Koja je cijena Orbanove proruske politike?

Mađarski premijer Viktor Obran je u julu 2022. u karpatskoj banji Baile Tušnad održao govor koji je izazvao ogorčenje mnogih. Tu je on kritikovao pojavu miješanja evropskih i vanevropskih „rasa". Ono, po njegovom mišljenju, vodi u potiskivanje zapadnoevropskih naroda i stvaranje „mješovitih" zemalja u „post-zapadnom" svijetu.

Ta terminologija podsjeća na jezik nacista i izazvala je velike međunarodne diskusije. Mnogo manja pažnja je obraćana na Orbanove izjave o Rusiji i ruskom ratu protiv Ukrajine. Ali, one su i te kako vrijedne da se na njih osvrnemo.

Mađarski premijer se u Baile Tušnadu ponio kao megafon Kremlja. On je pomenuo ruske bezbjednosne rezerve kada je riječ o mogućem članstvu Ukrajine u NATO i okarakterisao ih kao razumljiv, ako ne i kao opravdan, razlog za agresiju. Ponovio je i prijetnje ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova da će Rusija pomjeriti front dalje ka Zapadu.

Ignorisanje Ukrajine

Orban je neuvijeno zaigrao na kartu odgovornosti Zapada, posebno SAD-a, za rat, rekavši da one nisu vodile računa o bezbjednosnim rizicima za Rusiju, i založio se za hitan početak mirovnih pregovora. A da bi oni uspjeli, po Orbanovom mišljenju bi trebalo da ih povedu - Rusija i SAD.

Zsuzsanna Vegh

Iako mađarski premijer nije htio direktno da opravda rusku agresiju, takvi zahtjevi jednostavno ignorišu suvereno pravo Ukrajine da stremi ka članstvu u bezbjednosnom savezu koji joj odgovara, kao i pravo Ukrajine da djeluje kako joj odgovara. Njima se prisvaja ruska argumentacija i negiraju upravo one vrijednosti i međunarodne obaveze na kojima počiva i mađarsko prisustvo u Savezu.

Veto na sankcije EU

To što je Orban u svom govoru koristio ruski narativ, lijepo se uklapa u postupke mađarske vlade od početka ruske invazije na Ukrajinu naovamo. Ona daje prednost održanju dobrih odnosa sa Moskvom i glasno dovodi u pitanje antirusku politiku sankcija koju vodi EU. U junu je Orbanova vlada čak zaprijetila da će uložiti veto na šesti paket sankcija EU-a Rusiji, samo da bi sa liste sankcionisanih bio skinut ruski patrijarh Kiril – i to nakon što je Mađarska već uspjela da izvojuje za sebe posebna pravila kada je riječ o embargu EU-a na rusku naftu.

Peter Šijarto, mađarski ministar spoljnih poslova

I dok EU traži od svojih članica da smanje zavisnost od ruskog gasa, mađarski ministar spoljnih poslova Peter Šijarto se u julu sastao sa svojim ruskim kolegom po dužnosti kako bi dogovorio isporuku dodatnih 700 miliona kubnih metara zemnog gasa za Mađarsku. Orban je u februaru prilikom svoje posjete Putinu već pregovarao o isporuci jedne milijarde kubnih metara gasa koja bi bila dodata na 4,5 milijarde koje svake godine dobija od Rusije – u nadi da će se oko toga usaglasiti prije parlamentarnih izbora u Mađarskoj u aprilu 2022. No, to nije uspjelo.

Orbanova socijalna politika u opasnosti

Ipak, prije nekoliko dana dogovor je postignut. Rezultat je ipak ispod očekivanja: količina gasa koja je obećana Mađarskoj za avgust 2022. iznosti samo 52 miliona kubnih metara. Pri tome Rusija zbog ograničenja količine gasa koja u Mađarsku stiže preko Austrije, ne može da isporuči ni količinu koja je regulisana prvobitnim ugovorom. Time se Orbanova socijalna politika pokrivanja troškova za energiju i stanovanje za građane Mađarske našla u opasnosti.

Viktor Orban sa predsjednikom PIS-a Jaroslavom Kačinjskim

Mađarska i Poljska: svako svojim putem

Poslije toga su prednosti Orbanovog proruskog ponašanja dovedene u pitanje. I pored toga, s obzirom na gore pomenut bilans, nije vjerovatno da će se mađaske pozicije prema Rusiji približiti pozicijama drugih zapadnih zemalja. A u njima je prisutna sve veća frustracija zbog ponašanja Mađarske kao partnera. I bez obzira na redovne kritike na račun mađarske pravne države koje stižu iz Brisela i SAD-a, Orbanova vlada je iznevjerila čak i svog najvažnijeg saveznika – poljsku vladu koju predvodi desničarska Partija pravo i pravda (PiS).

Prema riječima poljskog premijera Mateuša Moravjeckog, putevi dvije zemlje su se razdvojili. Čak i članovi takozvane Višegradske grupe, Slovačka i Češka, još prije rata su počeli da okreću leđa Mađarskoj. Mađarski proruski stav je dodatno produbio razlike u odnosu na te dvije zemlje.

Viktor Orban tokom susreta sa Vladimirom Putinom u Kremlju (1.2.2022.)

Saradnja radikalnih snaga

Kvarenje odnosa između Fidesa i PiS-a podriva i Orbanovo nastojanje da u EU formira radikalni desničarski savez. On bi obuhvatao partije evropskih konzervativaca i reformista, PiS i grupu Identitet i demokratija koju predvode francusko Nacionalno okupljanje i italijanska Liga sjever. I pored toga, Fides će i dalje njegovati te odnose, u nadi da će te partije doći na vlast. Govor Orbana na otvaranju Konferencije konzervativne političke akcije (CPAC) u Teksasu 4.8.2022 u kojem je on izrazio podršku bivšem predsjedniku SAD-a Trampu i njegovom povratku na vlast 2024, pokazuje da se on zalaže za dugoročnu međunarodnu saradnju desnoradikalnih snaga.

Viktor Orban na otvaranju Konferencije konzervativne političke akcije u Dalasu (4.8.2022.)

Ako Orban sve bude uložio na jednu kartu, onda će to značiti da on neće htjeti da poboljšava odnose sa aktuelnim američkim vodstvom i evropskim mejnstrimom. To sluti na dalje pooštravanje konflikta sa zapadnim saveznicima i veliko zahlađenje u diplomatskim odnosima – u vremenu u kojem je jedinstvo Zapada važno kao nikad ranije.

Korisna lopta u rukama antizapadnih snaga

Mađarska ne namjerava da istupi ni iz EU-a ni iz NATO-a – ni jedno ni drugo nije u Orbanovom interesu. Ali njegove žalopojke o propasti Zapada i dobronamjerni gestovi upućeni protivnicima Zapada – u prvoj liniji Rusiji, ali i Kini – ostaće dio mađarskog spoljnopolitičkog repertoara i na to će zapadni partneri morati da se naviknu.

No, dok Orban svojim djelovanjem pokušava da poveća manevarski prostor Mađarske, ono što postiže je upravo suprotno: nakon što je potkopao pozicije svoje zemlje kao pouzdanog partnera Zapada, Mađarska će zbog svoje politike postati korisna lopta u rukama snaga koje žele da oslabe njegove sopstvene saveze.

Zuzana Veg je naučnica Evropskog univerziteta Vijadrina i gostujuća naučnica u Maršalovom fondu SAD-a. Tekst odražava isključivo mišljenje autorke a ne i institucija u kojima istražuje.

