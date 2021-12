Mjere protiv korone i protesti u Evropi

Njemačka

Tokom vikenda zabilježeni su protesti primjerice u Berlinu, Hamburgu, Frankfurtu, Trieru, Potsdamu i nekim drugim gradovima.

Broj demonstranata je varirao od nekoliko stotina do oko 5000 u Hamburgu. Dok su neki protestni marševi bili odobreni, recimo u Hamburgu, u nekim su gradovima održani usprkos policijskoj zabrani, najčešće zbog očekivanog kršenja koronskih mjera obaveznog nošenja maski ili poštivanja razmaka. U nekim je slučajevima, kao u Berlinu, gdje se usprkos zabrane okupilo nekoliko stotina ljudi, došlo do sukoba s policijom.

Na nišanu ekstremista: Petra Köpping,, ministrica zdravstva u Saskoj

Posebno radikalan protest je održan u petak u Drezdenu. U glavnom gradu njemačke savezne pokrajine Saske se pred kućom tamošnje ministrice zdravstva Petre Köpping (SPD) okupilo tridesetak prosvijednika koji su nosili baklje i uzvikivali prijeteće parole ministrici.

Policija je podnijela prijavu zbog kršenje Zakona o okupljanju i provjerava da li su i u kojoj mjeri prekršeni propisa o koroni.

Ovaj skup su jednoglasno osudili političari gotovo svih stranaka, čak su i protestima skloni političari desničarske i populističke Alternative za Njemačku (AfD) rekli da ovakvi prosvijedi ne pomažu „našoj stvari".

Premijer Saske Michael Kretschmer (CDU) je na svom Twitter nalogu napisao: „Protivimo se svima koji žele zastrašivati." Ono što se dogodilo Petri Köpping tiče se svih ljudi u Saskoj, smatra Kretschmer. A pokrajnski ministar unutarnjih poslova Roland Wöller (CDU) je u izjavi za list „Bild“ pozvao na uvođenje brzih suđenja za sankcioniranje kršenja odredbi o mjerama zaštite od korone. „To treba odmah i rigorozno kažnjavati! Za tako nešto ne bi trebalo čekati tjednima."

Nakon marša s bakljama pred privatnom kućom ministrice Köpping, policija u Dresdenu priprema se za operaciju velikih razmjera. Tokom ponedjeljka (6.12.). parlament Saske raspravlja o uvođenju izvanredne epidemiološke situacije u ovoj saveznoj zemlji. Time bi se pokrajinskoj vladi dale veće ovlasti da samostalno donosi mjere koje smatra potrebnima, te da na određeno vrijeme ograniči građanske slobode.

U toj se pokrajni već duže vrijeme bilježi izuzetno visok broj novozaraženih koronavirusom, tamošnje bolnice su već prepune pa se dio pacijenata posljednjih dana prebacuje u druge krajeve Njemačke, a liječnici na odjelima za intenzivnu njegu upozoravaju da bi takoreći svakog trenutka mogli doći u situaciju da primjenjuju trijažu – dakle da odlučuju koji pacjenti imaju veće šanse za preživljavanje, pa da njih priključuju na respiratore, dok druge prepuštaju sudbini.

U Saskoj je na snazi djelomičan lockdown

Radikalni protivnici mjera i cijepljenja pozivaju putem socijalnih mreža na proteste pred parlamentom u Drezdenu, objavila je policija: „Ekstremisti pozivaju na prosvjed ispred saskog državnog parlamenta. Naša prognoza rizika je sasvim drugačija nego prethodnih dana”, rekao je načelnik policije Jörg Kubiessa i najavio oštriji nastup policije. On je dodao da su vodeni topovi spremni u centru grada.

Beč

U glavnom gradu Austrije su deseci tisuća ljudi izašli su na ulice protestirajući protiv djelomičnog lockdowna i najavljenog obveznog cijepljenja protiv korone. U Beču je u subotu (4.12.) održano nekoliko demonstracija na kojima je, prema podacima policije, sudjelovalo više od 40.000 ljudi. Djelomično je dolazilo do izoliranih sukoba između demonstranata i policije.

Sudionici su bacali pirotehnička sredstva, dok su snage sigurnosti koristile suzavac, priopćila je policija. Prema njezinim riječima, bilo je i oko 1500 protudemonstranta.

Velike demonstracije protivnika koronskih mjera u Beču (4.12.)

Zbog dramatičnog porasta broja zaraženih, u Austriji je od 22. novembra na snazi djelomični lockdown, koji bi trebao ostati na snazi 11. decembra. Škole u zemlji su još uvijek otvorene. Od 1. februara u Austriji bi na snagu trebala stupiti odluka o obaveznom općem cijepljenju protiv korone.

Od početka primjene tih mjera je broj novih infekcija svaki dan padao, s oko 13.000 na manje od 10.000. No bez obzira na to, ne slažu se svi s mjerama. Kako javljaju austrijski mediji, na demonstracije u Beč doputovale su i brojne obitelji s djecom. Bio je to treći vikend zaredom s masovnim protestima protiv koronskih pravila.

Bruxelles

Veliki protesti protiv koronskih mjera zabilježeni su i u Belgiji. Tokom prosvjeda u Bruxellesu, došlo je i do nasilnih sukoba između demonstranata, čiji se broj procjenjuje na oko 8000.

Do eskalacije nasilja je došlo kada su iz jedne skupine demonstranata bacana pirotehnička sredstva na policajce, koji su upotrijebili suzavac i vodene topove.

Protestni marš je u početku bio miran, demonstranti su držali trasparente s natpisima "Cijepljenje - ne hvala". Grupa žena skandirala je "Nema cijepljenja za našu djecu".

Policija procjenjuje da je u Bruxellesu bilo oko 8000 demonstranata

Kasnije su neki demonstranti postali nasilni, vičući "sloboda, sloboda" uvijek iznova tokom napada na policajce. Prema policijskim izvorima, u sukobima su ozlijeđena četiri prosvjednika i dva policajca. Privedeno je oko 20 osoba.

U Belgiji su koronska pravila ponovno pooštrena prije nekoliko dana, uključujući zahtjev za nošenje maski za svu djecu u dobi od šest i više godina, te ograničenje događanja u zatvorenom prostoru. Bijes demonstranata je bio usmjeren i protiv činjenice da necijepljene osobe već neko vrijeme ne smiju ići u restorane i barove.

Prije dva tjedna protesti protiv epidemijskih pravila u Bruxellesu već su doveli do nasilnih nereda: policija je tada bila iznenađena veličinom demonstracija s najmanje 35.000 sudionika. Nasilni demonstranti zapalili su drvene palete i između ostalog napali policijska vozila i policijske službenike.

U nedjelju (5.12.) su jake policijske snage bile stacionirane na ključnim točkama u Bruxellesu, a helikopteri i dronovi su kružili nad gradom.

Protesti u Bruxellesu (5.12.)

