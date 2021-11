Cijepite se! I to odmah!

Moja najmlađa kćerka nedavno je imala rođendan. U životu prije korone to je uvijek bilo pravo slavlje, no sada je sve tako komplicirano. Jedna osoba, pozvana na rođendan, nije bila cijepljena. U takvoj situaciji vi kao otac imate izbor da budete neko ko je preoprezan i nefleksibilan ili neko ko bagatelizira opasnost od korone. Odabrao sam prvo. Da li bi bilo dovoljno da se nevakcinisana gošća sama testira? Ne, insistirao sam ipak na PCR testu.

Malo prije nego što je zabava počela, kćerka mi je rekla da dolazi njena necijepljena prijateljica, ali da je zaboravila rezultat testa. Odmah sam se zapitao, da li se ona uopće testirala? Rekao sam kćerki da mi njeni roditelji pošalju rezultate testa putem WhatsAppa, što su oni i uradili. Kakva vremena! Osjećao sam se pomalo kao saradnik Stasija (tajne policije DDR-a) ili kao „Blockwart" (op. red.: neko ko nadgleda ljude u susjedstvu), pa ipak napola zadovoljan što sam se uspješno odbranio od virusa na ulaznim vratima.

- pročitajte i ovo: Njemačka uvodi lockdown za necijepljene?

Strpljenje ravno nuli

Onom ko ima više djece, dragi Bog kao da je podario gene strpljenja, tako da djeca sebi mogu dozvoliti mnogo toga. Ali, najkasnije od proslave ovog rođendana, primijetio sam da se moje strpljenje prema protivnicima cijepljenja bliži nuli. Živim u Rhinelandu, gdje je, kako se ovdje kaže, svaki „Jeck" (šašavi karnevalista) drugačiji. Ali, dosta više s tim! Njemačka je u četvrtom talasu korone, četvrtom nastavku filma koji je još depresivniji od prethodnog, jer ga, po mom mišljenju, uopće nije trebalo snimati. A za njega se moramo „zahvaliti" protivnicima cijepljenja.

Bill Murray u filmu „Groundhog day" uspijeva da izađe iz kruga u kojem se stalno vrti sam oko sebe tako što se od odvratnog pretvara u dobrog čovjeka. Pribojavam se da ću ja, kada se završi korona-looping, (ako se uopšte završi), postati gori čovjek. Uhvatim sebe kako na twitteru satima tražim TV-emisije u kojima učestvuju skeptici cijepljenja, kako bih pronašao tweet koji na najciničniji i najsarkastičniji način razotkriva te glupake.

U posljednjih nekoliko mjeseci shvatio sam da ne morate biti naučnik niti virolog da biste, manje ili više sadržajno, pred milionskom publikom mogli govoriti o virusu. Dovoljno je biti glumac, jer oni u svojim filmovima govore pametne stvari. Jedina razlika je: kao glumac ste naučili svoj tekst napamet i većina rečenica nije vaša. Ako možda i niste najblještavija svijeća na torti, to ostaje skriveno. Primjećujete – opet se uzrujavam!

- pročitajte i ovo: Nesporazum oko dugoročnih posljedica cijepljenja

Svakih šest mjeseci isti tekst

Imate li protivnika cijepljenja, koji dolaze iz vaše porodice ili vašeg kruga prijatelja? Ja, srećom, nemam. Eto, nedavno mi je prijatelj iz Argentine poslao video o cijepljenju koje je navodno đavolja stvar. Ne znam što je očekivao od mene. Možda da kažem: "Čovječe, u pravu si, konačno da to neko prepozna, kako se toga nisam ranije sjetio?" Umjesto toga, pitao sam ga da li on sada igra u timu idiota? Rekao sam mu i da ga jako cijenim, ali i da ubuduće trebamo, kako bismo ostali prijatelji, što više izbjegavati teme kao što su korona i cijepljenje. Usput je taj moj prijatelj, kako ne bi imao neprilika u društvu, nekako došao do potvrde o cijepljenju. Toliko o principijelnosti.

Prije nekoliko dana dobio sam zadatak da napišem tekst u kojem objašnjavam zašto jedino mi Nijemci, navodni svjetski prvaci u organizaciji, ne možemo staviti virus pod kontrolu. Palo mi je na pamet da sam isti tekst napisao još u proljeće, kada nas je preplavio treći val korone. A sigurno ću ga ponovo morati pisati na proljeće. Jer ako se Njemačka nastavi boriti protiv virusa tako kao do sada, igraćemo produžetke a na kraju ćemo izvoditi penale.

Novinar DW-a Oliver Pieper

Zablude i stereotipi

U inostranstvu nam se čude: kako to da Nijemci imaju dovoljno cjepiva, a ne cijepe se? To odiše izvjesnom ironijom, jer smo inače mi ti, koji arogantno gledamo na naše evropske susjede. „Ah ti Italijani. Joj, ovi Španjolci. A tek Francuzi…"

Apropo inostranstva: Svakih nekoliko mjeseci pozove me neka argentinska radio-stanica da pita kako se Njemačka bori sa pandemijom korone. Naprosto je začuđavajuće, koliko dugo može trajati dobra reputacija. Čak i kad bi nas Nijemce preplavio osmi talas korone, mnogi ljudi, udaljeni 10.000 kilometara od Njemačke, mislili bi da smo mi još uvijek zemlja koja za svaki problem ima brzo rješenje.

Narodna izreka kaže: „Ko jednom slaže, njemu niko ne vjeruje". Ali ako govorite ili izvještavate o današnjoj Njemačkoj, onda bi izreka mogla glasiti: „Koliko god da govorili istinu, niko Vam (u inostranstvu) ne vjeruje" - ne vjeruje da smo zemlja u kojoj stvari ne teku baš tako glatko.

Trenutno ne stojimo dobro, kada je riječ o borbi protiv korone. Pribojavam se da će to potrajati još dugo – do sljedećeg rođendana moje kćeri. Zato molim sve protivnike cijepljenja, ako ovo pročitaju i ako ih ove riječi navedu na razmišljanje, da se daju bocnuti. A onda smiju doći i na slavlje!

Pratite nas i na Facebooku, na Twitteru, na YouTube, kao i na našem nalogu na Instagramu