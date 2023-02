Iran pred proizvodnjom atomske bombe?

Stručnjaci su zabrinuti zbog najnovijeg razvoja događaja u atomskom sporu sa Iranom. Pozivajući se na dva diplomatska izvora, američka novinska agencija Blumberg je u nedelju javila da su inspektori Međunarodne agencije za nuklearnu energiju (IAEA) u Iranu pronašli uranijum obogaćen do 84 odsto. To je dvadeset puta više nego što je dozvoljeno Atomskim sporazumom, ali je i zabrinjavajuće blizu vrijednosti od 90 odsto koja je potrebna za proizvodnju atomske bombe.

„Apsolutno ne postoji civilna upotreba koja bi zahtijevala da se uranijum tako obogati“, kaže Mark Ficpatrik sa vašingtonskog Međunarodnog instituta za strateške studije (IISS). On smatra da je činjenica da je Iran dozvolio da se otkrije prekoračenje umjesto da sam najavi obogaćenje uranijuma mogao biti dio strategije tvrdolinijaša, kako bi povećali pritisak na Zapad. „Prije nego što se zvanično potvrdi da je uranijum obogaćen do 84 odsto ne možemo donositi zaključke. Ali ako bi to bilo tačno, onda bi to bilo dodatno sredstvo pritiska u ruci Irana, da bi isposlovali popuštanje sankcija koje je Vašington 2018. suspendovao“. On dodaje da ovakvo tretiranje uranijuma omogućava Iranu da brže nego što se mislilo proizvede jezgro atomske bombe. Ficpatrik dodaje da je to u skladu sa „veoma agresivnom strategijom Irana da proizvede atomsko oružje“.

Bezuspješna strategija Teherana

Tog je mišljenja i Behruz Bajat, bivši savjetnik Međunarodne agencije za nuklearnu energiju: „Sasvim je moguće da Iran upotrijebi visoko obogaćeni uranijum kao sredstvo pritiska“. On je ukazao na činjenicu da je Iran juna 2021. počeo da obogaćuje uranijum do 60 odsto. Međunarodni atomski sporazum Iranu dozvoljava 3,67 odsto za civilnu upotrebu. Za dobijanje energije dovoljno je obogaćivanje uranijuma između tri i pet odsto. U nuklearnoj medicini se koristi vrijednost do 20 odsto. Iran je svoju odluku o visokom stepenu obogaćivanja uranijuma donio uoči pregovora sa administracijom američkog predsjednika Džoa Bajdena o povratku na Atomski sporazum. Time je tvrda linija u državnom vrhu namjeravala da isposluje velike ustupke. Iranski zvaničnici su obećavali „dobar novi sporazum“. Za sada nema ništa od te računice.

Atomski fizičar Bajat kaže da Iran zvanično do sada ide na 60 odsto obogaćivanja uranijuma, ali da je moguće da je manju količinu obogatio i više. „Pretpostavljam da je iza toga namjera da se pokaže: Došli smo blizu 90 odsto obogaćenog uranijuma. Ako želimo da napravimo atomsku bombu, u stanju smo da to uradimo“.

Oficijelno Iran poriče da stremi pravljenju atomske bombe ili obogaćenju uranijuma većem od 60 odsto. Portparol iranske atomske agencije Behruz Kamalvandi je izjavio: „Postojanje čestica uranijuma koje su obogaćene preko 60 odsto ne znači da obogaćujemo iznad 60 odsto. U iranskim nuklearnim postrojenjima uranijum nikada nije bio obogaćen iznad 60 odsto“. Kamalvandi je optužio novinsku agenciju Blumberg da je u izveštaju „izokrenula činjenice“.

Iranska nuklearka Bušer Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/epa/dap/picture alliance

Inspektori su prema navodima novinske agencije pronašli čestice uranijuma u cijevima koje povezuju centrifuge za obogaćivanje uranijuma. Inspektori sada imaju zadatak da ustanove da li je Iran namjerno izazvao ovakav proces ili je to plod slučajnog nagomilavanja. Moguće je da je materijal nastao prilikom tehničkih smetnji u radu centrifuga, jer su se takve svari već dešavale.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Naser Kanaani je u ponedjeljak (20.02.) na konferenciji za medije u Teheranu izjavio da će Iran sarađivati sa Međunarodnom agencijom za nuklearnu energiju, rekavši da je to „važan princip“ za Iran. Dodao je da se Iran i dalje pridržava sporazuma o neširenju nuklearnog oružja i specijalnih kontrola međunarodne institucije. On je izrazio volju Teherana da nastavi razgovore o atomskoj energiji. „Oštre i jednostrane sankcije Sjedinjenih Američkih Država protiv Irana moraju biti okončane i sve strane moraju da se odgovorno vrate sporazumu“.

