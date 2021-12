Cvjeta trgovina falsifikovanim covid-pasošima

Na ulaznim vratima apoteke u Berlinu visi natpis sa upozorenjem: „Pokušaji krađe digitalnog Covid-certifikata s krivotvorenom potvrdom o cijepljenju biće okončani krivičnom prijavom." Farmaceut i vlasnik ove ljekarne za DW pristaje govoriti anonimno, između ostalog i zato što u njegovoj apoteci rade samo žene. On kaže kako svaki dan imaju posla s ljudima, koji pokazuju lažne potvrde o cijepljenju.. Ponekad bi njegove saradnice odustale od krivičnih prijava policiji "iz straha od agresivnosti" tih ljudi. To je za osobe, koje rade u apoteci, dodatni teret."

- pročitajte i ovo: Povećana smrtnost zbog koronavirusa

Berlinski farmaceut kaže da se mnoge njegove kolege širom zemlje susreću sa istim problemom. U Njemačkoj uglavnom apoteke izdaju digitalne potvrde o cijepljenju - QR kodove. Sada su oni ljudima jako potrebni, jer se bez njih nigdje ne može.

Kupovina božićnih poklona, ​​odlazak u saunu, ispijanje vina u restoranu: na mnogim mjestima u Njemačkoj sve je to moguće samo ako ste cijepljeni ili ste preležali koronu i to možete dokazati QR kodom. Takve potvrde izdaju i liječnici i centri za cijepljenje – ali ako niste cijepljeni i želite dobiti lažnu potvrdu o cijepljenju kako biste mogli putovati, neminovno ćete otići u apoteku.

Svuda lažni Covid-pasoši (Cov-Pass) za cijepljenje

Göran Donner vodi apoteku u njemačkoj regiji Dippoldiswalde u južnoj Saksoniji s posebno niskom stopom vakcinacije. Tu je samo oko 52 posto ljudi cijepljeno. Poređenja radi: u Njemačkoj je prosjek cijepljenjeih sa dvijie doze cjepiva oko 70 posto.

Niska stopa vakcinacije također znači da je potencijalno mnogo onih koji biraju ilegalni put koristeći krivotvorene potvrde o cijepljenju kako bi imali pristupa javnom životu. "Problem se javlja nekoliko puta sedmično. U takvim situacijama našim kupcima kažemo da moramo zaviriti malo dublje", kaže Donner.

Göran Donner vodi apoteku u njemačkoj regiji Dippoldiswalde u južnoj Saksoniji s posebno niskom stopom vakcinacije.

Drugim riječima: zaposleni u apoteci su vidjeli nešto, što je kod njih izazvalo sumnju. Ili je u pitanju nevažeći serijski broj vakcine, ili je u pitanju knjižica za cijepljenje na kojoj nema drugih vakcina osim one protiv covida ili je upitan datum cijepljenja. Göran Donner je i potpredsjednik Farmaceutske komore Saksonije, tako da ima pregled o tome šta se zbiva u cijeloj pokrajini. Farmaceutska komora svaki dan, kaže on, prima e-mailove u kojima se prijavljuju slučajevi prevare. Na taj način vlasnici apoteka mogu međusobno kontaktirati i razmjenjivati informacije. "To je ozbiljan problem u svim dijelovima zemlje", kaže Donner. Pogotovo otkako su uvedeni 2G propisi (vakcinisani i ozdravljeni).

Sumnjivi slučajevi

U vlastitoj apoteci Donner i njegovo osoblje obično rješavaju situaciju diplomatski. "Pokušavamo navesti ljude da sami uvide da to tako ne ide. To je tačka, na kojoj mnogi pokleknu i nestanu." Ali nekoliko slučajeva onih koji nisu odustajali, apotekar je ipak morao prijaviti policiji.

Pogledajte video 02:31 Njemačke bolnice na rubu kapaciteta

Donedavno je postojala pravna nesigurnost za farmaceute, jer se posjedovanje krivotvorene propusnice za cijepljenje nije smatralo kaznenim djelom. U međuvremenu se to promijenilo. Kazneni zakon sada predviđa zatvorsku kaznu do pet godina za cijeli proces: od izrade do korištenja krivotvorenih putovnica za cijepljenje. Međutim, to ne rješava problem. Samo u okrugu Oberbergischer Kreis na zapadu Njemačke, s oko 270.000 stanovnika, policija trenutno istražuje 160 slučajeva prevare.

Cov-pass falsifikati postaju sve bolji

Silke Walter kaže da se tu pojavljuje još jedan problem. Ova šefica apoteke u Hannoveru već je dva puta bila u policiji zbog krivotvorenih covid-pasoša. Već dva mjeseca primjećuje da su falsifikati sve bolji i bolji. „Naljepnice serije cjepiva su prave, zapisnici o cijepljenju dobro izgledaju, imaju pečat i potpis", kaže Silke Walter.

Zbog toga je njoj i zaposlenima u njenoj apoteci sve teže identificirati falsifikate. "Ne znamo ni koliki je broj neprijavljenih slučajeva." Neki brojevi serija sada imaju vodeni žig. To pomaže u prepoznavanju krivotvorina.

Žuta knjižica u koju se unosi svaka primljen vakcina u Njemačkoj i na osnovu koje apoteke izdaju digitalni certifikat odnosno covid-pasoš

Drugo moguće rješenje bio bi zajednički, umreženi registar na kojem bi apotekari mogli provjeriti serijske brojeve doza cjepiva ili registar koji bilježi sve cijepljene osobe u Njemačkoj. Ali takav registar ne postoji. "Institut Robert Koch još uvijek nema podatke o svim ljudima koji su cijepljeni. Da ima, lako bi se mogla izvršiti provjera. Ali Zakon o zaštiti podataka nam tu stoji na putu", kaže apotekarka Walter i dodaje: "Smatram komplikovanim što Zakon o zaštiti od zaraza propisuje da mi trebamo izdavati digitalne certifikate odnosno Covid-pasoše. Mi u apotekama rado ljudima pružamo takvu vrstu usluge. Ali, problem je kada u svijet šaljemo ljude s certifikatom da jesu a oni zapravo nisu cijepljeni."

- pročitajte i ovo: Mjere protiv korone i protesti u Evropi

Mnogi apotekari

Apotekar Göran Donner iz Saksonije također živi s ovim rizikom. "To stvara mučan osjećaj. Posebno zato što smo svjesni svoje odgovornosti i shvaćamo je vrlo ozbiljno."

"Na pomolu je još jedan problem. Umjesto krivotvorenja analognih covid-pasoša o cijepljenju, što su budni apotekari još i mogli otkriti, falsifikatori se „ dodatno naoružavaju".

Sada počinju izravno krivotvoriti QR kodove, koji se unose u korona-aplikaciju i jamče vlasniku nesmetan pristup javnom životu. A to više ne može spriječiti ni najposvećeniji farmaceut niti njegovi prodavači u apoteci.

Pratite nas i na Facebooku, na Twitteru, na YouTube, kao i na našem nalogu na Instagramu