijek osvježavamo vakcine. A sve to u nadi da će se situacija sa koronom do Božića 2022. poboljšati i da ćemo konačno biti u stanju da učimo iz svojih grešaka.

